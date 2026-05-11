Obhájci stříbra dotáhli čtvrtfinálový obrat. Brňané v sedmém zápase přehráli Děčín

Autor: ,
  21:55
Posledním semifinalistou Maxa NBL se stal Basket Brno po vítězství 98:78 v rozhodujícím zápase s Děčínem. Třetí tým dlouhodobé fáze soutěže dokonal před vlastními diváky obrat v sérii, ve které prohrával 1:3. Po výhře 4:3 na zápasy se obhájci stříbra utkají v semifinále s Pardubicemi, druhou dvojici tvoří mistrovský Nymburk a Opava.
Ryker Cisarik z Basketu Brno se snaží zakončit přes Maksima Šturanoviče z Děčína. | foto: Basket Brno

Brňané zvládli sedmý duel s Děčínem podobně jako vloni v semifinále. Ve své hale využili momentum, které na svoji stranu získali obratem z manka 21 bodů v předchozím utkání v Děčíně.

„Bylo to hodně náročné a stálo to hodně sil, ale v žádném okamžiku jsme nepřestali věřit, že máme na to jít zápas od zápasu a v každém ukázat, že jsme lepší, a každý dovést do vítězného konce. A víceméně to jsme potom udělali,“ říkal zkušený David Jelínek pro Českou televizi. „V Děčíně jsme zvládli koncovku, vrátili se sem na sedmý zápas a myslím, že jsme ukazovali celou dobu, že jsme o malinko lepší a že si to nakonec zasloužíme.“

Domácí pustili soupeře do vedení jen v úplném úvodu a už v prvním poločase odskočili do dvouciferného vedení. Hlavním tahounem byl opět Tevin Olison, autor 21 bodů včetně šesti trojek ze sedmi pokusů přidal i osm asistencí. Zpoza oblouku dal americký rozehrávač stejně košů jako celý tým hostů dohromady. Dalších devět trojek přidali spoluhráči.

Tevin Olison z Basketu Brno se tlačí kolem Filipa Kroutila z Děčína.

Domácí celek měl také výrazně silnější lavičku, která náhradníky soupeře přestřílela 38:12. Severočechům, jejichž lídrem byl s 24 body Al-Amir Dawes, se podobný obrat jako v pátek Brnu nepovedl.

Ještě před poločasovou přestávkou se sice přiblížili na pět bodů, ale na kontakt se už nedostali ani po změně stran a Brňané si postup pohlídali.

„Chyba nebyla v tomhle zápase. Po tom, co jsme měli výhodu 3:1, jsme neměli dopustit, aby k tomuhle zápasu vůbec došlo. Na domácí palubovce jsme si nechali utéct dvacetibodový náskok... Tam jsme to měli udržet a tohle se vůbec nemuselo stát,“ konstatoval děčínský kapitán Tomáš Pomikálek.

Čtvrtfinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

7. zápas:

Brno - Děčín 98:78 (27:18, 51:40, 76:42)
Nejvíce bodů: Olison 21, Jelínek 14, Kalu 13 - Dawes 24, Štěrba 16, Edwards 13. Konečný stav série: 4:3

Semifinálové dvojice:
Nymburk - Opava, Pardubice - Brno

