Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ustáli jsme kritické chvíle, cení si kouč Pardubic. Písek jeho hochy pořádně ždímal

Autor:
  9:56
Spoustu opor měli vinou zranění „out“, ale možná i proto zbylí písečtí basketbalisté ve čtvrtfinále play off s pardubickou Beksou dřeli na hranici svých možností. A proto taky od trenéra Východočechů Jana Šotnara po postupu do semifinále neuslyšíte, že tahle trváním krátká série byla z pohledu jeho mančaftu zároveň pohodová.
Pardubický trenér Jan Šotnar a pivot Luboš Kovář

Pardubický trenér Jan Šotnar a pivot Luboš Kovář | foto: Milan Kříček / BK KVIS Pardubice

Pardubický křídelník Petr Šťovíček jde do zápasu.
Josef Svoboda z Písku slaví svou trojku.
Písecký basketbalista Dalibor Fait naslouchá trenérovi.
Písečtí basketbalisté nastupují k zápasu.
33 fotografií

„V první řadě bych za ni chtěl soupeři poděkovat,“ prohlásil kouč Šotnar na klubovém webu po rozhodující úterní výhře na píseckém zimáku v poměru 79:71. „Ačkoli výsledek 4:0 vypadá jednoznačně, všichni, kdo ty zápasy sledovali, vědí, že to pro nás bylo těžké. Byli jsme v roli favorita, kterou jsme museli potvrzovat,“ navázal.

Hlavně ve druhém domácím utkání na Dašické to bylo výsledkově velice těsné, Beksa zvítězila jen o čtyři. Ovšem i v ostatních případech soupeř odpadal až ve finiši, a Šotnarovy hochy tak pořádně ždímal.

„Na náš tým jsem hrdý. O Písku jsem hodně mluvil – o tom, že bojuje a hraje dobře – a byla to pravda. Zvládli jsme to, i když se utkání dostala do kritických chvil. Jsem za tuto sérii rád, protože nás prověřila pro další boje,“ poznamenal trenér Pardubic, který ve čtvrté bitvě se Sršni opět mohl využít uzdraveného Jacoba Evanse, ale pro změnu nikoli nového maroda Treye Bonhama.

Beksa v ní houževnatého soka definitivně zlomila v závěrečné tříminutovce, předtím se Písečtí přitáhli na průběžnou remízu.

„Z patnáctibodového manka jsme srovnali na 68:68, ale bohužel nám pak došly síly a na vítězství to nestačilo,“ litoval Matěj Mach, asistent kouče Písku. „Sezona pro nás sice končí, nicméně si myslím, že se nemusíme stydět. S Pardubicemi jsme odehráli dva extrémně vyrovnané zápasy,“ dodal jeden z trenérů Sršňů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Konec dva měsíce po debutu na OH. Dvaadvacetiletá Češka uzavřela kariéru

Veronika Jenčová po své premiéře na olympijských hrách.

Dva měsíce po olympijském debutu ukončila kariéru skokanky na lyžích Veronika Jenčová. Dvaadvacetiletá závodnice Dukly Liberec to oznámila na sociálních sítích s vysvětlením, že po dvou vážných...

Příště zůstanu doma. Bilesovou šokoval půlmilionový účet za červený koberec

Simone Bilesová

Jedna z nejlepších gymnastek historie Simone Bilesová se postarala o nečekaný rozruch. Sedminásobná olympijská vítězka na sociálních sítích otevřeně promluvila o nákladech spojených s účastí na...

Česko - Švédsko 3:4P. Osmnáctka přišla o dvougólový náskok, o bronz vyzve Lotyše

Zklamání čeští hokejisté po prohraném semifinále se Švédském.

Česká osmnáctka po rychle využité přesilovce Jakuba Vaněčka na začátku druhé třetiny semifinále hokejového mistrovství světa vedla nad Švédskem už 3:1. Seveřané však ve třetí části utkání vyrovnali a...

Bizarní pravidlo, o němž nikdo nevěděl? Bayern si stěžoval na ruku ve vápně

Diskuze fotbalistů Bayernu s rozhodčím Joaem Pinheirem.

Aby se v dalším utkání fotbalové Ligy mistrů neřešila kontroverzní situace ve vápně? Těžko! Tentokrát v hlavní roli ruka pařížského Joaa Nevese, kterého ve vlastní šestnáctce na Bayernu (1:1) trefil...

7. května 2026  10:06

Ustáli jsme kritické chvíle, cení si kouč Pardubic. Písek jeho hochy pořádně ždímal

Pardubický trenér Jan Šotnar a pivot Luboš Kovář

Spoustu opor měli vinou zranění „out“, ale možná i proto zbylí písečtí basketbalisté ve čtvrtfinále play off s pardubickou Beksou dřeli na hranici svých možností. A proto taky od trenéra Východočechů...

7. května 2026  9:56

Wembanyama a spol. vrátili úder rázně. New York znovu přehrál Philadelphii

Victor Wembanyama ze San Antonio Spurs blokuje v duelu s Minnesota Timberwolves.

San Antonio Spurs se vrátili v konferenčním semifinále NBA do hry, ve druhém domácím duelu se už nenechali zaskočit basketbalisty Minnesota Timberwolves a dominovali 133:95. New York Knicks jsou...

7. května 2026  7:09,  aktualizováno  9:24

Nádvorník bědoval. A příbramský hrdina se opřel do Artisu: Nic pro mě neznamená

Fotbalisté Artisu Brno po zápase s Příbramí.

Fotbalisté Artisu ve středečním zápase v rámci vloženého 27. kola druhé ligy prohráli s Příbramí 0:2 a zkomplikovali si boj o příčky zajišťující baráž o nejvyšší soutěž. Zato Středočeši se vyškrábli...

7. května 2026

Dostál slavil na ledě Vegas, Buffalo si poradilo s Montrealem

Lukáš Dostál (1) slaví výhru Anaheim Ducks.

Hokejisté Buffala vstoupili vítězně do druhého kola play off díky výhře 4:2 nad Montrealem s Jakubem Dobešem v bráně. Další český gólman se ovšem ve středu radoval. Lukáš Dostál sice v závěru smolně...

7. května 2026  7:16,  aktualizováno  7:57

Pan nezlomný. Jak Zanardi unikal smrti, vracel se na vrchol a inspiroval miliony

Se speciálně upravenými vozy BMW Zanardi absolvoval různé okruhové závody.

Málokdo ukázal sílu lidské vůle tak jako on. Navzdory všem překážkám, ve chvílích, kdy hleděl smrti do tváře a svět ho odepisoval, se nepřestal zvedat a vracet na vrchol. Přežil děsivou havárii, aby...

7. května 2026  6:56

Hirt na Giru, díl devátý. Formu mám. Věřím, že top 10 je v mých silách, hlásí

Premium
Jan Hirt v časovce během závodu Kolem SAE. Před Girem jel ještě etapové klání...

V 35 letech bude na pátečním startu Gira devátým nejstarším. A s devíti účastmi na italské Grand Tour zároveň jedním z nejzkušenějších. Jan Hirt, cyklista stáje NSN, se vrací na klání, kde v...

7. května 2026

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté PSG slaví postup do finále Ligy mistrů.

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

6. května 2026  20:45,  aktualizováno  23:28

Plíšková dotáhla v Římě otočku, ve druhém kole jsou Kopřiva, Siniaková i Valentová

Karolína Plíšková na turnaji v Římě.

Tenisté Vít Kopřiva, Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupili na antukovém turnaji v Římě do druhého kola. Kopřiva porazil Fábiána Marozsána z Maďarska 6:3, 6:3, Plíšková...

6. května 2026  13:04,  aktualizováno  22:12

Posily z NHL na MS: přehlídka hvězd v útoku Kanady, dorazí i Pastrňákovi parťáci

Macklin Celebrini radující se z úspěšné střely do české branky. (12. února 2026)

V zámoří začínají prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, dočkají se příletu hvězdného útočníka Aleksandera...

6. května 2026  22:04

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sluneta využila střeleckého váhání Opavy a protáhla čtvrtfinálovou sérii

Basketbalisté ústecké Slunety slaví výhru v pátém čtvrtfinálovém duelu.

Basketbalisté Ústí nad Labem porazili v pátém čtvrtfinále ligového play off Opavu 87:72 a snížili stav série na 2:3. Velký podíl na výhře Slunety měl autor 28 bodů Nick Johnson. Slezané budou mít...

6. května 2026  21:23,  aktualizováno  21:59

Kousal míří k rivalům. V Hradci věří, že týmu přinese cenné zkušenosti

Robert Kousal (vpravo) z Pardubic přebírá od Vladimíra Martince dres za 500...

Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Hokejový Mountfield na webu oznámil, že trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí....

6. května 2026  21:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.