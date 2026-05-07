Ustáli jsme kritické chvíle, cení si kouč Pardubic. Písek jeho hochy pořádně ždímal

„V první řadě bych za ni chtěl soupeři poděkovat,“ prohlásil kouč Šotnar na klubovém webu po rozhodující úterní výhře na píseckém zimáku v poměru 79:71. „Ačkoli výsledek 4:0 vypadá jednoznačně, všichni, kdo ty zápasy sledovali, vědí, že to pro nás bylo těžké. Byli jsme v roli favorita, kterou jsme museli potvrzovat,“ navázal.
Hlavně ve druhém domácím utkání na Dašické to bylo výsledkově velice těsné, Beksa zvítězila jen o čtyři. Ovšem i v ostatních případech soupeř odpadal až ve finiši, a Šotnarovy hochy tak pořádně ždímal.
„Na náš tým jsem hrdý. O Písku jsem hodně mluvil – o tom, že bojuje a hraje dobře – a byla to pravda. Zvládli jsme to, i když se utkání dostala do kritických chvil. Jsem za tuto sérii rád, protože nás prověřila pro další boje,“ poznamenal trenér Pardubic, který ve čtvrté bitvě se Sršni opět mohl využít uzdraveného Jacoba Evanse, ale pro změnu nikoli nového maroda Treye Bonhama.
Beksa v ní houževnatého soka definitivně zlomila v závěrečné tříminutovce, předtím se Písečtí přitáhli na průběžnou remízu.
„Z patnáctibodového manka jsme srovnali na 68:68, ale bohužel nám pak došly síly a na vítězství to nestačilo,“ litoval Matěj Mach, asistent kouče Písku. „Sezona pro nás sice končí, nicméně si myslím, že se nemusíme stydět. S Pardubicemi jsme odehráli dva extrémně vyrovnané zápasy,“ dodal jeden z trenérů Sršňů.