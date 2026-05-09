Opava i díky Grayovi ukončila proti Slunetě čtvrtfinálovou šeď z předchozích let

Autor: ,
  18:33
Na druhý pokus ukončili opavští basketbalisté v ligovém play off čtvrtfinálovou sérii proti Slunetě Ústí nad Labem, kterou doma porazili 103:79 a vyhráli 4:2 na zápasy. Hrdinou utkání byl Isaiah Gray, který přispěl k vítězství 30 body.
Momentka ze šestého čtvrtfinále Opavy s ústeckou Slunetou.

Momentka ze šestého čtvrtfinále Opavy s ústeckou Slunetou. | foto: BK Opava

Žluté peklo. Basketbalisté Opavy nastupovali k šestému čtvrtfinále s ústeckou...
Jakub Slavík z Opavy hází trestní hody v šestém čtvrtfinále s ústeckou Slunetou.
Opavští fanoušci sledují šesté čtvrtfinále s ústeckou Slunetou.
Marek Vyroubal z Opavy během šestého čtvrtfinále s ústeckou Slunetou.
5 fotografií

Za 20 minut na hřišti americký hráč proměnil 11 z 15 střel z pole včetně všech čtyř trojek. Opava vyhrála i třetí domácí zápas v sérii.

Slezané v roce 2023 sesadili z ligového trůnu Nymburk, ale v dalších dvou sezonách nepřešli přes čtvrtfinále. Povedlo se jim to až nyní.

Vaněk: Jsem pyšný, z čeho jsme se dostali. V Brně musíme chtít víc, velí Pomikálek

„Doufám, že tahle jízda bude pokračovat dál a urveme medaili,“ řekl České televizi Jakub Slavík, jenž se podílel na rozhodující výhře 15 body. „V play off to začíná celé od znova. Linie mezi postupem a vypadnutím je velmi tenká. Do téhle části sezony se snažíme dát 120 procent. Proti Ústí rozhodla dobrá energie a obrana, kdy jsme se dokázali jako tým semknout.

Čtvrtfinále play off Maxa Národní basketbalové ligy

6. zápas:

Opava - Ústí nad Labem 103:79 (24:20, 54:47, 75:66)
Nejvíce bodů: Gray 30, Slavík 15, Person 14 - Rand 15, Davidson a Lawrence po 12. Konečný stav série 4:2

