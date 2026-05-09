Opava i díky Grayovi ukončila proti Slunetě čtvrtfinálovou šeď z předchozích let

Za 20 minut na hřišti americký hráč proměnil 11 z 15 střel z pole včetně všech čtyř trojek. Opava vyhrála i třetí domácí zápas v sérii.
Slezané v roce 2023 sesadili z ligového trůnu Nymburk, ale v dalších dvou sezonách nepřešli přes čtvrtfinále. Povedlo se jim to až nyní.
|
Vaněk: Jsem pyšný, z čeho jsme se dostali. V Brně musíme chtít víc, velí Pomikálek
„Doufám, že tahle jízda bude pokračovat dál a urveme medaili,“ řekl České televizi Jakub Slavík, jenž se podílel na rozhodující výhře 15 body. „V play off to začíná celé od znova. Linie mezi postupem a vypadnutím je velmi tenká. Do téhle části sezony se snažíme dát 120 procent. Proti Ústí rozhodla dobrá energie a obrana, kdy jsme se dokázali jako tým semknout.
Čtvrtfinále play off Maxa Národní basketbalové ligy
6. zápas:
Opava - Ústí nad Labem 103:79 (24:20, 54:47, 75:66)