Bohačíkova ligová fazona pokračuje, Nymburk táhl i proti ústecké Slunetě

Na hřišti dvacetinásobných českých šampionů neuspělo Ústí už 25 let a nic na tom nezměnil ani čtvrteční zápas. V úvodu hosté vedli 4:0, ale Nymburk brzy převzal kontrolu nad utkáním a v poslední čtvrtině vedl až o 20 bodů.
|
Parádně se trefil z půlky a před kulisou smekl. To by měl zažít každý! říkal Sehnal
Dobrou střeleckou formu z posledních ligových zápasů potvrdil Jaromír Bohačík, který dal za 17 a půl minuty 21 bodů včetně pěti trojek z osmi pokusů. Domácí si pomohli k výhře 18 trojkami.
Ústí táhl 23 body Isaac Davidson, jenž si připsal pět trojek ze sedmi střel.
Basketbalová Maxa liga NBL mužů
nadstavba:
Skupina A1 - dohrávka 2. kola:
Skupina A2 - dohrávka 10. kola:
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|B
|1.
|Nymburk
|34
|30
|4
|3403:2698
|88,2
|2.
|Pardubice
|35
|26
|9
|3224:2805
|74,3
|3.
|Brno
|34
|23
|11
|2901:2812
|67,6
|4.
|Ústí nad Labem
|34
|19
|14
|2979:2915
|58,8
|5.
|Písek
|34
|18
|16
|3024:2976
|52,9
|6.
|Děčín
|34
|17
|17
|2777:2909
|50,0
|7.
|Opava
|34
|16
|18
|2988:2947
|47,1
|8.
|Ostrava
|35
|10
|24
|3005:3286
|28,6