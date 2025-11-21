Slavia přijela do Brna se sérií čtyř ligových porážek a dlouho bojovala o její přerušení. V prvním poločase většinou vedla. V třetí čtvrtině však domácí utekli a ve čtvrtém dějství vedli až o 11 bodů, Pražané přesto dokázali skóre otočit a ještě jednou se ujali vedení - 76:75. Koncovka ale patřila svěřencům trenéra Martina Vaňka.
„Slavia hrála skvěle, klobouk dolů. Donutili nás dohrát zápas až do konce. I když jsme utekli na deset bodů, dokázali se vždycky vrátit,“ řekl Vaněk v rozhovoru pro TVCOM. „Minuli jsme strašně moc nájezdů, měli jsme zas problém s obranným doskokem. Musíme na tom pracovat. Těším se, že teď zase budeme mít čas trénovat,“ uvedl k nadcházející reprezentační pauze.
Brno vyhrálo i osmý vzájemný zápas v NBL. „Nenechali nám nic zadarmo. Na druhou stranu my jsme nehráli nejlépe. Na začátku jsme měli spoustu ztrát a neproměnili jsme hodně jednoduchých košů. Zápas mohl vypadat úplně jinak. Ale nijak to nesnižuje výkon Slavie, která odehrála výborný zápas,“ řekl domácí kapitán Viktor Půlpán.
Včetně FIBA Europe Cupu odehráli brněnští basketbalisté desátý zápas za 24 dnů. „Měli jsme náročný program, ale máme širší rotaci. Už to bylo cítit, i kvůli cestování, únava se kumulovala. Ale máme to 10-0, takže co dodat? Je to pořád začátek sezony, rozhodovat se bude na jejím konci,“ uvedl Půlpán.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
14. kolo
Pumpa Basket Brno - SK Slavia Praha 90:83 (16:18, 38:39, 63:58)
Tabulka:
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|12
|12
|0
|1200:924
|100
|2.
|Pumpa Basket Brno
|10
|10
|0
|968:789
|100
|3.
|Sršni Photomate Písek
|13
|9
|4
|1173:1148
|69,2
|4.
|BK KVIS Pardubice
|12
|8
|4
|1123:960
|66,7
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|12
|8
|4
|955:985
|66,7
|6.
|BK Opava
|12
|7
|5
|1100:996
|58,3
|7.
|BK Olomoucko
|12
|4
|8
|880:965
|33,3
|8.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|13
|4
|9
|1081:1111
|30,8
|9.
|BK Gapa Hradec Králové
|12
|3
|9
|890:1063
|25,0
|10.
|NH Ostrava
|13
|3
|10
|1132:1193
|23,1
|11.
|SK Slavia Praha
|13
|3
|10
|1049:1229
|23,1
|12.
|USK Praha
|12
|2
|10
|917:1105
|16,7