Brňané zůstávají v lize neporažení, vydřeli výhru nad Slavií

  21:22aktualizováno  21:36
Brněnští basketbalisté zůstali neporažení i po desátém ligovém zápase v sezoně, ale na vítězství 90:83 nad pražskou Slavií se dost nadřeli. Rozehrávač Ross Williams pomohl obhájcům stříbrných medailí k výhře 31 body. Hosty táhl David Böhm, jenž nasbíral 25 bodů a 11 doskoků.
Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč...

Kevin Kalu (vlevo) z Brna přihrává v zápase se Slavií, brání ho Petr Macháč (uprostřed) a David Böhm. | foto: Jan Russnák / PUMPA Basket Brno

Rubin Jones ze Slavie nad hlavami brněnských hráčů
David Böhm (vlevo) ze Slavie útočí v zápase s Brnem, brání ho Radek Farský.
Radek Farský z Brna při trestném hodu
Ross Williams (vlevo) z Brna obešel Rubina Jonese ze Slavie.
Slavia přijela do Brna se sérií čtyř ligových porážek a dlouho bojovala o její přerušení. V prvním poločase většinou vedla. V třetí čtvrtině však domácí utekli a ve čtvrtém dějství vedli až o 11 bodů, Pražané přesto dokázali skóre otočit a ještě jednou se ujali vedení - 76:75. Koncovka ale patřila svěřencům trenéra Martina Vaňka.

„Slavia hrála skvěle, klobouk dolů. Donutili nás dohrát zápas až do konce. I když jsme utekli na deset bodů, dokázali se vždycky vrátit,“ řekl Vaněk v rozhovoru pro TVCOM. „Minuli jsme strašně moc nájezdů, měli jsme zas problém s obranným doskokem. Musíme na tom pracovat. Těším se, že teď zase budeme mít čas trénovat,“ uvedl k nadcházející reprezentační pauze.

Brno vyhrálo i osmý vzájemný zápas v NBL. „Nenechali nám nic zadarmo. Na druhou stranu my jsme nehráli nejlépe. Na začátku jsme měli spoustu ztrát a neproměnili jsme hodně jednoduchých košů. Zápas mohl vypadat úplně jinak. Ale nijak to nesnižuje výkon Slavie, která odehrála výborný zápas,“ řekl domácí kapitán Viktor Půlpán.

Brněnští basketbalisté se radují.

Včetně FIBA Europe Cupu odehráli brněnští basketbalisté desátý zápas za 24 dnů. „Měli jsme náročný program, ale máme širší rotaci. Už to bylo cítit, i kvůli cestování, únava se kumulovala. Ale máme to 10-0, takže co dodat? Je to pořád začátek sezony, rozhodovat se bude na jejím konci,“ uvedl Půlpán.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

14. kolo

Pumpa Basket Brno - SK Slavia Praha 90:83 (16:18, 38:39, 63:58)
Nejvíce bodů: Williams 31, Kalu 14, Groves, Šimon Svoboda a V. Půlpán po 10 - Böhm 25, Jones 19, Dáňa 14, Mrázek 8.

Tabulka:

1.ERA Basketball Nymburk121201200:924100
2.Pumpa Basket Brno10100968:789100
3.Sršni Photomate Písek13941173:114869,2
4.BK KVIS Pardubice12841123:96066,7
5.BK Armex Energy Děčín1284955:98566,7
6.BK Opava12751100:99658,3
7.BK Olomoucko1248880:96533,3
8.BK Sluneta Ústí nad Labem13491081:111130,8
9.BK Gapa Hradec Králové1239890:106325,0
10.NH Ostrava133101132:119323,1
11.SK Slavia Praha133101049:122923,1
12.USK Praha12210917:110516,7
Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Sparta zvítězila v Hradci, Kladno podlehlo Kometě, Budějovice přetlačily Boleslav

Hokejisté Brna oslavují gól na ledě Kladna.

Další tři zápasy hokejové extraligy nabídlo páteční 24. kolo. Sparta přibrzdila rozjetý Hradec a na jeho ledě zvítězila 4:1, mistrovská Kometa stejným výsledkem uspěla na Kladně a České Budějovice po...

21. listopadu 2025  21:17

Krasobruslaři Taschlerovi jsou na Finské trofeji šestí po rytmickém tanci

Čeští krasobruslaři Natálie Taschlerová a Filip Taschler během Finské brusle

Krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi jsou na Grand Prix ve Finsku šestí po rytmickém tanci. Čeští reprezentanti v úvodní části soutěže dopadli hůře než před dvěma týdny na NHK Trophy v Japonsku,...

21. listopadu 2025  20:58

Levhartice přišly o zraněnou Bartoňovou, i tak proti Trutnovu uťaly sérii porážek

Elizabete Bulaneová z Trutnova střílí na chomutovský koš, brání ji Adéla...

Chomutovské basketbalistky ukončily sérii čtyř ligových porážek vítězstvím nad Trutnovem 79:69 a v neúplné tabulce jsou páté. Východočeský tým naopak prohrál popáté za sebou a patří mu sedmé místo.

21. listopadu 2025  20:05

Zdráhalová zahájila SP v Calgary čtvrtým místem v divizi B na kilometru

Nikola Zdráhalová na trati patnáctistovky na mistrovství světa v Hamaru.

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová vstoupila do druhého podniku Světového poháru v Calgary čtvrtým místem v divizi B v závodu na 1000 metrů. Devětadvacetiletá česká reprezentantka si časem 1:14,70...

21. listopadu 2025  19:26

POHLED: I volnější režim stačí, tak proč nehrát dál? Duo P+S čeká velké rozhodnutí

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

Zběsilá výměna, v níž se několikrát odvážně vrhli do písku, ale ani tak se útoku soupeřů neubránili, byla možná jejich poslední na vrcholné akci. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner...

21. listopadu 2025  18:32

Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Podle osobního lékaře má olympijská šampionka v super-G z Pekingu 2022 přetržený...

21. listopadu 2025  11:38,  aktualizováno  18:11

Pardubický bek Hájek nuceně vynechá dva zápasy, kopnul ležícího soupeře

Pardubický obránce Libor Hájek.

Pardubický obránce Libor Hájek dostal za kopnutí do ležícího karlovarského útočníka Adama Lukošika trest na dva zápasy hokejové extraligy a přijde o deset procent měsíční mzdy.

21. listopadu 2025  17:42

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Menšík je v nominaci na novou cenu. ATP chce odměnit průlom roku

Jakub Menšík slaví výhru ve čtvrtfinále Davis Cupu proti Španělsku.

Dvacetiletý Jakub Menšík je v nominaci na nové ocenění tenisové asociace ATP za průlom roku v letošní sezoně. Dalšími adepty jsou Brit Jack Draper, Brazilec Joao Fonseca a Monačan Valentin Vacherot....

21. listopadu 2025  17:07

Dubovská vynechá nejbližší slalomy Světového poháru, trápí ji záda

Martina Dubovská během slalomu v Kranjské Goře.

Martina Dubovská vynechá nejbližší slalomy Světového poháru v Gurglu a Copper Mountain. Třiatřicetiletá česká lyžařka oznámila na Instagramu, že musí přerušit olympijskou sezonu kvůli problémům se...

21. listopadu 2025  17:04

Fernstädtová dojela na olympijské dráze v Cortině sedmá v SP skeletonistek

Anna Fernstädtová na MS ve skeletonu.

Skeletonistka Anna Fernstädtová obsadila na úvod Světového poháru sedmé místo. V novém ledovém korytu pro olympijské hry v Cortině d’Ampezzo zvítězila Němka Jacqueline Pfeiferová, česká...

21. listopadu 2025  16:35

