Bál jsem se bloku, ulevilo se kouči Pardubic. Konečně má skalp Brna

Bonham jich nastřílel nakonec „pouze“ 24, ovšem i přesto patřil společně s americkým krajanem Joem Bryantem (29) a Čechy Luboše Kovářem (17) a Jakubem Tůmou (14) k hlavním strůjcům jasného pardubického vítězství ve druhém kole nadstavbové skupiny A1 v poměru 111:69, již sedmnáctého triumfu Beksy z předchozích 18 klání (včetně poháru).
„Zaprvé jsme dokázali Brno přehrát - šlo o poslední tým, který jsme v této sezoně ještě neporazili,“ připomněl Jan Šotnar, spokojený kouč Východočechů.
„Kdyby ne, bál bych se, aby nám už nevznikl nějaký mentální blok do další fáze sezony, protože věřím tomu, že s Brnem se ještě v nějakých důležitých utkáních potkáme,“ dodal.
Trenér Beksy prakticky až do konce na ploše točil nejsilnější osmičku hráčů, neboť chtěl oslabeného soupeře utahat. Výsledkem bylo, že ve finiši stihl dokonce hned tři trojky i křídelník Ryan Moffatt, jenž se jinak mačem protrápil.
„Smazali jsme náskok Brna z předchozích dvou vzájemných zápasů (výhry soupeře ze základní části 112:85 doma a 77:64 venku). Potřebovali jsme zvítězit o 40 bodů a vyhráli jsme o 42, takže k odvetě do Brna pojedeme s vědomím, že pokud vyhrajeme o bod, tiebreak bude pro nás,“ pochvaloval si Šotnar.
„My ve druhé půli absolutně odešli fyzicky i psychicky a Beksa toho samozřejmě využila. Svojí nátlakovou obranou nás nutila ke ztrátám a myslím, že to rozhodlo zápas,“ uvedl Martin Vaněk, kouč Brna.
Beksa, jež se v sobotu od 18 hodin předvede v hale sedmé Opavy, má nyní na druhém místě tabulky bilanci 19-5, Brno na třetím 16-8.