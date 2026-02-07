Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

Autor: ,
  21:24
Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod. Tabulku vede stále s náskokem tří výher před Pardubicemi, které doma porazily Ústí nad Labem 100:79.
David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha. | foto: SK Slavia Basketbal

Posh Alexander (vlevo) z Děčína a František Rylich z Nymburka bojují o míč.
Děčínský křídelník Filip Kroutil u míče v zápase s Nymburkem, atakuje ho Ondřej...
Ondřej Švec (vlevo) z USK Praha atakuje koš Slavie. Brání ho Meschak Lufile.
Petr Macháč (vlevo) ze Slavie obchází Terryho Hendersona Jr. z USK Praha.
21 fotografií

Děčín přepustil čtvrté místo ve skupině A1 Písku, který vyhrál vysoko 99:71 v Ostravě a má nyní se Severočechy shodnou bilanci 15-11.

Nymburk nasázel v Děčíně 16 tříbodových košů, čtyřikrát se zpoza oblouku trefili Ondřej Sehnal, autor 20 bodů, a Jaromír Bohačík (14). Čtyři trojky zaznamenal i domácí Filip Kroutil (15), nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body jeho spoluhráč Posh Alexander. Děčín prohrál čtvrté z posledních pěti utkání.

Posh Alexander (vlevo) z Děčína a František Rylich z Nymburka bojují o míč.

Pardubičtí měli stejně jako Nymburk sedm hráčů s dvojciferným příspěvkem, statistiku zápasu ovládl s 16 body Robert Bonham. Východočeši navázali proti Slunetě na středeční výhru v prvním pohárovém semifinále a příští středu v odvetě čeká oba soupeře už pátý vzájemný duel v sezoně. Ústecký tým bude mít další šanci na první výhru.

Více než polovinu bodů Písku v Ostravě obstarali Jan Karlovský (27) a Martin Svoboda (25). Jihočeši vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů.

Ve skupině A2 Slavia vyhrála 98:84 pražské derby s USK. Sezonní vzájemnou bilanci domácí otočili na 2-1 a na rivala, který drží v tabulce poslední místo pro play off, se dotáhli.

V zápase bylo pět střelců s dvacetibodovými výkony - domácí Rubin Jones k 26 bodům přidal 11 asistencí a devět doskoků, sekundovali mu autor pěti trojek David Böhm (25) a Meschak Lufile (21). Za USK dali po 23 bodech Terry Henderson Jr. a Matěj Šafařík.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Nadstavba

Skupina A1 - 4. kolo:
BK KVIS Pardubice - BK Sluneta Ústí nad Labem 100:79 (22:10, 48:35, 77:60)
Nejvíce bodů: Bonham 16, Key 15, Tůma 13 - Johnson 14, Potoček 13, Davidson 11.

NH Ostrava - Sršni Photomate Písek 71:99 (19:35, 35:58, 56:82)
Nejvíce bodů: Cole 24, Greer a Cato po 13 - Karlovský 27, Martin Svoboda 25, Týml 14.

BK Armex Energy Děčín - ERA Basketball Nymburk 92:107 (25:24, 49:50, 70:77)
Nejvíce bodů: Alexander 25, Kroutil 15, Feštr 13 - Sehnal 20, Bohačík 14, Rice a Matěj Svoboda po 12.

Skupina A2 - 3. kolo:
SK Slavia Praha - USK Praha 98:94 (22:25, 43:48, 76:70)
Nejvíce bodů: Jones 26, Böhm 25, Lufile 21 - Henderson a Šafařík po 23, Montgomery 19.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.ERA Basketball Nymburk242312437:184595,8
2.BK KVIS Pardubice262062416:205976,9
3.Pumpa Basket Brno251692142:211264
4.Sršni Photomate Písek2615112327:229157,7
5.BK Armex Energy Děčín2615112153:220357,7
6.BK Sluneta Ústí nad Labem2513122172:213252
7.BK Opava2412122121:205250
8.NH Ostrava2610162238:235938,5
KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.BK Olomoucko249151802:202337,5
2.USK Praha257182056:224128
3.SK Slavia Praha257182052:228228
4.BK Gapa Hradec Králové243211819:213612,5
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

Olympiáda je zahájena. Oheň vzplál v Miláně a Cortině, zapálily ho tři legendy

Zapálením olympijských ohňů začaly v Itálii XXV. zimní hry. Obstarali to tři...

Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně zahájeny. V rámci unikátního ceremoniálu, který se odehrával hned na čtyřech místech Itálie současně, vzplály poprvé v historii dva...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Češi na ZOH 2026: program a výsledky v Miláně a Cortině

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková už je na zimní olympiádu připravená. Právě...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

7. února 2026  21:37

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24

Souček u výhry a Krejčí střídal, United slaví počtvrté. Palmer se blýskl hattrickem

Sledujeme online
Fotbalisté Wolverhamptonu se zlobí na sudího v utkání s Chelsea.

Jeden slaví, druhý smutní. Tomáš Souček z West Hamu byl v 25. kole Premier League u vítězství 2:0 v Burnley, zatímco Ladislav Krejčí, český reprezentační parťák, doma padl 1:3 s Chelsea, přičemž na...

7. února 2026  16:38,  aktualizováno  21:20

Curleři dosáhli proti Korejcům na hrách na první výhru, pak podlehli Švýcarům

Curleři Vít Chabičovský a Julie Zelingrová v duelu proti Švýcarsku. (7. února...

Curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský si v sobotu připsali na olympijském turnaji smíšených dvojic v Cortině d’Ampezzo první výhru, v pátém duelu zdolali 9:4 Koreu. Ve večerním zápase pak čeští...

7. února 2026  16:31,  aktualizováno  21:14

Protest v Edenu: Tvrdíku, ty vidíš peníze! Tribuna Sever mlčela, pak jásala s Chorým

Slávističtí fanoušci před utkáním s Mladou Boleslaví protestují proti vedení.

Před výkopem společně s hlasatelem odkřičeli základní sestavu, s červenobílými šálami nad hlavou hrdě odzpívali hymnu, zatleskali nastupujícím hráčům a pak si mlčky sedli. Slávističtí fanoušci na...

7. února 2026  18:43,  aktualizováno  21:03

Finále na středním můstku ovládla Norka Strömová, Indráčková bere 18. místo

Vítězná skokanka na lyžích Anna Odine Strömová se raduje se svými týmovými...

Olympijský závod skokanek na lyžích na středním můstku vyhrála Anna Strömová z Norska před slovinskou hvězdou Nikou Prevcovou. Třetí v Predazzu byla Japonka Nozomi Marujamaová. Anežka Indráčková...

7. února 2026  19:58,  aktualizováno  21:03

Vedoucí Karlovarsko prohrálo i v Odolena Vodě, druhé Budějovice padly v Příbrami

Jakub Ihnát (vlevo) z týmu Lvi Praha se pokouší překvapit karlovarský dvojblok...

Volejbalisté Karlovarska v extralize podruhé za sebou prohráli. Po pražských Lvech je dokázala zdolat také Odolena Voda, která po pětisetovém vítězství udržela domácí neporazitelnost. Přesto...

7. února 2026  20:51

1. den ZOH 2026 ONLINE: Curleři prohráli, Indráčková 18. na středním můstku

Sledujeme online
Do olympijského závodu vstoupila skokanka na lyžích Anežka Indráčková (7. února...

Rychlobruslařka Martina Sáblíková se kvůli nemoci musela odhlásit ze závodu na 3000 metrů. První den zimních olympijských her tak z českého pohledu přišel o největší hvězdu. Kateřina Janatová doběhla...

7. února 2026  13:25,  aktualizováno  20:48

Vítězná premiéra i Berdychova chvála. Jak Češi v Davis Cupu vlétli na outsidery

Dalibor Svrčina slaví výhru v utkání Davis Cupu proti Švédsku.

Součet žebříčkových umístění dvou českých singlistů činil 117, švédská dvojice dala dohromady 984. Zkrátka obří propast. A Jiří Lehečka s Daliborem Svrčinou předpoklady v jihlavské aréně bez větších...

7. února 2026  20:34

Slavia - Boleslav 4:0, příliš snadný zápas. Dva góly dal Chorý, jásal i mladík Suleiman

Slávistický záložník Michal Sadílek se raduje z gólu proti Mladé Boleslavi.

Po úvodní jarní ztrátě přesvědčivé vítězství. Slávističtí fotbalisté na domácím stadionu snadno v 21. kole Chance Ligy přehráli Mladou Boleslav a před nedělním utkáním druhé Sparty ve Zlíně vedou...

7. února 2026  19:15,  aktualizováno  20:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sváteční střelec Boula: Už nebylo zbytí, a tak jsem vystřelil. Baník nakopl k výhře

Jiří Boula (vlevo) z Baníku Ostrava a Antonín Růsek z Olomouce

V zimní přestávce byl jedním z mnoha fotbalistů, o které se zajímali šéfové olomoucké Sigmy. Jenže záložník Jiří Boula zůstal v Baníku a ve 21. kole první ligy proti Olomouci svůj tým nakopl k výhře...

7. února 2026  20:16

Šelmy poosmé v řadě vyhrály brněnské derby, extraligu vedou o 10 bodů

Volejbalistka Pavla Šmídová, nahrávačka mistrovského celku Šelmy Brno. (březen...

Šelmy Brno poosmé za sebou vyhrály městské volejbalové derby. V hale Králova Pole zvítězily 3:0 a po 18. kole extraligy udržely v čele tabulky desetibodový náskok před Libercem. Na kontě mají dál jen...

7. února 2026  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.