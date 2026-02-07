Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

Děčín přepustil čtvrté místo ve skupině A1 Písku, který vyhrál vysoko 99:71 v Ostravě a má nyní se Severočechy shodnou bilanci 15-11.
Nymburk nasázel v Děčíně 16 tříbodových košů, čtyřikrát se zpoza oblouku trefili Ondřej Sehnal, autor 20 bodů, a Jaromír Bohačík (14). Čtyři trojky zaznamenal i domácí Filip Kroutil (15), nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body jeho spoluhráč Posh Alexander. Děčín prohrál čtvrté z posledních pěti utkání.
Pardubičtí měli stejně jako Nymburk sedm hráčů s dvojciferným příspěvkem, statistiku zápasu ovládl s 16 body Robert Bonham. Východočeši navázali proti Slunetě na středeční výhru v prvním pohárovém semifinále a příští středu v odvetě čeká oba soupeře už pátý vzájemný duel v sezoně. Ústecký tým bude mít další šanci na první výhru.
Více než polovinu bodů Písku v Ostravě obstarali Jan Karlovský (27) a Martin Svoboda (25). Jihočeši vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů.
Ve skupině A2 Slavia vyhrála 98:84 pražské derby s USK. Sezonní vzájemnou bilanci domácí otočili na 2-1 a na rivala, který drží v tabulce poslední místo pro play off, se dotáhli.
V zápase bylo pět střelců s dvacetibodovými výkony - domácí Rubin Jones k 26 bodům přidal 11 asistencí a devět doskoků, sekundovali mu autor pěti trojek David Böhm (25) a Meschak Lufile (21). Za USK dali po 23 bodech Terry Henderson Jr. a Matěj Šafařík.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Nadstavba
Skupina A1 - 4. kolo:
NH Ostrava - Sršni Photomate Písek 71:99 (19:35, 35:58, 56:82)
BK Armex Energy Děčín - ERA Basketball Nymburk 92:107 (25:24, 49:50, 70:77)
Skupina A2 - 3. kolo:
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|24
|23
|1
|2437:1845
|95,8
|2.
|BK KVIS Pardubice
|26
|20
|6
|2416:2059
|76,9
|3.
|Pumpa Basket Brno
|25
|16
|9
|2142:2112
|64
|4.
|Sršni Photomate Písek
|26
|15
|11
|2327:2291
|57,7
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|26
|15
|11
|2153:2203
|57,7
|6.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|25
|13
|12
|2172:2132
|52
|7.
|BK Opava
|24
|12
|12
|2121:2052
|50
|8.
|NH Ostrava
|26
|10
|16
|2238:2359
|38,5
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|BK Olomoucko
|24
|9
|15
|1802:2023
|37,5
|2.
|USK Praha
|25
|7
|18
|2056:2241
|28
|3.
|SK Slavia Praha
|25
|7
|18
|2052:2282
|28
|4.
|BK Gapa Hradec Králové
|24
|3
|21
|1819:2136
|12,5