Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Basketbalisté Brna v utkání 11. kola porazili 91:85 Opavu a vyhráli i osmý zápas v ligové sezoně. Vicemistři tak mají stoprocentní bilanci stejně jako šampioni z Nymburka, kteří zvítězili desetkrát.
Brňané přivítali Opavu jen dva dny po porážce v Bilbau v Evropském poháru FIBA a jejich úspěšná série byla dlouho v ohrožení. Marodkou oslabení hosté se ve třetí čtvrtině dostali až do patnáctibodového vedení, ale Brno v závěrečné části skóre otočilo.

Slezené ještě dvě a půl minuty před koncem naposledy srovnali na 83:83, pak ale Viktor Půlpán proměnil oba trestné hody a následně Šimon Svoboda trojkou získal domácím pětibodový náskok, který si už pohlídali.

Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku

„Tohle bylo snad nejtěžší vítězství, které jsme v sezoně urvali. Bylo to náročné: zápas, cestování, zápas, neměli jsme žádný čas na přípravu. Jsem na hráče hodně pyšný, nebylo to jednoduché pro nikoho a my jsme to urvali bojovností, i když se nám nedařilo,“ uvedl pro TVCOM brněnský trenér Vaněk, jehož tým táhl 18 body nejlepší ligový střelec Ross Williams. O bod méně si připsal jeho americký krajan Jacob Groves.

V dresu Opavy měl 22 bodů Šimon Puršl a 20 Jakub Šiřina, nicméně mistři z roku 2023 doplatili na užší kádr. Kvůli marodce musel vypomoci jednačtyřicetiletý Luděk Jurečka, jenž už působí jako asistent trenéra a hraje v druhé nejvyšší soutěži za Nový Jičín.

Luděk Jurečka z Opavy se vrátil ze sportovního důchodu a naskočil k zápasu v...
Jakub Šiřina z Opavy v zápase s Brnem.

„Smutně se to hodnotí. Chtěli jsme to dotáhnout, když už hrajeme takový skvělý zápas. Já říkám, že raději prohrát o 20 bodů než takhle. Bohužel rozhodla jejich širší rotace, nám už docházely síly,“ řekl Jurečka, jenž zaznamenal při sezonní premiéře v NBL šest bodů. V tabulce je Opava s šesti výhrami a pěti porážkami šestá.

Basketbalová Maxa liga mužů

11. kolo:

Brno - Opava 91:85 (16:17, 40:47, 62:67)
Nejvíce bodů: Williams 18, Groves 17, Farský a Š. Svoboda po 14 - Puršl 22, Šiřina 20, Motyčka 13

Tabulka Maxa NBL
PořadíTýmZVPSProcenta
1.Nymburk10100975:763100
2.Brno880791:633100
3.Pardubice11741025:87663,6
4.Písek1174965:94763,6
5.Děčín1064790:83660,0
6.Opava11651014:92354,5
7.Ústí nad Labem1147924:92636,4
8.Olomoucko1147780:86236,4
9.Slavia Praha1037802:93030,0
10.Ostrava1138947:97627,3
11.Hradec Králové1138817:97727,3
12.USK Praha1129855:103618,2
Historický zápis, brilantní forma a hattrick. Nikdy jsem nebyl střelec, namítá Nemec

Šimon Nemec slaví vítěznou branku.

Když si v létě po nepříliš zdařilé sezoně v hlavě přemítal, jak by mohl ideálně vypadat následující ročník, dost možná se představy blížily současné podobě. Slovenský obránce Šimon Nemec dostal od...

13. listopadu 2025

Sázkařská aféra v Turecku dál bobtná. Svaz potrestal 102 hráčů včetně reprezentanta

Eren Elmali z Galatasaraye v hlavičkovém souboji s Nnamdim Collinsem z...

Turecký fotbalový svaz suspendoval 102 hráčů včetně reprezentanta Erena Elmaliho v rámci vyšetřování sázkařského skandálu. Kvůli zapletení do rozrůstající se aféry, která se původně týkala...

13. listopadu 2025  15:45

