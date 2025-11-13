Brno je dál stoprocentní. Opava padla i s navrátilcem Jurečkou v sestavě

Brňané přivítali Opavu jen dva dny po porážce v Bilbau v Evropském poháru FIBA a jejich úspěšná série byla dlouho v ohrožení. Marodkou oslabení hosté se ve třetí čtvrtině dostali až do patnáctibodového vedení, ale Brno v závěrečné části skóre otočilo.
Slezené ještě dvě a půl minuty před koncem naposledy srovnali na 83:83, pak ale Viktor Půlpán proměnil oba trestné hody a následně Šimon Svoboda trojkou získal domácím pětibodový náskok, který si už pohlídali.
|
Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku
„Tohle bylo snad nejtěžší vítězství, které jsme v sezoně urvali. Bylo to náročné: zápas, cestování, zápas, neměli jsme žádný čas na přípravu. Jsem na hráče hodně pyšný, nebylo to jednoduché pro nikoho a my jsme to urvali bojovností, i když se nám nedařilo,“ uvedl pro TVCOM brněnský trenér Vaněk, jehož tým táhl 18 body nejlepší ligový střelec Ross Williams. O bod méně si připsal jeho americký krajan Jacob Groves.
V dresu Opavy měl 22 bodů Šimon Puršl a 20 Jakub Šiřina, nicméně mistři z roku 2023 doplatili na užší kádr. Kvůli marodce musel vypomoci jednačtyřicetiletý Luděk Jurečka, jenž už působí jako asistent trenéra a hraje v druhé nejvyšší soutěži za Nový Jičín.
„Smutně se to hodnotí. Chtěli jsme to dotáhnout, když už hrajeme takový skvělý zápas. Já říkám, že raději prohrát o 20 bodů než takhle. Bohužel rozhodla jejich širší rotace, nám už docházely síly,“ řekl Jurečka, jenž zaznamenal při sezonní premiéře v NBL šest bodů. V tabulce je Opava s šesti výhrami a pěti porážkami šestá.
Basketbalová Maxa liga mužů
11. kolo:
Brno - Opava 91:85 (16:17, 40:47, 62:67)
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|Procenta
|1.
|Nymburk
|10
|10
|0
|975:763
|100
|2.
|Brno
|8
|8
|0
|791:633
|100
|3.
|Pardubice
|11
|7
|4
|1025:876
|63,6
|4.
|Písek
|11
|7
|4
|965:947
|63,6
|5.
|Děčín
|10
|6
|4
|790:836
|60,0
|6.
|Opava
|11
|6
|5
|1014:923
|54,5
|7.
|Ústí nad Labem
|11
|4
|7
|924:926
|36,4
|8.
|Olomoucko
|11
|4
|7
|780:862
|36,4
|9.
|Slavia Praha
|10
|3
|7
|802:930
|30,0
|10.
|Ostrava
|11
|3
|8
|947:976
|27,3
|11.
|Hradec Králové
|11
|3
|8
|817:977
|27,3
|12.
|USK Praha
|11
|2
|9
|855:1036
|18,2