Olomoucko zastavilo sérii porážek, Slavia čeká na vítězství už sedm zápasů

Basketbalisté Olomoucka v dohrávce sedmého ligového kola vyhráli 86:77 na Slavii a po pěti porážkách zvítězili. Domácí Pražané naopak natáhli sérii neúspěchů v nejvyšší soutěži na sedm.
David Böhm brání rozehrávače Olomoucka Jarena Holmese.

Na výhře Olomoucka měl největší podíl Kanaďan Kobe Elvis, který zaznamenal 33 bodů, 10 asistencí a sedm doskoků. Double double za 14 bodů a 12 doskoků si připsal i jeho krajan Kyler Filewich.

Nejlepším střelcem Slavie, která na vítězství čeká přes měsíc, byl s 16 body Radovan Mrázek. Double double za 14 bodů a 12 doskoků přidal David Böhm, Matyáš Ježek nasbíral rovněž 14 bodů.

Basketbalová Maxa liga mužů

7. kolo:

Slavia Praha - Olomoucko 77:86 (20:24, 37:46, 63:67)
Nejvíce bodů: Mrázek 16, Böhm a Ježek po 14 - Elvis 33, Holmes 16, Filewich 14.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Nymburk151501481:1139100
2.Brno121021103:98583,3
3.Pardubice141041307:111971,4
4.Opava14951275:115364,3
5.Děčín14951121:114464,3
6.Písek15961339:132860,0
7.Ústí nad Labem15691254:125840,0
8.Olomoucko155101107:120833,3
9.Ostrava154111283:134726,7
10.USK Praha143111090:125921,4
11.Hradec Králové143111013:123521,4
12.Slavia Praha153121205:140320,0
