Olomoucko zastavilo sérii porážek, Slavia čeká na vítězství už sedm zápasů

Na výhře Olomoucka měl největší podíl Kanaďan Kobe Elvis, který zaznamenal 33 bodů, 10 asistencí a sedm doskoků. Double double za 14 bodů a 12 doskoků si připsal i jeho krajan Kyler Filewich.
Nejlepším střelcem Slavie, která na vítězství čeká přes měsíc, byl s 16 body Radovan Mrázek. Double double za 14 bodů a 12 doskoků přidal David Böhm, Matyáš Ježek nasbíral rovněž 14 bodů.
Basketbalová Maxa liga mužů
7. kolo:
Slavia Praha - Olomoucko 77:86 (20:24, 37:46, 63:67)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Nymburk
|15
|15
|0
|1481:1139
|100
|2.
|Brno
|12
|10
|2
|1103:985
|83,3
|3.
|Pardubice
|14
|10
|4
|1307:1119
|71,4
|4.
|Opava
|14
|9
|5
|1275:1153
|64,3
|5.
|Děčín
|14
|9
|5
|1121:1144
|64,3
|6.
|Písek
|15
|9
|6
|1339:1328
|60,0
|7.
|Ústí nad Labem
|15
|6
|9
|1254:1258
|40,0
|8.
|Olomoucko
|15
|5
|10
|1107:1208
|33,3
|9.
|Ostrava
|15
|4
|11
|1283:1347
|26,7
|10.
|USK Praha
|14
|3
|11
|1090:1259
|21,4
|11.
|Hradec Králové
|14
|3
|11
|1013:1235
|21,4
|12.
|Slavia Praha
|15
|3
|12
|1205:1403
|20,0