Pardubice si poradily i se Slavií. Úchvatnou stíhací jízdu Olomoucka odnesla Opava

Opava vedla v Olomouci ještě v úvodu druhého poločasu 52:35, ale domácím se povedl obrat. Závěrečnou přetahovanou rozhodl Kyler Filewich po oddechovém čase, který si domácí vzali čtyři sekundy před koncem po inkasovaném koši.
Americký pivot zároveň ovládl střeleckou statistiku zápasu s 20 body, přidal k tomu 12 doskoků. V opavském týmu dal 19 bodů Marek Vyroubal.
„Zápas se nám podařilo vyhrát dobrou hrou v obraně ve druhém poločase. Tam se kluci hodně zlepšili, vybojovali si vyrovnanou koncovku. Velký zápas odehrál Kyler Filewich. Celý zápas dřel a poslední střela byla pro něj odměnou za skvělou práci během utkání,“ řekl Matt Jones, trenér Olomoucka.
Ostrava byla ve hře o první vítězství v sezoně, ale v koncovce už nedokázala odpovědět na koš Tadeáše Slowiaka, který 42 sekund před koncem poslal Děčín do vedení. Ve vítězném týmu zaznamenal double double za 12 bodů a doskoků Jaden Edwards, kapitán Tomáš Pomikálek byl se 17 body nejlepším střelcem. Domácím nestačilo 22 bodů Michala Svobody.
Pardubice dovedl ke čtvrtému vítězství a prvnímu místu v tabulce autor 23 bodů Robert Bonham, lídrem Slavie byl David Böhm s 18 body a 12 doskoky.
Ústí nad Labem dotáhli k úspěchu proti Písku dvacetibodoví Nicholas Johnson (24) a Josef Potoček (22). S deseti body i asistencemi si double double připsal kapitán Ladislav Pecka. Sluneta vyhrála podruhé za sebou po úvodních dvou porážkách, Písek má zcela opačnou bilanci.
Reprezentační trenér Luboš Bartoň se ani ve třetím ligovém utkání na lavičce USK Praha nedočkal výhry a jeho tým se krčí za Ostravou na dně tabulky.
Pražané v Hradci Králové smazali ve druhé půli až čtrnáctibodové manko a šli i do vedení 73:69, ale koncovku nezvládli. V zápase dali hosté jen čtyři z 24 trojek, domácí Kameron Chatman zaznamenal 13 bodů a 12 doskoků.
Basketbalová liga mužů
4. kolo:
Slavia Praha - Pardubice 76:100 (9:21, 26:47, 53:71)
Olomoucko - Opava 76:75 (18:23, 33:47, 54:61)
Ostrava - Děčín 77:78 (21:16, 41:36, 60:57)
Ústí nad Labem - Písek 91:73 (26:16, 49:37, 73:52)
Hradec Králové - USK Praha 89:81 (26:23, 52:43, 67:62)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Pardubice
|4
|4
|0
|382:276
|100
|2.
|Nymburk
|3
|3
|0
|291:224
|100
|3.
|Brno
|2
|2
|0
|180:137
|100
|4.
|Opava
|4
|2
|2
|373:325
|50,0
|5.
|Ústí nad Labem
|4
|2
|2
|341:332
|50,0
|6.
|Olomoucko
|4
|2
|2
|290:298
|50,0
|7.
|Písek
|4
|2
|2
|320:348
|50,0
|8.
|Děčín
|4
|2
|2
|315:345
|50,0
|9.
|Hradec Králové
|4
|2
|2
|319:370
|50,0
|10.
|Slavia Praha
|4
|1
|3
|308:376
|25,0
|11.
|Ostrava
|4
|0
|4
|328:350
|0
|12.
|USK Praha
|3
|0
|3
|218:284
|0