Pardubice si poradily i se Slavií. Úchvatnou stíhací jízdu Olomoucka odnesla Opava

Basketbalisté Olomoucka zlikvidovali v utkání čtvrtého kola NBL sedmnáctibodové manko a trojkou v poslední sekundě porazili Opavu 76:75. Po úvodních dvou porážkách podruhé za sebou vyhráli a mají stejnou bilanci jako Slezané. Bilanci 2-2 mají také Děčín, který rovněž o jediný bod vyhrál v Ostravě, Ústí nad Labem s Pískem, jejichž vzájemný duel skončil výhrou domácích Severočechů 91:73, i nováček Hradec Králové po vítězství 89:81 nad USK Praha. Neporazitelnost snadno udržely Pardubice, které v Praze porazily Slavii jednoznačně 100:76.
Opava vedla v Olomouci ještě v úvodu druhého poločasu 52:35, ale domácím se povedl obrat. Závěrečnou přetahovanou rozhodl Kyler Filewich po oddechovém čase, který si domácí vzali čtyři sekundy před koncem po inkasovaném koši.

Americký pivot zároveň ovládl střeleckou statistiku zápasu s 20 body, přidal k tomu 12 doskoků. V opavském týmu dal 19 bodů Marek Vyroubal.

„Zápas se nám podařilo vyhrát dobrou hrou v obraně ve druhém poločase. Tam se kluci hodně zlepšili, vybojovali si vyrovnanou koncovku. Velký zápas odehrál Kyler Filewich. Celý zápas dřel a poslední střela byla pro něj odměnou za skvělou práci během utkání,“ řekl Matt Jones, trenér Olomoucka.

Ostrava byla ve hře o první vítězství v sezoně, ale v koncovce už nedokázala odpovědět na koš Tadeáše Slowiaka, který 42 sekund před koncem poslal Děčín do vedení. Ve vítězném týmu zaznamenal double double za 12 bodů a doskoků Jaden Edwards, kapitán Tomáš Pomikálek byl se 17 body nejlepším střelcem. Domácím nestačilo 22 bodů Michala Svobody.

Pardubice dovedl ke čtvrtému vítězství a prvnímu místu v tabulce autor 23 bodů Robert Bonham, lídrem Slavie byl David Böhm s 18 body a 12 doskoky.

Ústí nad Labem dotáhli k úspěchu proti Písku dvacetibodoví Nicholas Johnson (24) a Josef Potoček (22). S deseti body i asistencemi si double double připsal kapitán Ladislav Pecka. Sluneta vyhrála podruhé za sebou po úvodních dvou porážkách, Písek má zcela opačnou bilanci.

Reprezentační trenér Luboš Bartoň se ani ve třetím ligovém utkání na lavičce USK Praha nedočkal výhry a jeho tým se krčí za Ostravou na dně tabulky.

Pražané v Hradci Králové smazali ve druhé půli až čtrnáctibodové manko a šli i do vedení 73:69, ale koncovku nezvládli. V zápase dali hosté jen čtyři z 24 trojek, domácí Kameron Chatman zaznamenal 13 bodů a 12 doskoků.

Slavia Praha - Pardubice 76:100 (9:21, 26:47, 53:71)
Nejvíce bodů: Böhm 18, Ježek a Pumprla po 13 - Bonham 23, Key 14, Tůma 12.

Olomoucko - Opava 76:75 (18:23, 33:47, 54:61)
Nejvíce bodů: Filewich 20, Elvis 18, Nelson 17 - Vyroubal 19, Brown 14, Švandrlík a Slavík po 9.

Ostrava - Děčín 77:78 (21:16, 41:36, 60:57)
Nejvíce bodů: Michal Svoboda 22, Greer a Číž po 12 - Pomikálek 17, Feštr 14, Edwards 12.

Ústí nad Labem - Písek 91:73 (26:16, 49:37, 73:52)
Nejvíce bodů: Johnson 24, Potoček 22, Young 12 - Martin Svoboda 13, Týml 11, Burda 9.

Hradec Králové - USK Praha 89:81 (26:23, 52:43, 67:62)
Nejvíce bodů: Popovič 17, Roub 15, Brewtion 14 - Montgomery 17, Tainamo 16, Edigin 12.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Pardubice440382:276100
2.Nymburk330291:224100
3.Brno220180:137100
4.Opava422373:32550,0
5.Ústí nad Labem422341:33250,0
6.Olomoucko422290:29850,0
7.Písek422320:34850,0
8.Děčín422315:34550,0
9.Hradec Králové422319:37050,0
10.Slavia Praha413308:37625,0
11.Ostrava404328:3500
12.USK Praha303218:2840
8. října 2025  19:45,  aktualizováno  21:55

Ať mají lidi zážitek. Hašek o zápase proti Chorvatům, které Češi nikdy nezdolali

Pošesté v samostatné historii se čeští fotbalisté postaví Chorvatům, které ještě nikdy neporazili. Ale poprvé je vyzvou doma. „Přesně to nám může pomoct. Budeme mít podporu našich fanoušků,“...

8. října 2025  17:05

Loutka Pešír ven! bouří se kotel Mostu. Zákeřná kampaň, zastal se ho primátor

Nejsi vítán! Proti Tomáši Pešírovi, novému řediteli třetiligového fotbalového Mostu, se hned po jeho nástupu obrátili vlajkonoši Baníku, sdružení pod hlavičkou Ultras 1909. Kotel zveřejnil na...

8. října 2025  15:30

