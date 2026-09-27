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Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní

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  20:56aktualizováno  21:08
Lamb Autrey z Olomoucka střílí na ostravský koš, brání ho Andre Screen.

Lamb Autrey z Olomoucka střílí na ostravský koš, brání ho Andre Screen. | foto: BK Olomoucko

Plzeňští basketbalisté nastupují k zápasu.
Michal Bálint z Olomoucka před zápasem v Maxa NBL
Lamb Autrey se chystá na zápas v dresu Olomoucka.
David Motyčka z Ostravy se rozcvičuje.
12 fotografií
Po úvodních dvou výhrách basketbalisté Ostravy ve třetím kole Maxa NBL podlehli po napínavé koncovce na hřišti Olomoucka 76:77. Hanáci si připsali premiérový úspěch. Stoprocentní bilanci udržel Písek, který zvítězil v Plzni nad ligovým nováčkem 88:81. Západočeši jsou stejně jako Brno a USK Praha zatím bez výhry.

Velký podíl na vítězství Olomoucka měl Lamb Autrey, jenž při prvním startu v sezoně nasbíral 21 bodů, osm doskoků a šest asistencí. „Je to pan hráč a ukázal to, přestože nám měsíc chyběl. S jeho příchodem se ulevilo i Williamsovi se Šiškou, což se také ukázalo na bodech, které dali,“ řekl trenér vítězů Matěj Musil.

„Mám velkou radost, že kluci ukázali, že tento tým je v kondici a může šlapat. Od začátku do konce zápasu jsme se drželi toho, co jsme chtěli hrát,“ uvedl kouč.

Asa Williams dal ještě o dva body více než Autrey. Domácí ukončili sérii tří porážek ve vzájemných zápasech.

Lamb Autrey se chystá na zápas v dresu Olomoucka.

„Domácí už v předchozích zápasech odehráli dobré úvodní poločasy a doplatili na užší rotaci a absenci Autreyho. My jsme tentokrát nebyli tak chytří jako v minulých zápasech. Nevyužili jsme naše silné zbraně, hráči se dostávali do jiných pozic, než chceme, což nás potrestalo,“ řekl trenér Nové huti Adam Choleva.

Plzeň prohrávala po první čtvrtině s Pískem 7:31 a ve druhé části si hosté vypracovali už třicetibodový náskok. Lokomotiva ale postupně z manka ukrajovala a v závěrečné čtvrtině stáhla na šestibodový rozdíl. Sršni si ovšem výhru pohlídali.

Damon Nicholas Jr. z Plzně uniká Janu Karlovskému z Písku.

Martin Svoboda z Písku blokuje v duelu s Plzní, zakončuje Juraj Páleník.

„Začali jsme opravdu dobře, ale potom jsme trochu ztratili koncentraci. Nechali jsme Plzeň dělat přesně to, o čem jsme si před zápasem říkali, že jí nesmíme dovolit. Postupně se dokázala vrátit a dostala zápas až do vyrovnané koncovky,“ uvedl reprezentant Martin Svoboda, který se podílel na vítězství Písku 23 body a osmi doskoky.

Nová plzeňská posila Damon Nicholas Jr. se uvedl 20 body a sedmi doskoky. Kapitán Michal Svojanovský připojil 18 bodů a sedm asistencí.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

3. kolo

BK Olomoucko - NH Ostrava 77:76 (23:18, 45:43, 60:62)
Nejvíce bodů: Williams 23, Autrey 21, Garita a Šiška po 11, Oupoh 6 - Screen 17, Palyza a Lomax po 14, Bjelikov 13, Michal Svoboda a Howlin po 8.

BK Loko BaliMania Plzeň - Sršni Photomate Písek 81:88 (7:31, 31:55, 59:72)
Nejvíce bodů: Nicholas 20, M. Svojanovský 18, D’Amico 15, Páleník 11, Váňa 6 - Martin Svoboda 23, Josef Svoboda 15, Burda a Karlovský po 13, Čank 8, Šlechta 7.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.BK KVIS Pardubice330273:211100
2.Slavia Praha ERA NBK330310:257100
3.Sršni Photomate Písek330279:246100
4.BK Sluneta Ústí nad Labem321282:23466,7
5.BK Armex Energy Děčín321259:21966,7
6.NH Ostrava321250:23066,7
7.BK GAPA Hradec Králové312258:28033,3
8.BK Opava312241:27933,3
9.BK Olomoucko312212:26933,3
10.Pumpa Basket Brno303251:2780,00
11.USK Praha303217:2510,00
12.BK Loko BaliMania Plzeň303234:3120,00
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