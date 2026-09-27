Autrey naskočil a pomohl Olomoucku k výhře nad Ostravou. Písek dál stoprocentní

Velký podíl na vítězství Olomoucka měl Lamb Autrey, jenž při prvním startu v sezoně nasbíral 21 bodů, osm doskoků a šest asistencí. „Je to pan hráč a ukázal to, přestože nám měsíc chyběl. S jeho příchodem se ulevilo i Williamsovi se Šiškou, což se také ukázalo na bodech, které dali,“ řekl trenér vítězů Matěj Musil.
„Mám velkou radost, že kluci ukázali, že tento tým je v kondici a může šlapat. Od začátku do konce zápasu jsme se drželi toho, co jsme chtěli hrát,“ uvedl kouč.
Asa Williams dal ještě o dva body více než Autrey. Domácí ukončili sérii tří porážek ve vzájemných zápasech.
„Domácí už v předchozích zápasech odehráli dobré úvodní poločasy a doplatili na užší rotaci a absenci Autreyho. My jsme tentokrát nebyli tak chytří jako v minulých zápasech. Nevyužili jsme naše silné zbraně, hráči se dostávali do jiných pozic, než chceme, což nás potrestalo,“ řekl trenér Nové huti Adam Choleva.
Plzeň prohrávala po první čtvrtině s Pískem 7:31 a ve druhé části si hosté vypracovali už třicetibodový náskok. Lokomotiva ale postupně z manka ukrajovala a v závěrečné čtvrtině stáhla na šestibodový rozdíl. Sršni si ovšem výhru pohlídali.
„Začali jsme opravdu dobře, ale potom jsme trochu ztratili koncentraci. Nechali jsme Plzeň dělat přesně to, o čem jsme si před zápasem říkali, že jí nesmíme dovolit. Postupně se dokázala vrátit a dostala zápas až do vyrovnané koncovky,“ uvedl reprezentant Martin Svoboda, který se podílel na vítězství Písku 23 body a osmi doskoky.
Nová plzeňská posila Damon Nicholas Jr. se uvedl 20 body a sedmi doskoky. Kapitán Michal Svojanovský připojil 18 bodů a sedm asistencí.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
3. kolo
BK Olomoucko - NH Ostrava 77:76 (23:18, 45:43, 60:62)
BK Loko BaliMania Plzeň - Sršni Photomate Písek 81:88 (7:31, 31:55, 59:72)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|BK KVIS Pardubice
|3
|3
|0
|273:211
|100
|2.
|Slavia Praha ERA NBK
|3
|3
|0
|310:257
|100
|3.
|Sršni Photomate Písek
|3
|3
|0
|279:246
|100
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|3
|2
|1
|282:234
|66,7
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|3
|2
|1
|259:219
|66,7
|6.
|NH Ostrava
|3
|2
|1
|250:230
|66,7
|7.
|BK GAPA Hradec Králové
|3
|1
|2
|258:280
|33,3
|8.
|BK Opava
|3
|1
|2
|241:279
|33,3
|9.
|BK Olomoucko
|3
|1
|2
|212:269
|33,3
|10.
|Pumpa Basket Brno
|3
|0
|3
|251:278
|0,00
|11.
|USK Praha
|3
|0
|3
|217:251
|0,00
|12.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|3
|0
|3
|234:312
|0,00