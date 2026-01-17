Ostrava si zajistila nadstavbovou skupinu A1, Ústí si v derby poradilo s Děčínem

Hanákům by vzhledem k vítězství Nové huti nestačila k vyhnutí se skupině A2 ani výhra. Na úspěchu Východočechů se 30 body podílel střelec dne Jamonda Bryant.
Mistrovský Nymburk po vítězství 109:79 v hale USK Praha zakončil první fázi NBL s bilancí 21-1, jeho jediným přemožitelem zůstaly Pardubice.
Vítězně završili základní část i třetí Brňané, kteří po dvou porážkách zabrali v Opavě a vyhráli 89:79. Šestí Slezané prohráli počtvrté za sebou, naopak pátý Písek po čtyřech porážkách uspěl proti poslednímu Hradci Králové a zvítězil doma 89:74.
Severské derby pro sebe rozhodli ústečtí basketbalisté. Po výhře 95:87 nad čtvrtým Děčínem se s vyrovnanou bilancí 11-11 dotáhli na Opavu.
Basketbalová Maxa liga mužů
22. kolo:
Olomoucko - Pardubice 79:82 (18:17, 39:34, 58:57)
Opava - Brno 79:89 (10:24, 33:45, 55:66)
Slavia Praha - Ostrava 74:77 (16:21, 33:45, 53:62)
Písek - Hradec Králové 89:74 (19:10, 38:35, 60:64)
USK Praha - Nymburk 79:109 (15:23, 35:45, 55:76)
Ústí nad Labem - Děčín 95:87 (28:23, 51:45, 69:69)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Nymburk
|22
|21
|1
|2217:1669
|95,5
|2.
|Pardubice
|22
|17
|5
|2015:1762
|77,3
|3.
|Brno
|22
|16
|6
|1913:1810
|72,7
|4.
|Děčín
|22
|14
|8
|1819:1823
|63,6
|5.
|Písek
|22
|12
|10
|1966:1972
|54,5
|6.
|Opava
|22
|11
|11
|1970:1891
|50,0
|7.
|Ústí nad Labem
|22
|11
|11
|1900:1876
|50,0
|8.
|Ostrava
|22
|9
|13
|1919:1964
|40,9
|9.
|Olomoucko
|22
|8
|14
|1631:1838
|36,4
|10.
|USK Praha
|22
|5
|17
|1761:1976
|22,7
|11.
|Slavia Praha
|22
|5
|17
|1794:2018
|22,7
|12.
|Hradec Králové
|22
|3
|19
|1653:1959
|13,6