Ostrava si zajistila nadstavbovou skupinu A1, Ústí si v derby poradilo s Děčínem

  20:41
Basketbalisté Ostravy si v posledním kole základní části ligy zajistili účast v nadstavbové skupině A1. Po výhře nad Slavií Praha 77:74 udrželi osmé místo v tabulce před Olomouckem, které prohrálo doma s Pardubicemi 79:82.

Hanákům by vzhledem k vítězství Nové huti nestačila k vyhnutí se skupině A2 ani výhra. Na úspěchu Východočechů se 30 body podílel střelec dne Jamonda Bryant.

Mistrovský Nymburk po vítězství 109:79 v hale USK Praha zakončil první fázi NBL s bilancí 21-1, jeho jediným přemožitelem zůstaly Pardubice.

Vítězně završili základní část i třetí Brňané, kteří po dvou porážkách zabrali v Opavě a vyhráli 89:79. Šestí Slezané prohráli počtvrté za sebou, naopak pátý Písek po čtyřech porážkách uspěl proti poslednímu Hradci Králové a zvítězil doma 89:74.

Severské derby pro sebe rozhodli ústečtí basketbalisté. Po výhře 95:87 nad čtvrtým Děčínem se s vyrovnanou bilancí 11-11 dotáhli na Opavu.

Basketbalová Maxa liga mužů

22. kolo:

Olomoucko - Pardubice 79:82 (18:17, 39:34, 58:57)
Nejvíce bodů: Nelson 26, Elvis 18, Šiška a Filewich po 12 - Bryant 30, Key a Tůma po 10.

Opava - Brno 79:89 (10:24, 33:45, 55:66)
Nejvíce bodů: Person 18, Puršl a Vyroubal po 12 - Kejval 25, Šimon Svoboda 15, Jelínek 13.

Slavia Praha - Ostrava 74:77 (16:21, 33:45, 53:62)
Nejvíce bodů: Ježek 18, Lufile 15, Böhm a Jones po 13 - Cato 19, Palyza 16, Greer 13.

Písek - Hradec Králové 89:74 (19:10, 38:35, 60:64)
Nejvíce bodů: Týml a Karlovský po 19, Martin Svoboda 18 - Chatman 17, Roub 16, Nikkarinen 11.

USK Praha - Nymburk 79:109 (15:23, 35:45, 55:76)
Nejvíce bodů: Henderson 19, Tainamo 14, Švec a Montgomery po 11 - Shumate 22, Rice 16, Lawrence 13.

Ústí nad Labem - Děčín 95:87 (28:23, 51:45, 69:69)
Nejvíce bodů: Vyoral 24, Johnson 19, Pecháček 14 - Davis 23, Pomikálek 17, Alexander 13.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.Nymburk222112217:166995,5
2.Pardubice221752015:176277,3
3.Brno221661913:181072,7
4.Děčín221481819:182363,6
5.Písek2212101966:197254,5
6.Opava2211111970:189150,0
7.Ústí nad Labem2211111900:187650,0
8.Ostrava229131919:196440,9
9.Olomoucko228141631:183836,4
10.USK Praha225171761:197622,7
11.Slavia Praha225171794:201822,7
12.Hradec Králové223191653:195913,6
David Böhm se snaží zastavit střílejícího Dominika Heinzla.
Momentka z utkání mezi Ústí nad Labem a Děčínem.
Ústecký basketbalista Tomáš Vyoral střílí v derby proti Děčínu.
Momentka z utkání Ústí nad Labem - Děčín.
17 fotografií
