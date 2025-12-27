Brňané zahájili zápas dvěma trojkami bývalého reprezentačního křídelníka Davida Jelínka během prvních 40 sekund a vedení pak za celý zápas nepustili. Už v první čtvrtině měli dvouciferný náskok, protože domácí na první koš ze hry čekali až do páté minuty. V závěrečné části měl vicemistr k dobru i 19 bodů.
Jelínek se nedávno vrátil do Brna z dlouholetého působení ve Španělsku a v minulém utkání v Ostravě v obnovené premiéře v české nejvyšší soutěži pomohl mužstvu 22 body utnout sérii čtyř porážek.
Po Vánocích ke dvěma trojkám z úvodu přidal ještě další dvě a nakonec jich zaznamenal stejně jako celý pardubický tým, který na to spotřeboval 26 pokusů. S 20 body byl pětatřicetiletý veterán nejlepším střelcem zápasu, s 9 úspěchy ovládl i statistiku doskakování.
Znovu výrazně přispěl k dvacetiletý Milan Tomáš Stráněl, Brnu přinesl 15 bodů a šest doskoků.
Pardubickým lídrem byl s 19 body Zed Key.