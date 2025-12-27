Jelínek stále v ráži, Brňané uspěli v Pardubicích a jsou znovu druzí

Autor: ,
  19:28
Brněnští basketbalisté zvítězili v 18. ligovém kole v Pardubicích 77:64 a vystřídali Východočechy na druhém místě tabulky. Výhrou týmu z moravské metropole skončil i druhý vzájemný zápas v sezoně. Bekse skončila ligová vítězná série trvající šest zápasů. Brno má ještě oproti soupeři utkání k dobru.
Fotogalerie2

Adam Lukeš z Pardubic útočí, brání ho Milan Tomáš Stráněl (vlevo) a Šimon Svoboda z Brna. | foto: Milan Kříček / BK KVIS Pardubice

Brňané zahájili zápas dvěma trojkami bývalého reprezentačního křídelníka Davida Jelínka během prvních 40 sekund a vedení pak za celý zápas nepustili. Už v první čtvrtině měli dvouciferný náskok, protože domácí na první koš ze hry čekali až do páté minuty. V závěrečné části měl vicemistr k dobru i 19 bodů.

Jelínek se nedávno vrátil do Brna z dlouholetého působení ve Španělsku a v minulém utkání v Ostravě v obnovené premiéře v české nejvyšší soutěži pomohl mužstvu 22 body utnout sérii čtyř porážek.

Po Vánocích ke dvěma trojkám z úvodu přidal ještě další dvě a nakonec jich zaznamenal stejně jako celý pardubický tým, který na to spotřeboval 26 pokusů. S 20 body byl pětatřicetiletý veterán nejlepším střelcem zápasu, s 9 úspěchy ovládl i statistiku doskakování.

Znovu výrazně přispěl k dvacetiletý Milan Tomáš Stráněl, Brnu přinesl 15 bodů a šest doskoků.

Pardubickým lídrem byl s 19 body Zed Key.

