Jasná odpověď na první zaváhání. Hradec vzdoroval Nymburku jen do poločasu

Autor:
  17:17
Týden po první ligové porážce od Pardubic zdolali basketbalisté Nymburka v 17. kole nejvyšší soutěže Hradec Králové 108:79. V poločase byl stav utkání mezi prvním a posledním 46:42, ale třetí čtvrtinu obhájci titulu ovládli o 16 bodů a došli si pro klidnou výhru.
Nymburský basketbalista SirJabari Rice smečuje v utkání s Hradcem Králové.

Nymburský basketbalista SirJabari Rice smečuje v utkání s Hradcem Králové. | foto: David Šváb

Nymburský basketbalista Keyshawn Feazell smečuje v utkání s Hradcem Králové.
Momentka z utkání Nymburk - Hradec Králové.
Nymburský basketbalista Jay Shumate smečuje v utkání s Hradcem Králové.
Nymburský basketbalista Jay Shumate střílí v utkání s Hradcem Králové.
5 fotografií

Nad Hradcem Králové zvítězili dvacetinásobní čeští šampioni i pošestnácté.

SirJabari Rice přispěl k výhře Nymburka 23 body. Po dvouměsíční pauze nastoupil pivot Marcus Santos-Silva, který si v říjnovém duelu s Hradcem Králové zlomil ruku. Za deset odehraných minut dal devět bodů.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body debutant v hradeckém dresu kanadský rozehrávač Cody John, který přišel do klubu na tříměsíční zkoušku. Další nová posila Fin Lassi Nikkarinen dal osm bodů.

Basketbalová Maxa liga

17. kolo:

Nymburk - Hradec Králové 108:79 (24:19, 46:42:85:65)
Nejvíce bodů: Rice 23, Matěj Svoboda 16, Sehnal 15 - John 25, Chatman 18, Brewton 12.

Jasná odpověď na první zaváhání. Hradec vzdoroval Nymburku jen do poločasu

Nymburský basketbalista SirJabari Rice smečuje v utkání s Hradcem Králové.

Týden po první ligové porážce od Pardubic zdolali basketbalisté Nymburka v 17. kole nejvyšší soutěže Hradec Králové 108:79. V poločase byl stav utkání mezi prvním a posledním 46:42, ale třetí čtvrtinu obhájci titulu ovládli o 16 bodů a došli si pro klidnou výhru.

