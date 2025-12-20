Jasná odpověď na první zaváhání. Hradec vzdoroval Nymburku jen do poločasu

Nad Hradcem Králové zvítězili dvacetinásobní čeští šampioni i pošestnácté.
SirJabari Rice přispěl k výhře Nymburka 23 body. Po dvouměsíční pauze nastoupil pivot Marcus Santos-Silva, který si v říjnovém duelu s Hradcem Králové zlomil ruku. Za deset odehraných minut dal devět bodů.
Nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body debutant v hradeckém dresu kanadský rozehrávač Cody John, který přišel do klubu na tříměsíční zkoušku. Další nová posila Fin Lassi Nikkarinen dal osm bodů.
Basketbalová Maxa liga
17. kolo:
Nymburk - Hradec Králové 108:79 (24:19, 46:42:85:65)