Slavii se povedla v první čtvrtině sedmnáctibodová šňůra, ale náskok až o 17 bodů Pražané ztratili a poločas dokonce prohráli 39:43. Ve třetí části šli znovu do vedení po sérii tří trojek, z nichž dvě za sebou trefil Vojtěch Hruban, který v týdnu oznámil konec reprezentační kariéry.
Náskok Slavie narostl až na patnáctibodový rozdíl, ale i tentokrát se soupeř dokázal vrátit do hry. V poslední minutě se Brňané dvakrát přiblížili na dvoubodový rozdíl a nakonec mohli litovat, že v utkání minuli 14 z 29 trestných hodů.
Zápas nedohrálo pět vyfaulovaných hráčů, z toho tři na straně Pražanů včetně Hrubana. Střelecky domácí tým táhl autor 23 bodů Javian McCollum. Za Brno, které prohrálo potřetí za sebou, dal ještě o bod víc a šest trojek Jaden Edwards.
Ve východočeském derby vicemistrovské Pardubice prohrávaly ve druhé čtvrtině až o 11 bodů, ale ještě do poločasu skóre otočily a po změně stran zápasu dominovaly. Jejich lídrem byl s 21 body a 9 doskoky Zed Key, o dva body méně dal královéhradecký Justin Banks.