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Pardubice vlétly na Opavu, skvělý vstup rozhodl i o výhře Děčína v derby

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  21:16
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Ryan Moffatt z Pardubic se dere ke koši Plzně, brání ho František Váňa. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Vicemistrovské Pardubice porazily v 11. kole ligy basketbalistů Opavu 99:80 a po desátém vítězství v sezoně si upevnily druhé místo za Slavií. Severočeské derby mezi Děčínem a Ústím nad Labem skončilo jasnou výhrou Válečníků 92:66, v tradičním souboji poosmé za sebou platila výhoda domácího prostředí.

Pardubičtí basketbalisté rozhodli o čtvrtém vítězství za sebou hned v první čtvrtině, kterou vyhráli díky osmnáctibodové šňůře 34:13. Slezanům v utkání nastříleli 18 trojek, z toho pět jich trefil Robert Bonham, který stejně jako Jamonda Bryant zaznamenal 19 bodů.

Východočeši vyhráli počtvrté za sebou. Nejlepším střelcem zápasu byl s 21 body opavský Šimon Puršl, jeho tým z posledních pěti utkání porazil pouze minule Hradec Králové.

V Děčíně padlo prvních 14 bodů do koše Slunety a hosté se už do zápasu nedokázali vrátit. Americký křídelník Erik Timko pomohl k výhře 21 body, Marek Houška přispěl 18 body a 14 doskoky.

Děčín po předchozích dvou porážkách zaznamenal sedmou výhru v sezoně a posunul se na čtvrté místo před Ostravu, která prohrála doma s USK 82:85. Strůjcem vítězství Pražanů byl autor 27 bodů a 9 doskoků Michael Christmas. V závěru neuspěl s pokusem o vyrovnání Lukáš Palyza.

Brněnští basketbalisté po úvodní pětizápasové sérii pokračují ve zlepšených výkonech. Hradec Králové porazili doma 82:64 a připsali si páté vítězství z posledních šesti utkání. Double double za 16 bodů a 13 doskoků si při výhře připsal Jaden Edwards. Hradec Králové prohrál potřetí za sebou a horší bilanci mají jen Olomoucko a Plzeň.

Basketbalová Maxa liga mužů

11. kolo

Pardubice - Opava 99:80 (34:13, 57:41, 77:61)
Nejvíce bodů: Bonham a Bryant po 19, Davidson 15 - Puršl 21, Montgomery 16, Chargois 14.

Ostrava - USK Praha 82:85 (20:29, 44:47, 58:61)
Nejvíce bodů: Screen 19, Michal Svoboda 15, Howlin 13 - Christmas 27, Kyzlink 17, Macht 14.

Děčín - Ústí nad Labem 92:66 (26:12, 49:34, 65:47)
Nejvíce bodů: Timko 21, Houška 18, Pomikálek 15 - McGhee 15, Blackwell 14, Langley 11.

Brno - Hradec Králové 82:64 (18:15, 40:32, 63:44)
Nejvíce bodů: Webb 17, Edwards 16, Synáček 11 - McLaurin 17, Šinik 15, Morgan 11.

Tabulka

1.Slavia NBK121111187:97191,7
2.Pardubice121021084:94283,3
3.Písek963813:77566,7
4.Děčín1174937:85663,6
5.Ostrava1064850:79860,0
6.Ústí nad Labem1165944:88754,5
7.Brno1156891:90345,5
8.USK Praha1156922:93945,5
9.Opava1147914:99336,4
10.Hradec Králové1138917:100927,3
11.Olomoucko1019661:87010,0
12.Plzeň11110844:10219,10
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