Pardubičtí basketbalisté rozhodli o čtvrtém vítězství za sebou hned v první čtvrtině, kterou vyhráli díky osmnáctibodové šňůře 34:13. Slezanům v utkání nastříleli 18 trojek, z toho pět jich trefil Robert Bonham, který stejně jako Jamonda Bryant zaznamenal 19 bodů.
Východočeši vyhráli počtvrté za sebou. Nejlepším střelcem zápasu byl s 21 body opavský Šimon Puršl, jeho tým z posledních pěti utkání porazil pouze minule Hradec Králové.
V Děčíně padlo prvních 14 bodů do koše Slunety a hosté se už do zápasu nedokázali vrátit. Americký křídelník Erik Timko pomohl k výhře 21 body, Marek Houška přispěl 18 body a 14 doskoky.
Děčín po předchozích dvou porážkách zaznamenal sedmou výhru v sezoně a posunul se na čtvrté místo před Ostravu, která prohrála doma s USK 82:85. Strůjcem vítězství Pražanů byl autor 27 bodů a 9 doskoků Michael Christmas. V závěru neuspěl s pokusem o vyrovnání Lukáš Palyza.
Brněnští basketbalisté po úvodní pětizápasové sérii pokračují ve zlepšených výkonech. Hradec Králové porazili doma 82:64 a připsali si páté vítězství z posledních šesti utkání. Double double za 16 bodů a 13 doskoků si při výhře připsal Jaden Edwards. Hradec Králové prohrál potřetí za sebou a horší bilanci mají jen Olomoucko a Plzeň.
Basketbalová Maxa liga mužů
11. kolo
Pardubice - Opava 99:80 (34:13, 57:41, 77:61)
Ostrava - USK Praha 82:85 (20:29, 44:47, 58:61)
Děčín - Ústí nad Labem 92:66 (26:12, 49:34, 65:47)
Brno - Hradec Králové 82:64 (18:15, 40:32, 63:44)
Tabulka
|1.
|Slavia NBK
|12
|11
|1
|1187:971
|91,7
|2.
|Pardubice
|12
|10
|2
|1084:942
|83,3
|3.
|Písek
|9
|6
|3
|813:775
|66,7
|4.
|Děčín
|11
|7
|4
|937:856
|63,6
|5.
|Ostrava
|10
|6
|4
|850:798
|60,0
|6.
|Ústí nad Labem
|11
|6
|5
|944:887
|54,5
|7.
|Brno
|11
|5
|6
|891:903
|45,5
|8.
|USK Praha
|11
|5
|6
|922:939
|45,5
|9.
|Opava
|11
|4
|7
|914:993
|36,4
|10.
|Hradec Králové
|11
|3
|8
|917:1009
|27,3
|11.
|Olomoucko
|10
|1
|9
|661:870
|10,0
|12.
|Plzeň
|11
|1
|10
|844:1021
|9,10