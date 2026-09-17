Sršni sní o medaili. Může to být poslední šance, uvědomuje si kouč Čech

„Může, a stejně tak může být šancí ještě celá řada,“ uvažuje trenér a sportovní manažer Jan Čech.
I on sám však cítí, že zájem o jeho opory sílí. Písečtí vykazují velkou loajálnost, ale každého ve sportovní kariéře přirozeně lákají i vyšší mety. „Kluci dostávají podstatně vyšší nabídky. Je to každý rok těžší, ale pořád jim nabízíme sportovní ambice a chtějí u nás zůstat. Dáme společně ještě minimálně rok,“ ví.
Klíčoví hráči mají podepsané smlouvy, ale to nemusí znamenat všechno. „Nikoho tu násilím držet nebudeme. Věřím, že zvládneme ještě navýšit rozpočet, ale už teď je celý klub na hraně, možná i za ní. Všechny ostatní kluby ze soutěže jsou z měst, která mají 50 a více tisíc obyvatel. Nikdo není ze třicetitisícového jako my, takové kluby už prakticky neexistují,“ srovnává.
Aby se Sršni dostali do vysněných bojů o medaile, musí se jim „všechno sejít“. V první řadě je to zdraví opor, které v posledních sezonách scházelo. „Loni jsme ani tolik nových zranění neměli. Byly to spíš věci z minulosti a nedoléčená zranění. Abychom měli šanci, potřebujeme zůstat kompletní,“ zdůrazňuje.
V přípravě to tentokrát platilo. I to je rozdíl oproti loňskému létu. Až na absence Sýkory se Svobodou, kteří reprezentovali, a dlouhodobě zraněného Kevina Týmla je mužstvo pohromadě.
„Také jsme toho dost společně natrénovali, řadu zápasů odehráli kompletní. Také se zápasy jsme celkem spokojení. Znovu jsme hráli s výhradně zahraničními týmy. Zahraniční konfrontace je zpestření a plno toho ukáže. Navíc kluci byli několik dnů spolu, takže je to i vlastně teambuilding. U tohoto formátu zůstaneme,“ uvádí.
V minulé sezoně Jihočeši skončili na Pardubicích, které následně prošly až do finále. Svého přemožitele Čech považuje za favorita i letos, společně s přerozeným klubem Slavia Praha NBK. „Čtyři týmy mají výrazně vyšší rozpočty. My se je pokusíme potrápit. Znovu jsme ještě omladili. Ke stálé šestce přišli mládežničtí reprezentanti, takže náš věkový průměr nebude ani 22 let. Takové nevyblázněné mládí,“ tuší.
Jan Čech nechce předbíhat, ale rád by sezonu znovu dohrával na píseckém zimním stadionu, jako tomu bylo v předchozích dvou letech. „První cíl je dostat se do nadstavbové skupiny A1. Ale tak to má všech dvanáct týmů,“ přiznává.
Sršni začnou sezonu v neděli od 17 hodin v Ústí nad Labem. Následující středu přivítají Hradec Králové.
Hradec se chce blížit elitě, doufá v play off
Tento víkend začíná i druhá nejvyšší česká soutěž, ve které rovněž působí jeden jihočeský zástupce. Jindřichův Hradec má dlouhodobý plán, jak se postupně vracet blíž k české elitě.
„Myslím, že jsme připravení slušně. Máme osm hráčů základního kádru, k tomu navrátilec Štěpán Borovka. Čtyři místa jsou pro mladíky z Get Better Academy,“ tvrdí Jan Tomanec, provozní ředitel klubu.
Jindřichohradečtí se těší i ze spolupráce s Pískem. Díky ní Sršni uvolnili několik hráčů širšího kádru, kteří se v Hradci mají „vyhrát“ a tamnímu klubu pomoci. „Jsme za to moc rádi. Hráči zvýší kvalitu mužstva a konkurenci. Myslím, že to může dobře fungovat,“ tvrdí Tomanec.
I díky posilám, návratu odchovance Borovky a dalšímu rozvoji akademie může klub pomýšlet i na vyšší pozice než loni, kdy sezonu dohrával ve skupině o udržení. „Náš základní cíl je této skupině se vyhnout. Trochu jsme předběhli dobu. Věřím, že budeme hrát ve středu tabulky. Osobně bych rád pokukoval po play off,“ dodává.
Hradečtí začnou sezonu v pátek od 19 hodin v Litoměřicích, doma nastoupí další neděli proti rezervě Děčína.