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Brno se poprvé raduje, Plzeň na výhru dál čeká. Sluneta prodloužila vítěznou sérii

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  20:48
Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem útočí v zápase s Olomouckem kolem Lamba...

Rhyjon Blackwell z Ústí nad Labem útočí v zápase s Olomouckem kolem Lamba Autreyho. | foto: Karel Dvořáček / Sluneta Ústí nad Labem

Ethan Garita z Olomoucka u míče v zápase s Ústím nad Labem
Manny Bates z Olomoucka nad ústeckou obroučkou
Lamb Autrey z Olomoucka přihrává v zápase s Ústím, přiměl ho k tomu blokující...
Kobe Langley z Ústí nad Labem u míče, brání ho Lamb Autrey z Olomoucka.
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Sluneta Ústí nad Labem prodloužila svou vítěznou sérii v Národní basketbalové lize na pět zápasů. Olomoucko porazila jednoznačně 102:66 a v tabulce jí patří druhé místo za zatím stoprocentní Slavií Praha NBK.

Posledním týmem bez jediné výhry v sezoně je po 6. kole nováček z Plzně. V duelu dvou dosud neúspěšných celků podlehl doma Brnu 69:83.

Sluneta po úvodní těsné prohře s Pískem v domácí soutěži najela na vítěznou vlnu. Zápas s Olomouckem měla od počátku pod kontrolou a náskok postupně navyšovala až na konečných 36 bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl v dresu Severočechů Jaborri McGhee, který dal 23 bodů, pětkrát se trefil z trojky.

Naděje Plzně na premiérovou výhru v soutěži, do níž se vrátila po 14 letech, vzaly za své ve druhé čtvrtině. Po vyrovnaném úvodu dala Lokomotiva ve druhé části jen osm bodů, její manko narostlo až na 24 bodů a navzdory zlepšenému výkonu ve druhém poločase už ztrátu nedohnala.

Jaden Edwards v brněnském dresu

Čerstvá posila Jaden Edwards pomohla k první brněnské výhře v sezoně 16 body, Milan Tomáš Stráněl se postaral o 13 bodů a 12 doskoků. Západočechům nepomohlo 19 bodů Troye D’Amica.

Utkání Písek - Ostrava bylo odloženo. Hosté nemohli na jih Čech přicestovat kvůli poruše autobusu. Náhradní termín bude teprve určen.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

6. kolo

BK Loko BaliMania Plzeň - Pumpa Basket Brno 69:83 (20:25, 28:48, 48:65)
Nejvíce bodů: D’Amico 19, Nicholas 13, E. Brown 9, Váňa a Kojzar po 6 - Ballisager Webb 18, Edwards 16, Stráněl a P. Křivánek po 13, Synáček a V. Půlpán po 7.

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Olomoucko 102:66 (22:17, 45:31, 70:50)
Nejvíce bodů: McGhee 23, Kábrt 18, Polynice 17, Blackwell 14, Lane 11, Potoček 5 - Šiška 14, Autrey 13, Garita 12, Bates 11, Oupoh 6.

Utkání Sršni Photomate Písek - NH Ostrava bylo odloženo.

Tabulka:

1.SK Slavia Praha ERA NBK660604:454100
2.BK Sluneta Ústí nad Labem651553:44483,3
3.BK KVIS Pardubice651535:49683,3
4.BK Armex Energy Děčín642514:44766,7
5.NH Ostrava532437:42260
6.Sršni Photomate Písek532450:44360
7.BK Opava633506:53550
8.USK Praha624494:51833,3
9.BK GAPA Hradec Králové624514:56333,3
10.Pumpa Basket Brno615480:51616,7
11.BK Olomoucko615391:53516,7
12.BK Loko BaliMania Plzeň606466:5710
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