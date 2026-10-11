Brno se poprvé raduje, Plzeň na výhru dál čeká. Sluneta prodloužila vítěznou sérii

Posledním týmem bez jediné výhry v sezoně je po 6. kole nováček z Plzně. V duelu dvou dosud neúspěšných celků podlehl doma Brnu 69:83.
Sluneta po úvodní těsné prohře s Pískem v domácí soutěži najela na vítěznou vlnu. Zápas s Olomouckem měla od počátku pod kontrolou a náskok postupně navyšovala až na konečných 36 bodů. Nejlepším střelcem zápasu byl v dresu Severočechů Jaborri McGhee, který dal 23 bodů, pětkrát se trefil z trojky.
Naděje Plzně na premiérovou výhru v soutěži, do níž se vrátila po 14 letech, vzaly za své ve druhé čtvrtině. Po vyrovnaném úvodu dala Lokomotiva ve druhé části jen osm bodů, její manko narostlo až na 24 bodů a navzdory zlepšenému výkonu ve druhém poločase už ztrátu nedohnala.
Čerstvá posila Jaden Edwards pomohla k první brněnské výhře v sezoně 16 body, Milan Tomáš Stráněl se postaral o 13 bodů a 12 doskoků. Západočechům nepomohlo 19 bodů Troye D’Amica.
Utkání Písek - Ostrava bylo odloženo. Hosté nemohli na jih Čech přicestovat kvůli poruše autobusu. Náhradní termín bude teprve určen.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
6. kolo
BK Loko BaliMania Plzeň - Pumpa Basket Brno 69:83 (20:25, 28:48, 48:65)
BK Sluneta Ústí nad Labem - BK Olomoucko 102:66 (22:17, 45:31, 70:50)
Utkání Sršni Photomate Písek - NH Ostrava bylo odloženo.
Tabulka:
|1.
|SK Slavia Praha ERA NBK
|6
|6
|0
|604:454
|100
|2.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|6
|5
|1
|553:444
|83,3
|3.
|BK KVIS Pardubice
|6
|5
|1
|535:496
|83,3
|4.
|BK Armex Energy Děčín
|6
|4
|2
|514:447
|66,7
|5.
|NH Ostrava
|5
|3
|2
|437:422
|60
|6.
|Sršni Photomate Písek
|5
|3
|2
|450:443
|60
|7.
|BK Opava
|6
|3
|3
|506:535
|50
|8.
|USK Praha
|6
|2
|4
|494:518
|33,3
|9.
|BK GAPA Hradec Králové
|6
|2
|4
|514:563
|33,3
|10.
|Pumpa Basket Brno
|6
|1
|5
|480:516
|16,7
|11.
|BK Olomoucko
|6
|1
|5
|391:535
|16,7
|12.
|BK Loko BaliMania Plzeň
|6
|0
|6
|466:571
|0