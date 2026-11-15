Hráči USK drželi na Královce se soupeřem krok v prvním poločase, po kterém byl stav 44:39. Pak začal náskok slávistů narůstat, třetí čtvrtinu ovládli 31:17 a utkání měli pod kontrolou.
Nejlepším střelcem zápasu byl Javian McCollum, který přispěl k výhře 28 body a navázal na 23 bodů ze středečního střetnutí v Lize mistrů. Za USK dal 20 bodů Xavier Johnson, jenž připojil deset asistencí a šest doskoků.
|
Poprvé sešívaní v Lize mistrů, šťastnější však nebyli. Dost nestravitelné, říkal Kříž
Slavia ve středu prohrála i čtvrtý zápas v Lize mistrů, když podlehla 81:89 Igokee z Bosny a Hercegoviny a ztratila šanci na postup ze skupiny.
Od 17.00 proti sobě nastoupí Písek a ústecká Sluneta.
Maxa Národní basketbalová liga
12. kolo:
SK Slavia Praha ERA NBK - USK Praha 97:71 (22:15, 44:39, 75:56)
17:00 Sršni Photomate Písek - BK Sluneta Ústí nad Labem
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|%
|1.
|Slavia NBK
|13
|12
|1
|1284:1042
|92,3
|2.
|Pardubice
|14
|12
|2
|1274:1125
|85,7
|3.
|Písek
|10
|7
|3
|905:840
|70,0
|4.
|Ostrava
|11
|7
|4
|927:870
|63,6
|5.
|Děčín
|13
|8
|5
|1112:1016
|61,5
|6.
|Ústí nad Labem
|11
|6
|5
|944:887
|54,5
|7.
|Brno
|12
|5
|7
|999:1012
|41,7
|8.
|USK Praha
|12
|5
|7
|993:1036
|41,7
|9.
|Hradec Králové
|12
|4
|8
|1023:1091
|33,3
|10.
|Opava
|12
|4
|8
|986:1070
|33,3
|11.
|Plzeň
|12
|1
|11
|923:1121
|8,30
|12.
|Olomoucko
|12
|1
|11
|808:1068
|8,30