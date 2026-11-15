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Pražské derby pro Slavii NBK. McCollum navázal na výkon z Ligy mistrů

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  14:46
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David Böhm ze Slavie NBK a Samuel Macht z USK Praha se přetlačují.

David Böhm ze Slavie NBK a Samuel Macht z USK Praha se přetlačují. | foto: Slavia Praha ERA NBK

Javian McCollum ze Slavie NBK během utkání s USK Praha.
Patrik Auda z USK Praha se probíjí přes obranu Slavie NBK.
Tomáš Kyzlink z USK Praha pálí v zápase se Slavií NBK.
Patrick Samoura ze Slavie NBK poslouchá pokyny kouče Orena Amiela.
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Po zklamání z nezdaru v Lize mistrů basketbalisté Slavie NBK splnili roli favorita v městském derby a nad USK Praha zvítězili 97:71. Svěřenci Orena Amiela navázali na téměř dva měsíce starou výhru z Folimanky v prvním vzájemném utkání. Tabulku Maxa NBL vedou s 12 vítězstvími a jednou porážkou před Pardubicemi, které mají bilanci 12-2.

Hráči USK drželi na Královce se soupeřem krok v prvním poločase, po kterém byl stav 44:39. Pak začal náskok slávistů narůstat, třetí čtvrtinu ovládli 31:17 a utkání měli pod kontrolou.

Nejlepším střelcem zápasu byl Javian McCollum, který přispěl k výhře 28 body a navázal na 23 bodů ze středečního střetnutí v Lize mistrů. Za USK dal 20 bodů Xavier Johnson, jenž připojil deset asistencí a šest doskoků.

Poprvé sešívaní v Lize mistrů, šťastnější však nebyli. Dost nestravitelné, říkal Kříž

Slavia ve středu prohrála i čtvrtý zápas v Lize mistrů, když podlehla 81:89 Igokee z Bosny a Hercegoviny a ztratila šanci na postup ze skupiny.

Od 17.00 proti sobě nastoupí Písek a ústecká Sluneta.

Maxa Národní basketbalová liga

12. kolo:

SK Slavia Praha ERA NBK - USK Praha 97:71 (22:15, 44:39, 75:56)
Nejvíce bodů: McCollum 28, Segu 13, Kříž 11 - Johnson 20, Auda a Šafařík po 10.

17:00 Sršni Photomate Písek - BK Sluneta Ústí nad Labem

Tabulka Maxa NBL
PořadíTýmZVPSkóre%
1.Slavia NBK131211284:104292,3
2.Pardubice141221274:112585,7
3.Písek1073905:84070,0
4.Ostrava1174927:87063,6
5.Děčín13851112:101661,5
6.Ústí nad Labem1165944:88754,5
7.Brno1257999:101241,7
8.USK Praha1257993:103641,7
9.Hradec Králové12481023:109133,3
10.Opava1248986:107033,3
11.Plzeň12111923:11218,30
12.Olomoucko12111808:10688,30
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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