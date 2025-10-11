Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

Souboj neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk, v Pardubicích uspěl 78:76. Východočeši si v druhé čtvrtině vypracovali až patnáctibodový náskok, ale nakonec českým šampionům podlehli podeváté v řadě.
Ryan Moffatt z Pardubic střílí na nymburský koš. | foto: Milan Kříček / KVIS Pardubice

Nejlepším nymburským střelcem byl stejně jako v úterý při vítězném vstupu do Ligy mistrů proti Sabahu Baku Američan Sir’Jabari Rice, který dal 21 bodů. V domácím týmu měl stejnou bilanci jeho krajan Joe Bryant Jr., který mohl těsně před koncem skóre otočit, ale tříbodovou střelu netrefil.

„Na konci jsme byli šťastnější. Měl docela dobrou pozici. Můžeme být rádi, že nedal,“ řekl pro TVCOM český reprezentant Matěj Svoboda, který pomohl k výhře hostů 12 body.

„I když jsme vyhráli, tak Pardubice ukázaly velkou sílu. Poskládaly velmi dobrý tým, hrají dobře. Daly nám fakt zabrat. Vítězství si ceníme, protože nás stálo hodně sil,“ uvedl.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

5. kolo

BK KVIS Pardubice - ERA Basketball Nymburk 76:78 (26:20, 45:43, 67:61)
Nejvíce bodů: Bryant 21, Bonham 13, Tůma a Moffatt po 9 - Rice 21, Matěj Svoboda a Santos-Silva po 12, Hruban 8.

17:30 USK Praha - Písek,

18:00 Opava - Ostrava,

19:00 Slavia Praha - Hradec Králové.

Tabulka:

1.Nymburk440369:300100
2.Brno220180:137100
3.Pardubice541458:35480,0
4.Opava422373:32550,0
5.Ústí nad Labem422341:33250,0
6.Olomoucko422290:29850,0
7.Písek422320:34850,0
8.Děčín422315:34550,0
9.Hradec Králové422319:37050,0
10.Slavia Praha413308:37625,0
11.Ostrava404328:3500,00
12.USK Praha303218:2840,00
Nervy do poslední sekundy. Nymburk v souboji neporažených uspěl o dva body

