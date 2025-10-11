Nejlepším nymburským střelcem byl stejně jako v úterý při vítězném vstupu do Ligy mistrů proti Sabahu Baku Američan Sir’Jabari Rice, který dal 21 bodů. V domácím týmu měl stejnou bilanci jeho krajan Joe Bryant Jr., který mohl těsně před koncem skóre otočit, ale tříbodovou střelu netrefil.
„Na konci jsme byli šťastnější. Měl docela dobrou pozici. Můžeme být rádi, že nedal,“ řekl pro TVCOM český reprezentant Matěj Svoboda, který pomohl k výhře hostů 12 body.
„I když jsme vyhráli, tak Pardubice ukázaly velkou sílu. Poskládaly velmi dobrý tým, hrají dobře. Daly nám fakt zabrat. Vítězství si ceníme, protože nás stálo hodně sil,“ uvedl.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
5. kolo
BK KVIS Pardubice - ERA Basketball Nymburk 76:78 (26:20, 45:43, 67:61)
17:30 USK Praha - Písek,
18:00 Opava - Ostrava,
19:00 Slavia Praha - Hradec Králové.
Tabulka:
|1.
|Nymburk
|4
|4
|0
|369:300
|100
|2.
|Brno
|2
|2
|0
|180:137
|100
|3.
|Pardubice
|5
|4
|1
|458:354
|80,0
|4.
|Opava
|4
|2
|2
|373:325
|50,0
|5.
|Ústí nad Labem
|4
|2
|2
|341:332
|50,0
|6.
|Olomoucko
|4
|2
|2
|290:298
|50,0
|7.
|Písek
|4
|2
|2
|320:348
|50,0
|8.
|Děčín
|4
|2
|2
|315:345
|50,0
|9.
|Hradec Králové
|4
|2
|2
|319:370
|50,0
|10.
|Slavia Praha
|4
|1
|3
|308:376
|25,0
|11.
|Ostrava
|4
|0
|4
|328:350
|0,00
|12.
|USK Praha
|3
|0
|3
|218:284
|0,00