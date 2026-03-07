Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Autor: ,
  18:27aktualizováno  18:38
I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální vítěznou šňůru v NBL protáhl na jedenáct utkání.
Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl. | foto: David Šváb / ERA Basketball Nymburk

Marek Vyroubal z Opavy u míče v zápase s Nymburkem
Marek Vyroubal z Opavy u míče v zápase s Nymburkem
Clevon Brown Jr. z Opavy střílí za tři.
František Rylich (vlevo) z Nymburka útočí v zápase s Opavou, brání ho Marek...
7 fotografií

Nejlepším střelcem zápasu byl František Rylich, který přispěl k vítězství 19 body, blýskl se i pěti zisky. Matěj Svoboda k úspěchu pomohl 14 body, 11 asistencemi a šesti doskoky.

Nymburku stále chybí zraněný reprezentant Ondřej Sehnal a z administrativních důvodů nemohli nastoupit ani další rozehrávači, Tony Perkins a nová posila Goran Filipovič. Kouč Oren Amiel navíc nemohl počítat s mladíky z akademie, kteří hráli extraligu do 19 let.

Premiéry se tak dočkal letos dvacetiletý pivot Ondřej Petrák, svých 207 centimetrů využil k prvním dvěma bodům a jednomu doskoku v Maxa NBL.

Nymburk porazil Opavu pojedenácté za sebou a zvýšil své vedení ve skupině A1. Na doskoku ji předčil 49:32. Slezané proměnili jen pět z 25 trojek. V tabulce je Opava sedmá.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

Dohrávka 1. kola nadstavby

Skupina A1

ERA Basketball Nymburk - BK Opava 96:78 (28:23, 59:45, 79:57)
Nejvíce bodů: Rylich 19, Shumate 15, Matěj Svoboda 14, Santos-Silva 11, Kříž, Bohačík 9, Hruban 8 - Puršl 17, Brown 15, Person 10, Gray 9.

Tabulka skupiny A1

1.ERA Basketball Nymburk272612716:207196,3
2.BK KVIS Pardubice292272699:230675,9
3.Pumpa Basket Brno2817112372:237460,7
4.BK Sluneta Ústí nad Labem2816122420:235357,1
5.BK Armex Energy Děčín2916132391:246055,2
6.Sršni Photomate Písek2815132495:246553,6
7.BK Opava2814142496:243350
8.NH Ostrava2910192515:268934,5
