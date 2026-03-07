Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Nejlepším střelcem zápasu byl František Rylich, který přispěl k vítězství 19 body, blýskl se i pěti zisky. Matěj Svoboda k úspěchu pomohl 14 body, 11 asistencemi a šesti doskoky.
Nymburku stále chybí zraněný reprezentant Ondřej Sehnal a z administrativních důvodů nemohli nastoupit ani další rozehrávači, Tony Perkins a nová posila Goran Filipovič. Kouč Oren Amiel navíc nemohl počítat s mladíky z akademie, kteří hráli extraligu do 19 let.
Premiéry se tak dočkal letos dvacetiletý pivot Ondřej Petrák, svých 207 centimetrů využil k prvním dvěma bodům a jednomu doskoku v Maxa NBL.
Nymburk porazil Opavu pojedenácté za sebou a zvýšil své vedení ve skupině A1. Na doskoku ji předčil 49:32. Slezané proměnili jen pět z 25 trojek. V tabulce je Opava sedmá.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
Dohrávka 1. kola nadstavby
Skupina A1
ERA Basketball Nymburk - BK Opava 96:78 (28:23, 59:45, 79:57)
Tabulka skupiny A1
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|27
|26
|1
|2716:2071
|96,3
|2.
|BK KVIS Pardubice
|29
|22
|7
|2699:2306
|75,9
|3.
|Pumpa Basket Brno
|28
|17
|11
|2372:2374
|60,7
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|28
|16
|12
|2420:2353
|57,1
|5.
|BK Armex Energy Děčín
|29
|16
|13
|2391:2460
|55,2
|6.
|Sršni Photomate Písek
|28
|15
|13
|2495:2465
|53,6
|7.
|BK Opava
|28
|14
|14
|2496:2433
|50
|8.
|NH Ostrava
|29
|10
|19
|2515:2689
|34,5