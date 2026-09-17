77 je nových 23. Na šťastné dvojčíslo sázejí matadoři, mladí i létající ET

Vojtěch Hruban – Slavia NBK
Už sedmatřicetiletý veterán se probil do pozice reprezentačního kapitána v dresu s číslem 7, a i v Nymburce mu jednoduchá sedma dlouho patřila. Ale v roce 2017 mu připadlo číslo nové. (Sedmičku bral teenager Martin Kolář.) Bylo to jen krátce potom, co si 77 na slovinský dres připnul tehdy osmnáctiletý Luka Dončič – a na EuroBasketu obratem pomohl k historickému zlatu.
S novým číslem se pak Hruban stal prvním autorem 1000 bodů v historii Ligy mistrů a letos ho jmenovali členem nejlepší pětky za první dekádu prestižního evropského poháru.
Staré číslo bude nově nosit i ve Slavii. Obrozený klub si z nymburské DNA bere do Prahy co možná nejvíce.