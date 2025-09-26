Nymburk: druhá éra trenéra Amiela
ERA Basketball Nymburk se do obhajoby pustí s tradičním českým jádrem kolem reprezentantů Martina Kříže, Ondřeje Sehnala, Jaromíra Bohačíka, Vojtěcha Hrubana a vlastně už i Františka Rylicha. Jedinou českou akvizicí je devatenáctiletý odchovanec brněnského basketbalu David Nejezchleb.
Druhou polovinu kádru tvoří pětice zámořských posil – z minulého mezinárodně úspěšného týmu nezůstal v Česku ani jediný cizinec. Podkošový vazoun Marcus Santos-Silva si přiváží starty v reprezentačním dresu Kapverdských ostrovů, ač je americkým rodákem. O smeče by se v české nejvyšší soutěži i Lize mistrů mohl starat Jaquan Lawrence, o body pak hlavně Sir’Jabari Rice.
Po italském elegánovi Francescu Tabellinim, který dostal životní trenérskou šanci v euroligovém Paris Basketball, přichází osvědčený Oren Amiel. Při své druhé nymburské štaci je izraelský odborník v 53 letech nejstarším ligovým koučem.