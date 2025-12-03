Brno si připomnělo finále PMEZ s Realem, zápas o první místo však nezvládlo

Autor:
  21:00
Vyhlížený zápas dvou neporažených týmů v lize basketbalistů vyhrál Nymburk. Obhájci mistrovského titulu zvítězili v repríze finálové série minulého ročníku v Brně 101:78 a připsali si do tabulky 14. výhru. Venku se Nymburk poprvé v této ligové sezoně přehoupl přes stobodovou hranici. Brněnskému celku skončila v NBL šňůra deseti úspěšných zápasů.
Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou...

Petr Křivánek z Brna při trestném hodu, jeho retrodres připomíná brněnskou účast ve finále PMEZ proti Realu Madrid. Podobný v roce 1968 oblékl i jeho dědeček Jan Bobrovský. | foto: Jan Russnák / Pumpa Basket Brno

František Rylich (vpravo) z Nymburka najíždí v zápase s Brnem, brání ho Adam...
Jaromír Bohačík z Nymburka střílí na brněnský koš, brání ho Viktor Půlpán.
Martin Kříž z Nymburka se raduje.
Ondřej Sehnal z Nymburka přihrává.
8 fotografií

Nejlepším střelcem dohrávky 4. kola byl s 22 body reprezentant František Rylich, který se přitom teprve v úterý vrátil z vítězného kvalifikačního zápasu v Estonsku stejně jako další nymburští hráči Vojtěch Hruban, Ondřej Sehnal a Martin Kříž. Brno tradičně táhl Ross Williams, nejlepší střelec ligy zaznamenal 20 bodů.

Kouč vítězů Oren Amiel zdůraznil pečlivou přípravu na zápas. „Věděli jsme, proti komu stojíme. Brno letos hrálo FIBA Europe Cup proti kvalitním soupeřům a podávalo velmi dobré výkony. Dnes platilo, že basketbal je hra, kde když dobře střílíte, máte vždy šanci. A my jsme stříleli skvěle,“ uvedl v tiskové zprávě.

Brno přišlo ve druhé čtvrtině o osmibodový náskok a v poločase už prohrávalo o deset bodů. Pak už si favorit vedení hlídal a ve vzájemných zápasech zvítězil pojedenácté za sebou.

Brněnský trenér Martin Vaněk připomněl právě okamžik z první půle. „Vedli jsme a oslavovali to, jako bychom vyhráli celý zápas. Ztratili jsme koncentraci a do druhého poločasu vstoupil Nymburk s úplně jiným nastavením. Soupeř trefil i těžké střely a s tím mu rostlo sebevědomí. Je to naše první porážka, ale nemusela přijít právě dnes,“ litoval.

Domácí hráči nastoupili ve speciálních retro dresech, které se nyní budou dražit. Dresy připomněly rok 1968, kdy tehdejší Zbrojovka Brno hrála finále Poháru mistrů evropských zemí a o tři body v něm podlehla Realu Madrid. Výtěžek aukce získá Dětská nemocnice v Brně.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

4. kolo

Pumpa Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 78:101 (18:25, 44:54, 60:73)
Nejvíce bodů: Williams 20, P. Křivánek a Groves po 13, Šimon Svoboda 12, V. Půlpán 7 - Rylich 22, Kříž 14, Matěj Svoboda 13, O. Sehnal 10, Rice a Lawrence po 9, Feazell 8.

Tabulka:

1.Nymburk141401386:1082100
2.Brno111011046:89090,9
3.Pardubice13941219:104069,2
4.Písek14951257:123464,3
5.Opava13851186:108061,5
6.Děčín13851035:107061,5
7.Ústí nad Labem14591160:117635,7
8.Olomoucko1349948:104230,8
9.Ostrava144101209:126128,6
10.Slavia Praha133101049:122923,1
11.Hradec Králové13310955:114223,1
12.USK Praha13211997:120115,4
