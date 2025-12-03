Nejlepším střelcem dohrávky 4. kola byl s 22 body reprezentant František Rylich, který se přitom teprve v úterý vrátil z vítězného kvalifikačního zápasu v Estonsku stejně jako další nymburští hráči Vojtěch Hruban, Ondřej Sehnal a Martin Kříž. Brno tradičně táhl Ross Williams, nejlepší střelec ligy zaznamenal 20 bodů.
Kouč vítězů Oren Amiel zdůraznil pečlivou přípravu na zápas. „Věděli jsme, proti komu stojíme. Brno letos hrálo FIBA Europe Cup proti kvalitním soupeřům a podávalo velmi dobré výkony. Dnes platilo, že basketbal je hra, kde když dobře střílíte, máte vždy šanci. A my jsme stříleli skvěle,“ uvedl v tiskové zprávě.
Brno přišlo ve druhé čtvrtině o osmibodový náskok a v poločase už prohrávalo o deset bodů. Pak už si favorit vedení hlídal a ve vzájemných zápasech zvítězil pojedenácté za sebou.
Brněnský trenér Martin Vaněk připomněl právě okamžik z první půle. „Vedli jsme a oslavovali to, jako bychom vyhráli celý zápas. Ztratili jsme koncentraci a do druhého poločasu vstoupil Nymburk s úplně jiným nastavením. Soupeř trefil i těžké střely a s tím mu rostlo sebevědomí. Je to naše první porážka, ale nemusela přijít právě dnes,“ litoval.
Domácí hráči nastoupili ve speciálních retro dresech, které se nyní budou dražit. Dresy připomněly rok 1968, kdy tehdejší Zbrojovka Brno hrála finále Poháru mistrů evropských zemí a o tři body v něm podlehla Realu Madrid. Výtěžek aukce získá Dětská nemocnice v Brně.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
4. kolo
Pumpa Basket Brno - ERA Basketball Nymburk 78:101 (18:25, 44:54, 60:73)
Tabulka:
|1.
|Nymburk
|14
|14
|0
|1386:1082
|100
|2.
|Brno
|11
|10
|1
|1046:890
|90,9
|3.
|Pardubice
|13
|9
|4
|1219:1040
|69,2
|4.
|Písek
|14
|9
|5
|1257:1234
|64,3
|5.
|Opava
|13
|8
|5
|1186:1080
|61,5
|6.
|Děčín
|13
|8
|5
|1035:1070
|61,5
|7.
|Ústí nad Labem
|14
|5
|9
|1160:1176
|35,7
|8.
|Olomoucko
|13
|4
|9
|948:1042
|30,8
|9.
|Ostrava
|14
|4
|10
|1209:1261
|28,6
|10.
|Slavia Praha
|13
|3
|10
|1049:1229
|23,1
|11.
|Hradec Králové
|13
|3
|10
|955:1142
|23,1
|12.
|USK Praha
|13
|2
|11
|997:1201
|15,4