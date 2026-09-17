Právě z pardubické ranveje totiž bude Beksa startovat k venkovním zápasům v Lize mistrů, kterou si letos zahraje premiérově a jíž by chtěla být v budoucnu pevnou součástí: už 18. listopadu se chystá velkolepý výjezd i s fanoušky do Málagy a pak poletí ještě do litevské Uteny a italské Reggiany.
„Loňskou úspěšnou sezonou, kdy jsme vybojovali stříbro v lize i v Českém poháru, nekončíme. Pokračuje 70. výročí klubu a s Ligou mistrů začíná jeho nová éra,“ poznamenal Pavel Stara, předseda představenstva BK KVIS.
Nový ročník Beksa otevře už v sobotu v 16 hodin domácím zápasem s Brnem, proti němuž na jaře zázračně otáčela nepříznivě se vyvíjející semifinálovou sérii. Na palubovce ji přitom bude reprezentovat stejné hráčské jádro co loni – kromě pár mladíků je doplnil jen americký univerzál Nick Stampley z belgického Mechelenu a křídelník Dalibor Vlk z pražského USK. Mimo je zatím jen marodící veterán Petr Šafarčík.
„Povedl se nám husarský kousek, že jsme ten tým dokázali udržet,“ pochvaloval si Jan Šotnar, trenér Beksy. „Naši Američané navíc nejsou žoldáci, jak se o cizincích někdy ošklivě říká, a s českými spoluhráči tvoří dobrou partu,“ dodal.
Stara i ostatní počítají s tím, že se na Beksu po její finálové účasti, kdy v sedmizápasové sérii skoro dostala na zem hegemona z Nymburka (nyní Slavia Praha ERA NBK), budou chtít všichni tuzemští sokové vytáhnout.
„Musíme dobře skloubit všechny soutěže. Každý by si přál opakování finále, jenže to není samozřejmost. Cílem je podávat konzistentní výkony,“ nastínil Stara, podle nějž musel klub s ohledem na boje na evropské scéně navýšit rozpočet zhruba o dvacet procent — na současných 35 milionů korun.
„Nechci vyhlašovat útok na titul nebo postup ze skupiny v Lize mistrů. V domácí lize se pokusíme vyhrát každý zápas a v Evropě chceme být konkurenceschopní,“ připojil trenér Šotnar a dodal, že kupříkladu Málaga má oproti Východočechům rozpočet desetinásobný.
Kapitán týmu Kamil Švrdlík by si přál, aby se v Pardubicích protáhla „zblázněnost“ lidí do basketu.
„Cestovali pak s námi třeba i na sedmý zápas s Nymburkem na Královce. Je to závazek, rádi bychom na to navázali,“ podotkl Švrdlík. „Doufám, že na nás diváci budou dál chodit, chci je všechny pozvat už v sobotu do haly,“ doplnil pivot.
Beksa ke svým příznivcům také nově volí trochu odlišný přístup.
„Slovo permanentka jsme zavrhli, dneska si fanoušci kupují členství. To má úplně jiné parametry jak pro ně, tak i pro naše partnery,“ vysvětlil manažer Stara.
Důležitým milníkem ve fungování klubu bude i opravená hala na Dukle, která by basketbalistům měla být k dispozici od listopadu.
„Chystáme tam den otevřených dveří, po dokončení ji předáme naší mládeži,“ uvedl Stara. „Hala bude opravdu nabušená, mládež se s ní posune zase úplně jinam. Budou tam moderní technologie, balneo, dvě hřiště... ,“ vypočetl.
Aby to v mládežnických kategoriích šlapalo, potřebuje i kouč Šotnar.
„V juniorech i první lize se snažíme hrát stejný basketbal jako v áčku. To je naše cesta; když pak někdo přijde z mládeže do ligy, zapadne mnohem jednodušeji,“ řekl.
V prosinci se uskuteční již 13. ročník charitativní akce Hrajeme spolu za Pardubice, která propojuje kulturu v podobě koncertu zdejší Komorní filharmonie se sportem, jejž obstará ligové utkání Beksy s píseckými Sršni. Ústřední hvězdou úvodní části, již doprovodí filharmonie, bude Aneta Langerová.