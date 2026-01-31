Bryantův velký střelecký výkon Pardubicím nestačil, Nymburk jasně přehrál Ostravu

Bryant předvedl nejlepší střelecký výkon v NBL od loňského 25. ledna, kdy jiný americký basketbalista Noah Carter přispěl 44 body k vítězství Olomoucka na hřišti USK Praha 103:70.
Pardubický hráč proměnil sedm z 12 trojek. Nikdo z jeho spoluhráčů se nedostal do dvouciferných hodnot.
Maxa liga
3. kolo nadstavby:
Skupina A1:
Ostrava - Nymburk 84:113 (9:33, 30:67, 60:90)
Brno - Děčín 76:90 (24:19, 40:42, 48:60)
Opava - Pardubice 75:74 (17:16, 37:34, 53:50)
Skupina A2:
USK Praha - Olomoucko 101:74 (21:20, 44:37, 62:54)
Hradec Králové - Slavia Praha 73:76 (21:18, 43:36, 54:54)
Maxa liga - tabulka A1
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Nymburk
|23
|22
|1
|2330:1753
|95,7
|2.
|Pardubice
|25
|19
|6
|2316:1980
|76,0
|3.
|Brno
|25
|16
|9
|2142:2112
|64,0
|4.
|Děčín
|25
|15
|10
|2061:2096
|60,0
|5.
|Písek
|24
|14
|10
|2154:2132
|58,3
|6.
|Ústí nad Labem
|23
|12
|11
|2005:1958
|52,2
|7.
|Opava
|24
|12
|12
|2121:2052
|50,0
|8.
|Ostrava
|25
|10
|15
|2167:2260
|40,0
Maxa liga - tabulka A2
|Tým
|Z
|V
|P
|S
|B
|1.
|Olomoucko
|24
|9
|15
|1802:2023
|37,5
|2.
|USK Praha
|24
|7
|17
|1962:2143
|29,2
|3.
|Slavia Praha
|24
|6
|18
|1954:2188
|25,0
|4.
|Hradec Králové
|24
|3
|21
|1819:2136
|12,5