Bryantův velký střelecký výkon Pardubicím nestačil, Nymburk jasně přehrál Ostravu

Pardubický rozehrávač Joe Bryant se blýskl v 3. kole nadstavbové části ligy basketbalistů 43 body, druhý tým skupiny A1 ale prohrál v Opavě 74:75. Mistrovský Nymburk si upevnil vedení v tabulce jasným vítězstvím v Ostravě 113:84. Třetí Brno podlehlo doma čtvrtému Děčínu 76:90.
Pardubický basketbalista Joe Bryant v akci proti Opavě.

Pardubický basketbalista Joe Bryant v akci proti Opavě. | foto: BK Opava

Robert Bonham střílí v utkání s Opavou.
Momentka z utkání mezi Brnem a Děčínem.
Adam Kejval zavěšuje v utkání proti Děčínu.
Momentka z utkání mezi USK Praha a Olomouckem.
Bryant předvedl nejlepší střelecký výkon v NBL od loňského 25. ledna, kdy jiný americký basketbalista Noah Carter přispěl 44 body k vítězství Olomoucka na hřišti USK Praha 103:70.

Pardubický hráč proměnil sedm z 12 trojek. Nikdo z jeho spoluhráčů se nedostal do dvouciferných hodnot.

Maxa liga

3. kolo nadstavby:

Skupina A1:

Ostrava - Nymburk 84:113 (9:33, 30:67, 60:90)
Nejvíce bodů: Greer 19, Michal Svoboda 18, Palyza 13 - Rice 16, Kříž, Matěj Svoboda a Shumate po 14.

Brno - Děčín 76:90 (24:19, 40:42, 48:60)
Nejvíce bodů: Farský 17, Jelínek 16, Šimon Svoboda 13 - Davis 19, Pomikálek 15, Kroutil 13.

Opava - Pardubice 75:74 (17:16, 37:34, 53:50)
Nejvíce bodů: Person 17, Šiřina 16, Puršl a Gray po 9 - Bryant 43, Bonham 9, Moffatt a Key po 6.

Skupina A2:

USK Praha - Olomoucko 101:74 (21:20, 44:37, 62:54)
Nejvíce bodů: Tainamo 31, Montgomery 18, Henderson 14 - Nelson 15, Elvis 14, Andre 13.

Hradec Králové - Slavia Praha 73:76 (21:18, 43:36, 54:54)
Nejvíce bodů: Brewton 17, Chatman a Roub po 15 - Böhm 18, Jones 17, Dáňa 14.

Maxa liga - tabulka A1

Tým Z V P S B
1. Nymburk 23 22 1 2330:1753 95,7
2. Pardubice 25 19 6 2316:1980 76,0
3. Brno 25 16 9 2142:2112 64,0
4. Děčín 25 15 10 2061:2096 60,0
5. Písek 24 14 10 2154:2132 58,3
6. Ústí nad Labem 23 12 11 2005:1958 52,2
7. Opava 24 12 12 2121:2052 50,0
8. Ostrava 25 10 15 2167:2260 40,0

Maxa liga - tabulka A2

Tým Z V P S B
1. Olomoucko 24 9 15 1802:2023 37,5
2. USK Praha 24 7 17 1962:2143 29,2
3. Slavia Praha 24 6 18 1954:2188 25,0
4. Hradec Králové 24 3 21 1819:2136 12,5
31. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  20:58

