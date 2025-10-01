Nymburk zvládl těsnou partii v Ostravě, stoprocentní zůstávají i Pardubice a Písek

Basketbalisté Nymburka vyhráli i druhý zápas v nové ligové sezoně. Úřadující šampioni, kteří chtějí zaútočit na 21. mistrovský titul, zvítězili v Ostravě 99:91. Stoprocentní bilanci udržely po druhém kole i ambiciózní týmy Pardubic a Písku.
Nymburské obhájce trofeje střelecky táhl reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, který proměnil všech pět svých tříbodových pokusů a celkem nasbíral 25 bodů. Středočeši rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 13 bodů. V dresu Ostravy si připsal 21 bodů Martin Číž.

Pardubice po nepříliš vydařené úvodní čtvrtině přehrály Ústí nad Labem 92:74. V týmu vítězů se střelecky blýskl autor 31 bodů Robert Bonham. Doma uspěl i Písek, který po zlepšeném výkonu ve druhém poločase přehrál Olomoucko 70:60.

Basketbalová Maxa liga mužů

2. kolo:

Ostrava - Nymburk 91:99 (23:22, 46:47, 63:77)
Nejvíce bodů: Číž 21, Čank, Heinzl a Michal Svoboda po 12 - Hruban 25, Rice 20, Kříž 14.

Pardubice - Ústí nad Labem 92:74 (13:24, 41:34, 65:49)
Nejvíce bodů: Bonham 31, Bryant a Moffatt po 16 - Johnson 20, Pecháček 19, Vyoral 13.

Písek - Olomoucko 70:60 (17:20, 31:37, 57:50)
Nejvíce bodů: Martin Svoboda 21, Burda 12, J. Svoboda a Šlechta po 9 - Nelson 27, Šiška 10, Andre 7.

Nymburk zvládl těsnou partii v Ostravě, stoprocentní zůstávají i Pardubice a Písek

Hradec ztratil náskok, pohárový postup v Třinci vydřel až v závěru prodloužení

Dvě minuty před koncem vedli o dvě branky, ale po následném kolapsu fotbalisté Hradce Králové postup do osmifinále domácího poháru vybojovali až samém závěru prodloužení. A ještě z penalty, kterou na...

1. října 2025  18:15

Objímal kolegy, fandům posílal polibky. Jaký byl Mourinhův návrat na Chelsea?

Po zápase dorazil do tiskového střediska Chelsea a už hlásil: „Kde jsou moje oblíbené sušenky?“ Vedle Josého Mourinha, současného kouče Benfiky, stál v šedém obleku nachystaný Brian Pullman, který v...

1. října 2025  17:36

