Nymburk zvládl těsnou partii v Ostravě, stoprocentní zůstávají i Pardubice a Písek

Nymburské obhájce trofeje střelecky táhl reprezentační kapitán Vojtěch Hruban, který proměnil všech pět svých tříbodových pokusů a celkem nasbíral 25 bodů. Středočeši rozhodli ve třetí čtvrtině, kterou vyhráli o 13 bodů. V dresu Ostravy si připsal 21 bodů Martin Číž.
Pardubice po nepříliš vydařené úvodní čtvrtině přehrály Ústí nad Labem 92:74. V týmu vítězů se střelecky blýskl autor 31 bodů Robert Bonham. Doma uspěl i Písek, který po zlepšeném výkonu ve druhém poločase přehrál Olomoucko 70:60.
Basketbalová Maxa liga mužů
2. kolo:
Ostrava - Nymburk 91:99 (23:22, 46:47, 63:77)
Pardubice - Ústí nad Labem 92:74 (13:24, 41:34, 65:49)
Písek - Olomoucko 70:60 (17:20, 31:37, 57:50)