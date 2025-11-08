Brno prodloužilo ligovou neporazitelnost. Děčín zvládl drama, USK porazilo Slavii

Brňané zvládli doma čtvrté utkání během sedmi dnů. V tabulce jsou úřadující vicemistři druzí za obhájcem titulu Nymburkem, který má na kontě devět výher.
„Nebylo to jednoduché, ale odehráli jsme poctivých čtyřicet minut. Teď nás čeká další náročný týden. Program máme sice nabitý, ale děláme to, co nás baví, a chceme v tom pokračovat,“ řekl domácí hráč Tomáš Jansa.
Basketbalisté USK uspěli po sérii pěti porážek a svého pražského rivala zdolali v lize i pojedenácté. Na domácí palubovce uspěli poprvé v sezoně a navzdory druhému vítězství v soutěži zůstali poslední v tabulce.
Svěřenci reprezentačního kouče Luboše Bartoně rozhodli zápas osmibodovou šňůrou od stavu 83:84. Kapitán Ondřej Švec přispěl k výhře 26 body a vyrovnal si střelecké maximum v NBL, slávista Rubin Jones dal ještě o dva body více.
Děčín porazil Opavu pošesté za posledních sedm vzájemných zápasů. Ve třetí čtvrtině vedl už o 15 bodů, ale hosté dokázali ještě v tomto dějství manko zlikvidovat a chvíli i měli navrch.
V poslední části si Slezané vytvořili pětibodový náskok, koncovka ale vyšla lépe Děčínu. Dashawn Davis k tomu přispěl 20 body. V dresu Opavy dali po 21 bodech nejlepší střelec soutěže Wesley Person a Clevon Brown.
Hradci Králové pomohl k vítězství v Ostravě 27 body Martin Roub a vylepšil si střelecký rekord v nejvyšší soutěži. V domácím týmu dal stejně bodů Keenon Cole.
Maxa liga mužů
10. kolo:
Děčín - Opava 78:75 (23:19, 44:32, 60:59)
Ostrava - Hradec Králové 89:93 (19:25, 42:46, 66:68)
USK Praha - Slavia Praha 91:84 (18:28, 38:40, 58:63)
Brno - Olomoucko 101:75 (22:19, 48:38, 80:59)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|Nymburk
|9
|9
|0
|888:680
|100
|2.
|Brno
|7
|7
|0
|700:548
|100
|3.
|Pardubice
|9
|6
|3
|860:716
|66,7
|4.
|Opava
|10
|6
|4
|929:832
|60,0
|5.
|Písek
|9
|5
|4
|789:802
|55,6
|6.
|Děčín
|9
|5
|4
|703:758
|55,6
|7.
|Ústí nad Labem
|9
|4
|5
|763:752
|44,4
|8.
|Olomoucko
|10
|4
|6
|707:775
|40,0
|9.
|Slavia Praha
|9
|3
|6
|707:821
|33,3
|10.
|Hradec Králové
|10
|3
|7
|750:888
|30,0
|11.
|Ostrava
|10
|2
|8
|838:881
|20,0
|12.
|USK Praha
|11
|2
|9
|855:1036
|18,2