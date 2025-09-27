Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Po 21 bodech dali slávista David Böhm i nymburský Marcus Santos-Silva, kterému k tomu stačilo 17 odehraných minut. Navíc přidal americký rodák reprezentující Kapverdy 11 doskoků.
Drama se odehrálo na Folimance, kde USK Praha podlehl Děčínu až v koncovce 77:81. Za domácí dal 16 bodů Fin Touko Tainamo, na druhé straně měl stejnou bilanci Američan Dashawn Davis. Oba si odbyli premiéru v NBL.
V souboji ambiciózních týmů, kterým se minulá sezony nepovedla, vyhrály Pardubice v Opavě 76:66. Slezané zahájili novou éru po odchodu trenéra Petra Czudka.
V prvním ligovém zápase pod vedením dřívějšího asistenta Davida Zacha celou dobu prohrávali. Už v první čtvrtině nabrali manko 20 bodů, které v závěru zápasu zkorigovali na šest bodů, ale svěřenci Jana Šotnara si výhru vzít nenechali. Robert Lee Bonham k ní přispěl 18 body.
Basketbalová Maxa liga mužů
1. kolo:
USK Praha - Děčín 77:81 (21:28, 38:48, 61:62)
Slavia Praha - Nymburk 65:95 (16:24, 32:50, 35:77)
Opava - Pardubice 66:76 (11:27, 30:44, 42:60)