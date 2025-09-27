Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Autor: ,
  21:46
Nymburští basketbalisté odstartovali nový ligový ročník, v němž budou útočit na 21. mistrovský titul, jasným vítězstvím nad Slavií. V pražské hale Královka vyhráli úřadující šampioni 95:65. Nejlepšími střelci zápasu byly letní posily obou týmů.
Nymburští basketbalisté domlouvají taktiku.

Nymburští basketbalisté domlouvají taktiku. | foto: SK Slavia Praha

Slávističtí basketbalisté se povzbuzují.
Matěj Dáňa ze Slavie útočí v zápase s Nymburkem, hlídá ho Sir’Jabari Rice.
Rubin Jones ze Slavie u míče v zápase s Nymburkem, brání ho Ondřej Sehnal.
Opavský trenér David Zach a jeho svěřenci
13 fotografií

Po 21 bodech dali slávista David Böhm i nymburský Marcus Santos-Silva, kterému k tomu stačilo 17 odehraných minut. Navíc přidal americký rodák reprezentující Kapverdy 11 doskoků.

Drama se odehrálo na Folimance, kde USK Praha podlehl Děčínu až v koncovce 77:81. Za domácí dal 16 bodů Fin Touko Tainamo, na druhé straně měl stejnou bilanci Američan Dashawn Davis. Oba si odbyli premiéru v NBL.

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

V souboji ambiciózních týmů, kterým se minulá sezony nepovedla, vyhrály Pardubice v Opavě 76:66. Slezané zahájili novou éru po odchodu trenéra Petra Czudka.

V prvním ligovém zápase pod vedením dřívějšího asistenta Davida Zacha celou dobu prohrávali. Už v první čtvrtině nabrali manko 20 bodů, které v závěru zápasu zkorigovali na šest bodů, ale svěřenci Jana Šotnara si výhru vzít nenechali. Robert Lee Bonham k ní přispěl 18 body.

Basketbalová Maxa liga mužů

1. kolo:

USK Praha - Děčín 77:81 (21:28, 38:48, 61:62)
Nejvíce bodů: Tainamo 16, Macht 14, Švec a Edigin po 13 - Davis 16, Slowiak, Bryan a Edwards po 13.

Slavia Praha - Nymburk 65:95 (16:24, 32:50, 35:77)
Nejvíce bodů: Böhm 21, Matušík 10, Jones 9 - Santos-Silva 21, Rice 16, Rylich 14.

Opava - Pardubice 66:76 (11:27, 30:44, 42:60)
Nejvíce bodů: Person 17, Šiřina 16, Kouřil 14 - Bonham 18, Bryant 14, Kovář a Tůma po 10.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Basketbalistky USK na úvod ligy vyhrály v Hradci, nováček schytal debakl v Brně

Basketbalistky USK Praha zahájily cestu za 20. ligovým titulem a šestnáctým v řadě vítězstvím na palubovce Hradce Králové 75:61. Nováček nejvyšší soutěže Basket Ostrava utrpěl v prvním kole na hřišti...

27. září 2025  19:10,  aktualizováno  21:53

Nymburk porazil Slavii o třicet bodů. Děčín těsně zdolal USK, slaví také Pardubice

Nymburští basketbalisté odstartovali nový ligový ročník, v němž budou útočit na 21. mistrovský titul, jasným vítězstvím nad Slavií. V pražské hale Královka vyhráli úřadující šampioni 95:65....

27. září 2025  21:46

ONLINE: Krejčí v sestavě Wolves, VAR vzal gól Tottenhamu. Liverpool poprvé prohrál

Sledujeme online

Sobotní program Premier League otevřel Brentford výhrou 3:1 nad Manchesterem United. První ztrátu v novém ročníku zaznamenal Liverpool, který gólem v závěru prohrál 1:2 na Crystal Palace. Chelsea po...

27. září 2025  13:52,  aktualizováno  21:19

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Úvodní derby mezi Vsetínem a Zlínem v této sezoně první hokejové ligy vyhráli na Lapači hosté 3:2. Domácí tým sice ve 38. minutě v rozmezí 39 vteřin otočil skóre na 2:1, ale v poslední třetině se...

27. září 2025  21:16

Schick neskóroval, Leverkusen i tak bere tři body. Divoká přestřela pro Frankfurt

Fotbalisté Leverkusenu v 5. kole německé ligy zvítězili 2:1 na hřišti St. Pauli a v neúplné tabulce poskočili na čtvrté místo. Jen dvě minuty po příchodu na trávník zápas rozhodl Ernest Poku, který...

27. září 2025  20:10,  aktualizováno  21:10

Zbrojovka zlomila „béčko“ Slavie gólem v nastavení, Artis si poradil s Budějovicemi

Zbrojovka Brno v 11. kole druhé fotbalové ligy vyhrála gólem v nastavení nad Slavií B 2:1 a získala v čele tabulky tříbodový náskok. Na druhé místo se posunula Opava, která doma zvítězila nad B týmem...

27. září 2025  20:14

Pogačar chce pomstu, Evenepoel double. Přihlásí se na MS o duhu někdo další?

Tadej Pogačar touží obhájit duhový dres a přebít potupu, kterou prožil před týdnem v časovce. Remco Evenepoel má zase na dosah dosud nevídaný double zlatých medailí. Historicky první cyklistický...

27. září 2025  19:30

Šokující zlato pro Kanadu, Vallieresová na cyklistickém MS zaskočila favoritky

Senzační vítězkou silničního závodu žen na cyklistickém mistrovství světa v Kigali se stala Magdeleine Vallieresová. Pro Kanadu získala v elitní kategorii první zlato v historii. Podobně překvapivě...

27. září 2025,  aktualizováno  19:21

První půle měla blízko k dokonalosti, chválil Priske. Stihne Haraslín derby?

Za postranní čárou chytil odkopnutý míč a vyčítavě se podíval na hráče. V závěru zápasu to byla ve výkonu mužstva jen drobná nesrovnalost, kterou trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske ve šlágru...

27. září 2025  18:59

Těžká rána pro Real. V derby s Atléticem ztratil vedení a schytal pětigólový debakl

Fotbalisté Realu Madrid utrpěli v 7. kole španělské ligy porážku 2:5 v městském derby na hřišti Atlética a poprvé v sezoně ztratili body. Svěřenci trenéra Xabiho Alonsa mohou navíc přijít o vedení v...

27. září 2025  18:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Expert Lébl: Snad kluci nebudou čtvrtí jako my! Ale i tak se zapíšou do historie

Sám patřil mezi nejlepší hráče české volejbalové reprezentace, býval kapitánem a na klubové úrovni působil i v Itálii. Na evropském šampionátu v roce 2001, kde skončili Češi čtvrtí, byl nejlépe...

27. září 2025  18:23

Hradec - Liberec 2:3, obrat v závěru, domácí šokoval sváteční střelec Mikula

To nejlepší na konec. Sobotní zápasy desátého kola fotbalové Chance Ligy završilo atraktivní utkání domácího Hradce Králové s Libercem. Fanoušci viděli na Malšovickém stadionu pět branek, většina...

27. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.