Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

  20:39
Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny A1 za suverénním Nymburkem. Z posledních pěti zápasů v nejvyšší soutěži vyhráli svěřenci kouče Jana Šotnara počtvrté. Oslabený Písek si doma poradil s Ostravou 104:81. Nová huť utrpěla devátou porážku v řadě.
Josef Svoboda z Písku při trestném hodu

Josef Svoboda z Písku při trestném hodu | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

Jan Karlovský (vpravo) z Písku nastupuje k zápasu.
Matěj Žejdl z Písku nastupuje k zápasu.
Vojtěch Sýkora z Písku dribluje v zápase s Ostravou.
Adam Číž z Ostravy útočí na písecké palubovce.
7 fotografií

Pardubice zdolaly Ústí nad Labem včetně pohárových zápasů pošesté za sebou. I bez zdravotně indisponovaných Treye Bonhama a Jacoba Evanse vedly prakticky celou dobu, v první čtvrtině trefily šest trojek, ve třetí měly náskok až 25 bodů.

Klíč k vítězství? Zed Key, který nasbíral nejen 22 bodů, ale i 17 doskoků, což je vyrovnaný rekord tohoto ročníku NBL. „Zed je skvělý hráč. Je nováček v Evropě a prokázal obrovský progres. První měsíce se občas pral s novými věcmi, ale dnes předvedl absolutně dominantní výkon. Jeden z nejlepších, jaký jsem naživo viděl ve svém týmu,“ smekl pardubický trenér Jan Šotnar před svým pivotem.

Pardubický Adam Lukeš si 18 body vyrovnal osobní rekord i díky čtyřem trojkám. Ještě o jednu trojku více z šesti pokusů proměnil Jakub Tůma, autor 17 bodů. V týmu Ústí se před 1 161 fanoušky prosadil 17 body Adam Pecháček.

„Do zápasu jsme vstoupili hrozně. Nevím, jestli jsme měli v hlavách, že soupeř není kompletní a bude to jednoduché. Nebylo,“ lamentoval ústecký trenér Tomáš Reimer. „Když necháte rozehrát tým jako Pardubice, je hrozně těžké ho stopnout. I když jsme hráli proti druhému celku tabulky, zdevalvovali jsme si výhru s Nymburkem.“

Pardubice krátce před poločasem přišly o reprezentačního pivota Luboše Kováře, v tu chvíli top střelce zápasu. Po souboji spadl do reklamních panelů a pochroumal si kotník. „Zranění nebude vážné, na první pohled to vypadalo jako střední výron,“ uklidňoval trenér Šotnar. „Věříme, že do play off se dáme dohromady.“

Také Písek udržel stoprocentní úspěšnosti proti Ostravě v této sezoně, i když se musí obejít bez zraněných reprezentantů Martina Svobody a Kevina Týmla. Zazářil dvacetiletý Josef Svoboda, který si 30 body vytvořil osobní rekord v NBL. Trefil šest z deseti trojek a všech šest trestných hodů. Kapitán Vojtěch Sýkora přispěl k vítězství 15 body, devíti asistencemi, sedmi doskoky a pěti získanými míči.

Hosté ztratili zápas ve druhé čtvrtině, kterou prohráli 17:36. Jejich nejlepším střelcem byl autor 22 bodů Keenon Cole.

„Pro mě to byl dnes neakceptovatelný výkon. Poslední dobou se sice potýkáme s určitými nepříjemnostmi, ale to prostě k životu sportovce patří. To, co jsme dnes jako tým předvedli, se prostě nemůže stávat. Je to ostuda a chtěl bych se omluvit všem fanouškům, kteří za námi ještě stojí a věří nám,“ řekl ostravský trenér Adam Choleva.

Maxa Národní basketbalová liga mužů

11. kolo nadstavby, skupina A1

Sršni Photomate Písek - NH Ostrava 104:81 (28:28, 64:45, 81:66)
Nejvíce bodů: Josef Svoboda 30, Fait 18, Sýkora 15 - Cole 22, Michal Svoboda 18, Čank 14.

BK Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 89:101 (19:32, 42:58, 65:88)
Nejvíce bodů: Pecháček 17, N. Johnson 15, Davidson 14 - Key 22, Lukeš 18, Tůma 17.

Tabulka:

1.ERA Basketball Nymburk322843208:251887,5
2.BK KVIS Pardubice332583037:262475,8
3.Pumpa Basket Brno3322112799:273566,7
4.BK Sluneta Ústí nad Labem3218132787:271359,4
5.Sršni Photomate Písek3317162933:290051,5
6.BK Armex Energy Děčín3317162701:281851,5
7.BK Opava3316172893:284948,5
8.NH Ostrava3310222835:308330,3
SLUNETA Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice

29. 3. • 18:00 • Sportcentrum SLUNETA, Ústí nad Labem

Nejčtenější

Čechy z tribuny podporoval i prezident Pavel. Kdo další dorazil na zápas s Irskem?

Prezident Petr Pavel

Důležitý barážový zápas Čechů proti Irsku si v pražském Edenu nenechaly ujít tisíce fanoušků ani řada známých osobností. Národní tým z tribuny podpořil prezident Petr Pavel a nechyběly ani další...

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Česko - Irsko 2:2, na penalty 4:3, naděje fotbalistů na MS žije, čeká je Dánsko

Čeští fotbalisté po semifinále baráže proti Irsku se radují s fanoušky. Zprava:...

Český fotbal zvýšil šanci, že se po dvaceti letech představí na mistrovství světa, reprezentanti v semifinále dodatečné kvalifikace porazili Irsko. Nervózní a dramatický souboj za stavu 2:2 dospěl do...

Po zranění září na obálce magazínu. Vonnová pózovala pro Vanity Fair

Lindsey Vonnová se jen pár týdnů po vážném zranění objevila na obálce magazínu...

Lindsey Vonnová se stále zotavuje po hrozivém pádu na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Jen pár týdnů po nehodě se ale legendární americká lyžařka objevila na titulní straně magazínu Vanity...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Josef Svoboda z Písku při trestném hodu

Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny...

29. března 2026  20:39

Karvinští házenkáři prohráli ve čtvrtfinále Evropského poháru, srazil je Češko

Emil Caba z Partizanu Bělehrad brání karvinskému pivotu Janu Užekovi ve střelbě.

Karvinští házenkáři prohráli v úvodním čtvrtfinále Evropského poháru v Bosně a Hercegovině s týmem HC Izvidač 31:36. Odveta se hraje v neděli 5. dubna v Karviné.

29. března 2026  20:14

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

29. března 2026  19:40

Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

Valentýna Kadlecová z Levhartic Chomutov u míče v zápase s SBŠ Ostrava, brání...

SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím...

29. března 2026  19:18

Tardif předá hokejovou federaci IIHF, na prezidenta už znovu kandidovat nebude

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Luc Tardif se po pěti letech ve funkci prezidenta mezinárodní hokejové federace IIHF nebude ucházet o znovuzvolení. Francouzský funkcionář to oznámil v den svých 73. narozenin na webu IIHF. Jeho...

29. března 2026  18:48

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

29. března 2026  18:47

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá šest týmů, čtvrtfinále odstartovalo 18. března, úspěšné celky následně zamíří do semifinále...

29. března 2026  18:45

Vydržel jen 44 dní. Tottenham odvolal trenéra Tudora, kdo přijde místo něj?

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem.

Odkoučoval pouhých sedm zápasů, pětkrát prohrál a z Tottenhamu odchází. Anglický celek, ve kterém působí český brankář Antonín Kinský, v neděli odvolal chorvatského trenéra Igora Tudora po 44 dnech...

29. března 2026  17:16

Na flanderských polích rozhodl hromadný spurt. Nejrychlejší v něm byl Philipsen

Jasper Philipsen ¨triumfuje v závodu Na flanderských polích z Middelkerke do...

Závod WorldTour z Middelkerke do Wevelgemu vyhrál poprvé v kariéře belgický cyklista Jasper Philipsen. V hromadném spurtu se postaral o druhé vítězství pro tým Alpecin-Premier Tech během tří dnů na...

29. března 2026  17:10

V Berlínském půlmaratonu málem vyhrál vodič. Vích si zlepšil osobní rekord

Momentka ze startu Berlínského půlmaratonu

Damián Vích si na Berlínském půlmaratonu výrazně vylepšil osobní rekord časem 1:02:52 a zařadil se na šesté místo českých historických tabulek. Ze svého dosavadního maxima z předloňského závodu v...

29. března 2026

