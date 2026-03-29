Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Pardubice zdolaly Ústí nad Labem včetně pohárových zápasů pošesté za sebou. I bez zdravotně indisponovaných Treye Bonhama a Jacoba Evanse vedly prakticky celou dobu, v první čtvrtině trefily šest trojek, ve třetí měly náskok až 25 bodů.
Klíč k vítězství? Zed Key, který nasbíral nejen 22 bodů, ale i 17 doskoků, což je vyrovnaný rekord tohoto ročníku NBL. „Zed je skvělý hráč. Je nováček v Evropě a prokázal obrovský progres. První měsíce se občas pral s novými věcmi, ale dnes předvedl absolutně dominantní výkon. Jeden z nejlepších, jaký jsem naživo viděl ve svém týmu,“ smekl pardubický trenér Jan Šotnar před svým pivotem.
Pardubický Adam Lukeš si 18 body vyrovnal osobní rekord i díky čtyřem trojkám. Ještě o jednu trojku více z šesti pokusů proměnil Jakub Tůma, autor 17 bodů. V týmu Ústí se před 1 161 fanoušky prosadil 17 body Adam Pecháček.
„Do zápasu jsme vstoupili hrozně. Nevím, jestli jsme měli v hlavách, že soupeř není kompletní a bude to jednoduché. Nebylo,“ lamentoval ústecký trenér Tomáš Reimer. „Když necháte rozehrát tým jako Pardubice, je hrozně těžké ho stopnout. I když jsme hráli proti druhému celku tabulky, zdevalvovali jsme si výhru s Nymburkem.“
Pardubice krátce před poločasem přišly o reprezentačního pivota Luboše Kováře, v tu chvíli top střelce zápasu. Po souboji spadl do reklamních panelů a pochroumal si kotník. „Zranění nebude vážné, na první pohled to vypadalo jako střední výron,“ uklidňoval trenér Šotnar. „Věříme, že do play off se dáme dohromady.“
Také Písek udržel stoprocentní úspěšnosti proti Ostravě v této sezoně, i když se musí obejít bez zraněných reprezentantů Martina Svobody a Kevina Týmla. Zazářil dvacetiletý Josef Svoboda, který si 30 body vytvořil osobní rekord v NBL. Trefil šest z deseti trojek a všech šest trestných hodů. Kapitán Vojtěch Sýkora přispěl k vítězství 15 body, devíti asistencemi, sedmi doskoky a pěti získanými míči.
Hosté ztratili zápas ve druhé čtvrtině, kterou prohráli 17:36. Jejich nejlepším střelcem byl autor 22 bodů Keenon Cole.
„Pro mě to byl dnes neakceptovatelný výkon. Poslední dobou se sice potýkáme s určitými nepříjemnostmi, ale to prostě k životu sportovce patří. To, co jsme dnes jako tým předvedli, se prostě nemůže stávat. Je to ostuda a chtěl bych se omluvit všem fanouškům, kteří za námi ještě stojí a věří nám,“ řekl ostravský trenér Adam Choleva.
Maxa Národní basketbalová liga mužů
11. kolo nadstavby, skupina A1
Sršni Photomate Písek - NH Ostrava 104:81 (28:28, 64:45, 81:66)
BK Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice 89:101 (19:32, 42:58, 65:88)
Tabulka:
|1.
|ERA Basketball Nymburk
|32
|28
|4
|3208:2518
|87,5
|2.
|BK KVIS Pardubice
|33
|25
|8
|3037:2624
|75,8
|3.
|Pumpa Basket Brno
|33
|22
|11
|2799:2735
|66,7
|4.
|BK Sluneta Ústí nad Labem
|32
|18
|13
|2787:2713
|59,4
|5.
|Sršni Photomate Písek
|33
|17
|16
|2933:2900
|51,5
|6.
|BK Armex Energy Děčín
|33
|17
|16
|2701:2818
|51,5
|7.
|BK Opava
|33
|16
|17
|2893:2849
|48,5
|8.
|NH Ostrava
|33
|10
|22
|2835:3083
|30,3