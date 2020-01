Předčasná maturita vytáhlého střelce. Věří si na Hrubana, Palyzu a spol.

Když se uzavírala sestava soutěžících, měl úspěšnost rovných 50 procent - a to mu po většinu této sezony bylo pouhých patnáct let.

„I ta starší kategorie se dá stíhat. Mně se vlastně zatím málokdy stávalo, že bych hrával s tou, která odpovídá mému věku,“ je už zvyklý 204 vysoký křídelník, dosud „něco“ mezi pozicemi 3 a 4. Na poziční ustálení pro dospělý basketbal má ale ještě čas. Pořád roste a prorokují mu až téměř dva metry deset.

Teď už se chystá na svou kariérní akci - Hyundai 3-Point Shoot-out v ústeckém Sportcentru SLUNETA o nadcházející neděli (začátek 15:00).

„Neměl jsem o tom žádné informace, jak to celé probíhá. Až teď už vím, že se to poslední roky týká nejlepšího střelce trojek extraligy U19. Já z toho byl překvapený, jsem pořád hlavně hráčem U17, ale samozřejmě jsem moc rád,“ přiznává Matyáš, který mezi sedmnáctiletými sází 23 bodů na utkání.

Trochu nervózní je z velké akce už teď a to hlavní prý dolehne, až nastoupí na ústeckou palubovku v kulise 1400 diváků. Zažil už mistrovství Evropy šestnáctiletých, mezinárodní turnaje na Tenerife i naplněnou pražskou Folimanku při loňském Final Four extraligy do 19 let, ale tohle bude ta zřejmě největší atmosféra.

I s tím vším kolem!

V semifinálovém kole bude Vrábel pálit proti dvěma reprezentačním supersnajprům ze zářijového světového šampionátu, tedy proti Vojtěchu Hrubanovi a Lukáši Palyzovi. Dále proti prověřeným kapacitám Lambu Autreymu, Spenceru Svejcarovi a Luďkovi Jurečkovi.

Matyáš Vrábel (vlevo) z USK Praha v duelu s juniorkou Gran Canarie.

„Všechny ty hráče sleduju a bude to skvělá konfrontace moct se s nimi setkat,“ pochvaluje si teenager. Odstřílet pětkrát pět pokusů za pouhých 60 sekund, což diktují pravidla soutěže, už si prý zkoušel a ještě zkoušet bude. Sám by se chtěl dostat zhruba na 15 ze 30 možných bodů, kdy každý pátý míč se při trefě počítá za dva body. Jeho tréninkovým rekordem je 15 úspěšných trojek v řadě.

„Do Ústí se nepojedu jen zúčastnit, rád bych ukázal nějaký výsledek a chci i vyhrát, i když budu nejmladší,“ neskrývá ambice v souboji o luxusní hodinky Lotus.

Trojková úspěšnost Vrábelovi vylétla nahoru až v této sezoně, není tedy ostrostřelcem odmala jako jiní. „Minulou sezonu, kdy jsem přišel do Prahy, jsem nějaké dával, ale nestřílel jsem jich ještě tolik. Letos jsem se víc rozstřílel, měl jsem větší sebevědomí, nebál se toho a zvedlo se to,“ informuje o své nové formě, která jen poněkud kolísá mezi soutěžemi.

Matyáš Vrábel (vpravo) z USK Praha na turnaji na Kanárských ostrovech.

Zatímco v extralize U19 se vyšplhal na 50 procent, v extralize U17 je jen na sedmadvaceti. „Možná je to tím, že to je moje kategorie, jsem tam považován za nějakého lídra, tlak je větší a možná se to na té úspěšnosti projevuje,“ přemítá odchovanec ostravského Hladnova, odkud přešel ve stejném městě do klubu Snakes a poté i do Nové huti. Až odtamtud zamířil bývalý atlet k poslednímu roku základní školy do Prahy.

Aktuálně si odbývá první rok studií na gymnáziu. A už v neděli ho čeká i jedna předčasná basketbalová maturita.