Pryč z tepla domova. Čecha v Madridu tlačí vzhůru světová konkurence

Logika je jasná: na draftu do NBA se zatím objevilo pět nositelů české vlajky. Žádný z nich v tu chvíli nepůsobil v tuzemských soutěžích. Mezi basketbalovou smetánku vedla cesta z americké univerzitní soutěže (Jiří Zídek), ze špičkových exjugoslávských klubů (Jiří Welsch, Jan Veselý) anebo ze Španělska (Tomáš Satoranský, Vít Krejčí).

Matyáš Vrábel netouží být průkopníkem.

I on chce do NBA se španělskou zkušeností v zádech.

Loni v létě přetrhal vazby k rodné hroudě a zamířil do Madridu. Působí v tamní Spanish Basketball Academy. „Na konci minulé sezony jsme se rozhodovali s tátou a agentem, jaký další krok v mé kariéře udělat. Všichni jsme se shodli, že pro můj další rozvoj bude nejlepší jít hrát do zahraničí, kde budu každý den konfrontován s těmi nejlepšími hráči nejen z Evropy,“ vysvětluje jeden z největších českých talentů.

„Matyáš má obrovský potenciál a patří k nejlepším evropským hráčům ročníku 2003. S jeho parametry a výškou 206 centimetrů má výborné pohybové schopnosti a především musím vyzdvihnout jeho střelecké dovednosti.“ Jan Selinger agent Matyáše Vrábela

Ještě jedna nemilá pravda: ani ti nejvýraznější tuzemští mladíci se netopí v nabídkách od velkoklubů. V Česku si jméno sotva udělají.

Řešení? Vzít to ve Španělsku z nižšího schodu.

„Tým SBA hraje nejvyšší juniorskou soutěž. Madridská oblast má ve Španělsku nejvyšší basketbalovou úroveň. Působí tu nejen Real Madrid, ale i Estudiantes, Fuenlabrada a další zajímavé týmy,“ vysvětluje Vrábel.

„Matyáš je tu na očích mnoha týmů ze (španělské nejvyšší soutěže) ACB. A to je také náš cíl pro příští sezonu: posunout ho do některého z ligových klubů,“ dodává jeho agent Jan Selinger.

„Celkově se mi tady opravdu líbí. Tréninky jsou kratší, než jsem byl zvyklý, ale o to intenzivnější. Spoluhráči jsou vlastně z celého světa, například ze Srbska, Slovinska, Dánska, Lotyšska, ale i z Afriky,“ potvrzuje Matyáš Vrábel výjimečné postavení Španělska na mapě pro basketbalové talenty.

Od začátku kalendářního roku si Vrábel a jeho SBA už dvakrát zahráli s Realem Madrid, který je velkoklubem i na poli mládežnického basketu. „První zápas nám nevyšel podle našich představ, ale ve druhém jsme jim již dokázali být slušným soupeřem. Jsou to pro mě obrovské zkušenosti, hrát proti nejlepším juniorským evropským týmům a hráčům. To je právě to, co mě posouvá vpřed,“ říká Vrábel, jenž se s elitou mohl poměřit už v juniorce USK Praha nebo na stáži v Bayernu Mnichov.

„V zápase proti juniorům Realu Madrid zaznamenal 13 bodů a ukázal, že dokáže hrát proti těm nejlepším a že míří vysoko. Samozřejmě ta cesta je ještě dlouhá, ale cíl je jasný, a to že se stane dalším Čechem v NBA nebo Eurolize. V juniorské soutěži se Matyáš stal oporou týmu, nastupuje v základu a momentálně si drží průměr kolem 12 bodů na zápas,“ těší agenta Selingera.

Vrábelův španělský rok číslo jedna však není o číslech. Že se v Madridu snaží zaujmout skauty, tím se odchovanec ostravského basketbalu netají. A taky vyrazil za příležitostí pořádně potrénovat. „Momentálně se soustředím na rozvoj těla a střelbu,“ přibližuje ambiciózní mladík, jehož to táhlo do světa snad odnepaměti.

„U Matyáše jsem ani chvíli nepochyboval, že na odchod do zahraničí má. Byl na to opravdu skvěle psychicky připraven. Určitě mu pomohlo i to, že odešel ve čtrnácti letech z tepla domova do Prahy, kde hrál za USK,“ tvrdí Jan Selinger.