Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře

  6:00
Do 35. minuty prohrávali. Favorizovaní nymburští basketbalisté se ve finále Českého poháru v Opavě pořádně nadřeli, než zlomili odpor Pardubic a porazili je 87:81. „O to cennější ta výhra je,“ prohlásil nymburský křídelník Matěj Svoboda, který dostal ocenění pro nejužitečnějšího hráče.
Spoluhráči plácají nymburského křídelníka Matěje Svoboda poté, co dostal...

foto: Jiří Seidl, MF DNES

Nymburští basketbalisté slaví triumf v Českém poháru.
Nymburští basketbalisté slaví triumf v Českém poháru.
Trey Bonham z Pardubic slaví trefu.
Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.
„Nebyl to dneska úplně náš zápas, nezačali jsme vůbec dobře. Odehráli jsme možná nejhorší první poločas za celou sezonu, takže o to cennější to vítězství pro nás je, že jsme se nevzdali a hráli až do konce,“ radoval se z triumfu Matěj Svoboda.

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Čím to bylo, že jste začali tak špatně?
Asi nějaká nervozita, protože naše zápasy s Pardubicemi byly v této sezoně hodně vyrovnané, dokonce jsme s nimi jednou prohráli. Trošku nervózní jsme byli i z toho, že nám chyběl zraněný Ondra Sehnal, který je pro nás hodně důležitý hráč.

A zaostávali jste i ve střelbě, že?
Nepadlo nám několik střel, nemohli jsme se trefit, zatímco Pardubičtí ano. Byla z nich cítit obrovská energie, kdežto my jsme byli hlavami dole, a tak náskok soupeře narůstal. Jsem ale moc rád, že se nám povedlo stav otočit a překlopit na naši stranu.

Matěj Svoboda z Nymburka u míče v pohárovém finále proti Pardubicím

Co vás zvedlo?
Nějaké jednoduché koše, začali jsme hrát rychle, něco jsme ubránili, hlavně jsme se v tom druhém poločase trefili. A v poslední čtvrtině už byla energie spíše na naší straně. Zřejmě rozhodla i nějaká zkušenost, přece jenom jsme čtvrtou čtvrtinu dohrávali v české sestavě a všichni už toho máme spoustu odehraného.

Byl jste vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále. Co to pro vás znamená?
Je to příjemné, ale nejdůležitější je pro mě to vítězství. Tu cenu MVP mohl dostat kdokoliv z nás, kdo byl tu poslední čtvrtinu na hřišti.

Česká sestava to zachránila. Nebyl to náš zápas, uznal Svoboda po pohárové výhře

