Vzhůru do oblak! Basketbalista Svoboda splnil slib, na ferratě zdolal i Karlův most

„Skvělý pocit, moc jsem si to užil. Nejdříve jsem se dost obával, nakonec se mi to zalíbilo,“ zářil dvoumetrový čahoun. „Věřím, že jsem nelezl naposled.“

Na vrchol se vydal s helmou na hlavě střední obtížností, po zajištěné cestě vystoupal zhruba 150 metrů. „Někde uprostřed přišly dva náročnější úseky, kde jsem si říkal, že nevím, co tam budu dělat. Až jsem se lekl. Krize byla malinká, nevěděl jsem, kam sáhnout. Když to ale člověk promýšlí a dobře našlapuje a chytá se, dá se to docela v pohodě zvládnout,“ líčil pro web Národní basketbalové ligy.

Z potíží ho dostaly rady kondičního trenéra Jana Murína a Svoboda, dvojnásobně připnutý k lanu nataženému na skále, pokračoval až na vrchol. „Pak už to šlo hladce,“ tvrdil ostravský rodák.

Závratěmi netrpěl, i když si říkal, že se dolů raději dívat nebude. „Ale pak mi to nedalo,“ zasmál se. „Překvapivě mi nedělalo potíže koukat se dolů, ale naopak nad sebe, kde lezl kameraman. A když jsem ho viděl viset na skále, to jsem si říkal, že je to v prčicích, a jak tam vylezu. To se mi udělalo mnohem hůř.“

V jednu chvíli byl za provazochodce; na spodní lano našlapoval, dvou horních se přidržoval rukama. „Bylo to skoro nahoře. Jmenuje se to Karlův most a šlo o skvělý zážitek, který mi každý doporučoval. Bylo fajn vidět tu propast pod sebou a jít takhle patnáct metrů,“ vykreslil zážitky ze skály, pod níž se rozprostírá malebný kaňon Labe.

Matěj Svoboda plní sázku, dvoumetrový basketbalista vystoupal po ferratě nad Děčín.

Jeden hráč každého z účastníků pohárového Final 4 si měl vymyslet výzvu, kterou splní v případě vítězství. Takže ferratu si vybral Svoboda sám, ačkoli nikdy předtím podobnou zkušenost nezažil. „Říkal jsem si, že by to mohlo být zajímavé jak pro mě, tak i pro fanoušky. Děčín je touhle ferratou jedinečný,“ dělá reklamu svému působišti.

Svobodův nevšední výkon se objeví i v dokumentu o cestě Válečníků v ligovém play off. V něm zůstali pod vrcholem, získali páté stříbro, když ve finále podlehli Opavě. I tak šlo o nejúspěšnější sezonu v historii klubu.

„Autor dokumentu nám nastínil, že pokud uděláme titul, dostane nás na Netflix. Bohužel se to nepovedlo, tak se budeme muset spokojit s děčínským kinem,“ kření se Svoboda.