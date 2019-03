Trapné chyby v obraně už se víc nesmějí opakovat, ví svitavský Svoboda

„Nikoho nesmíme podcenit. A že měl Děčín nedávno sérii porážek, vůbec nic neznamená; je to kvalitní soupeř. Musíme si jeho hráče pohlídat a nechat na hřišti všechno, abychom zvítězili,“ řekl 22letý basketbalista po středečním derby v Pardubicích, kde Tuři padli 77:97.

Kde hledat důvody vaší poslední porážky?

Ta příčina je jednoznačná - byl to náš výkon na obranné polovině. Ten byl v derby prostě špatný, dovolím si říct, až trapný. Takové chyby se na podobné úrovni nemohou stávat. Prohráli jsme si to sami.

Na začátku to však ve vaší obraně nebyl až takový „průchoďák“ jako po přestávce, ne?

Jo, ale když zavzpomínám, něco si vybavím i z prvního poločasu. Ten druhý byl samozřejmě horší.

Nakolik zápasové psychice vašeho týmu ublížilo, že jste v závěru první čtvrtky nechali domácího Singletaryho rychle srovnat skóre, i když jste mohli vést klidně o šest?

Mohlo to být jiné, kdybychom zůstali nahoře o nějakých šest osm bodů. Hrálo by se nám lépe. Tam jsme to bohužel nedokázali zlomit, nechali jsme soupeře vrátit zpátky a oni už pak byli na koni. Dařila se jim extrémně střelba a nám tolik ne.

Jak moc vás limitovalo, že váš vynikající střelec Pavel Slezák zůstal jen na dvou bodech, které navíc dal ke konci z trestných hodů?

To se stane každému, vždycky není posvícení. Jeho body nám pochopitelně chyběly, ale kdyby dával on, nemuselo to padat mně nebo C. J. Aikenovi. Netroufám si říct, že kdyby Pája nastřílel dvacet bodů, tak vyhrajeme. Nesedlo mu to, nedá se nic dělat.

Svitavy dosud v Pardubicích nikdy nevyhrály, ale v kádru máte spoustu mladých hráčů, kteří s tou bilancí nemají moc společného. Navíc jste celou sezonu nahoře. Asi jste si před derby na Beksu věřili, ne?

Určitě jsme si věřili - klidně přiznám, že jsme do Pardubic jeli vyhrát. To byl jasný cíl, ale bohužel se to nepovedlo.

Půjde to snadno hodit za hlavu? Vaši druhou příčku v nadstavbové skupině A1 tahle porážka nijak dramaticky neohrozila...

Asi to za hlavu hodit musíme, zápas už je odehraný, to nevrátíme. Ale je třeba rozebrat si u videa naše chyby a z toho zápasu se poučit. Aby se to v těch zbývajících čtyřech a potom v play off neopakovalo.

Na co bude potřeba si dát pozor v utkání s průběžně pátými děčínskými Válečníky?

Zápasy s nimi jsou vždycky o bojovnosti, takže se nesmíme bát tvrdé hry. V útoku nemáme problém, máme na to dobré hráče a dokážeme se prosadit. Ten je v té obraně, což bylo v Pardubicích vidět. Takže klíč bude v obraně a na doskoku.