Slováci chodili do Česka vždycky, říká ostravský rozehrávač Majerčák

„Jsem spokojený, co se týče basketbalu, tak i zdejšího života,“ řekl po minulé domácí prohře s Ústím nad Labem 80:86.

Ta porážka ho pořádně mrzela. „Vítězství by nám hodně pomohlo,“ podotkl. „Ale Ústečtí nebyli žádní outsideři.

Sice se z počátku sezony trápili, ale hráli i s velmi dobrými celky. Ukázali, že nepatří na spodní příčky soutěže.“

35,3 minuty na zápas zatím odehrál Matej Majerčák za Ostravu

Právě kvalita a vyrovnanost české ligy Majerčáka do NH Ostrava přivedla. „Zdejší angažmá beru jako krok vpřed. Česká liga má v Evropě přece jen vyšší kredit než slovenská,“ uvedl.

Připustil, že měl i jiné nabídky než z Ostravy. „Ale ta ostravská se mi zdála taková nejlepší,“ podotkl. „Věřím, že přijdou další výhry a budeme se rvát o co nejlepší umístění.“ Jen ho mrzí, že se znovu zranil pivot Petr Bohačík, který musel na operaci kolena. „Pod košem nám tak chybí další urostlý hráč. Musíme se s tím však popasovat.“ Jaké má ambice?

„Pokud jde o tým, tak určitě chceme do play off. A pokud jde o mě, chci hrát nejlépe, jak dovedu, a co nejvíce pomoct družstvu.“

V ostravském celku je jedním z pěti cizinců. „Týmová chemie funguje. Zatím nám to celkem sedí, ale věřím, že naše souhra bude ještě lepší,“ prohlásil Majerčák.

Zatímco on před touto sezonou zamířil do Ostravy, jeho krajan Jakub Mokráň zvolil nedalekou Opavu.

„Slováci chodili do Česka vždycky,“ připomněl Matej Majerčák. „Ze slovenské ligy je těžké jít hned třeba do té německé. Česká je takový mezistupeň. Jsem rád, že je tady Slováků více a že ukazujeme svou kvalitu.“

S Mokráněm se dobře zná. „Hráli jsme spolu v Prievidzi, potkali jsme se v mládežnických kategorií i v reprezentaci.“ Na to, aby se pravidelně scházeli, ale moc času nemají.

„Kuba se tady v Ostravě už byl podívat na náš zápas, ale většinou hrajeme souběžně a ještě středy a soboty. K tomu dvakrát denně trénujeme, takže tolik prostoru potkat se nemáme,“ řekl Matej Majerčák. „Ale dobré je, že to z Ostravy mám i docela blízko do Prievidze, kde jsem hrál minulé tři sezony a odkud mám přítelkyni. Takže i to je pro mě plus.“