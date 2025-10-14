„Jeho výjimečnost dělá spojení výšky, pohybového a basketbalového talentu, ale i chuti hrát basketbal, vůle a morálky,“ řekl Lukáš Houser, generální manažer Válečníků. „Samozřejmě je mladý, musí dál na všem pracovat. Věřím ale, že se prosadí, skauti v Badaloně vědí, proč ho angažovali.“
Do Ústí nikdy! A do NBA? Chci to tam dotáhnout, sní basketbalový úkaz Houška
Pivot Buben hrál za Děčín od roku 2019, první basketbalové kroky udělal v Rumburku a Varnsdorfu. Nabídky z ciziny se mu hrnuly. Po letošním mistrovství Evropy do 16 let divize B, kde byl s průměrem 15,3 bodu top českým střelcem, si vybral Badalonu. Kdysi tam působil i Luboš Bartoň, nyní reprezentační kouč a také bývalý děčínský hráč.
„Během let strávených ve vašem klubu Matěj neuvěřitelně vyrostl nejen po herní a mentální stránce, ale i lidsky,“ napsali Bubnovi rodiče Válečníkům a konkrétně jmenovali trenéry Radka Kroupu, Jakuba Houšku, Roberta Landu a Antonína Pištěckého. „Klub vychovává nejen skvělé hráče, ale i silné osobnosti.“
Stinnou stránkou je, že oddíl na přestupu téměř nevydělá. „Profit je směšný. Někoho vypipláte, ale přijde zahraniční klub a my z toho skoro nic nemáme. A to se mi nelíbí. Basket není fotbal, ten to má asi jako jediný nastavený správně, takhle by v uvozovkách brečely i hokej a další míčové sporty,“ posteskl si Houser.
Už kolem teenagerů krouží agenti. „Má to dvě roviny. My klukům přejeme, aby se prosadili v Evropě, ve světě i v české reprezentaci, pokud přerostou náš klub. Nabízíme i druhou cestu, zůstat tady, my jim umožníme růst. A následně můžou jít ven, třeba i na americkou univerzitu,“ předeslal Houser. „Že Matěje chtěla Badalona, je pro nás skvělá vizitka.“
I děčínská akademie je vyhlášená, Buben odchází jako trojnásobný český mistr. Válečníci mají 20 hrajících týmů mládeže, pět nehrajících přípravek, šest týmů dospělých. „Někdy to tady v sobotu ráno před halou vypadá jako na autobusovém nádraží, když se týmy rozjíždějí na zápasy. Máme jich i přes 30 za víkend.“
Bubnův spoluhráč z Děčína i reprezentace Marek Houška odolal vábení španělské Baskonie a letos se dočkal debutu v NBL. Další talent Daniel Sertič vypomohl Válečníkům U19 v závěru minulé sezony, pak se zase vrátil do Itálie s vidinou působení v první lize.