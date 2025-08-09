Basketbalisté hledají podkošovou sílu, do přípravy na ME povolali Svobodu z Písku

Autor: ,
  15:33
Pivot Martin Svoboda z Písku doplnil kádr české basketbalové reprezentace v přípravě na mistrovství Evropy v Rize. Národní tým v tiskové zprávě uvedl, že se připojí v neděli v Poděbradech. Na pozici podkošového hráče může být vhodnou náhradou po konci reprezentační kariéry Ondřeje Balvína a při absencích Jana Veselého či Patrika Audy.

Martin Svoboda z Písku při trestném hodu | foto: Karel Dvořáček / Sluneta Ústí nad Labem

Výběr kouče Diega Ocampa má za sebou dva týdny přípravy, přičemž ve druhém odehrál dva zápasy v Málaze. V úterý tam podlehl B-týmu Španělska 75:80 a ve čtvrtek domácímu áčku 73:87.

„Vyhodnotili jsme si, že potřebujeme dalšího pivota na tréninky a přípravné zápasy vzhledem k tomu, jak aktuálně probíhá příprava,“ uvedl Ocampo. „Nejedná se o náhlé rozhodnutí ze dne na den. O této variantě a možnosti jsme diskutovali už delší dobu. Do rozhovoru byl mimo jiné zapojen i Luboš Bartoň, který Martina vedl v Německu na univerziádě a velmi pozitivně mluvil o jeho roli a výkonech,“ prohlásil manažer národního týmu Jiří Welsch.

Čechy čekají další testy příští týden v pátek a v sobotu na turnaji v Mnichově. Nejdříve se utkají se Srbskem a poté s Německem, nebo Tureckem. Generálku na šampionát odehrají basketbalisté ve čtvrtek 21. srpna v Pardubicích proti Gruzii.

Pro Svobodu měla být po dohodě s národním týmem pro letošní léto priorita univerziáda, ale podle Welsche ani na okamžik nezaváhal, když dostal nabídku připojit se k A-týmu.

Porážka s favoritem, basketbalisté v přípravě na ME nestačili na Španělsko

„Určitě nám přinese energii, hraje s velkou intenzitou. Jsem si jistý, že přesně na to se bude soustředit. Musí se ale adaptovat na náš systém, který chceme hrát. Důležité je, aby tohle všechno předvedl nejprve na tréninku a pak to dokázal přenést do zápasů,“ konstatoval Ocampo.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Softbalistky se chystají na domácí ME, v Japonsku měly horko i legendární trenérku

České softbalistky v Japonsku zakončily přípravu před evropským šampionátem, který uspořádá Praha. Kádr trenéra Tomáše Kusého odehrál v asijské zemi deset zápasů proti univerzitním týmům, mistrovství...

9. srpna 2025  15:24

Po transplantaci jater skok do áčka. Bartovičův návrat sledovala celá rodina

Rok po obrovských zdravotních problémech si znovu zahrál zápas, navíc poprvé za liberecký A-tým. Talentovaný hokejový útočník Adrien Bartovič nastoupil v úvodní přípravě na ledě Mladé Boleslavi, v...

9. srpna 2025  14:37

MMA? Mladí hledí na peníze. Kluk ze salaše Mazúch se po Štvanici těší na halušky

Premium

V dětství vyháněl ovce na pastvu, pak je podojil a z mléka pomáhal vyrábět brynzu. Anebo se motal kolem traktoru. „Věděl jsem, že se jednou budu živit rukama. Ale že budu MMA zápasníkem? To by mě...

9. srpna 2025

Šok v basketbalovém Olomoucku, kouč Hipsher končí. Klub už má náhradu

Ačkoliv po skončení uplynulé sezony prezident basketbalového Olomoucka Libor Špunda fanoušky ujišťoval, že úspěšný a oblíbený kouč Andy Hipsher zůstává u týmu, opak je pravdou. Americký trenér v...

9. srpna 2025  11:44

Ústí chystá návrat Nekoly. Bývalý reprezentační kouč má být Žabovým supervizorem

Volejbalové Ústí nad Labem chystá jeden velký návrat. Tým, který dvakrát za sebou bojoval o záchranu extraligy v baráži, chce angažovat Michala Nekolu, jenž tu v minulosti slavil dva tituly jako hráč...

9. srpna 2025  11:32

Svědíkovo varování po derby: Chci po hráčích víc. Střídání se mu nepovedla

Zbrojovka je sice v druhé lize nadále neporažena a vede tabulku, páteční brněnské derby s Artisem (2:2) ale může její trenér Martin Svědík brát jako první vážné varování v rozbíhající se soutěži....

9. srpna 2025  11:20

Konflikt zažehnán. Ter Stegen má v Barceloně zpět kapitánskou pásku

Barcelona a brankář Marc-André ter Stegen urovnali spor, který mezi klubem a fotbalistou vznikl kvůli lékařské zprávě o zranění německého reprezentanta. Třiatřicetiletý gólman v pátek nakonec její...

9. srpna 2025  10:55

Pardubický kouč Němeček: Derby bude emočně vypjatější než obvykle

Na žádost kouče Davida Střihavky rozšířil Pavel Němeček před letošní sezonou realizační tým pardubických fotbalistů. Hlavnímu trenérovi měl nabídnout širší rozhled a možnost individuálnějšího...

9. srpna 2025  9:56

Budějovický kapitán Přikryl: Snažím se být lídr i bez písmenka na dresu

Na ledě i v kabině by měl být jedním z lídrů. Filip Přikryl je ve 24 letech v ideálním věku. V extralize už odehrál přes 250 zápasů, v Českých Budějovicích začne čtvrtou sezonu a loni nakoukl i do...

9. srpna 2025  9:30

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u fotbalového stadionu Bohemians se stala pro fanoušky klubu symbolem. Teď však půjde k zemi. Dobrou zprávou...

9. srpna 2025  9:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zažil složitou vojenskou misi v Mali, teď driluje volejbalisty v Liberci

Byl v juniorské reprezentaci, hrál v české extralize i v zahraničí, po konci kariéry se ale bývalý nahrávač Jakub Koloušek vrhl na dráhu profesionálního vojáka a zúčastnil se misí v Kosovu a v Mali....

9. srpna 2025  8:56

Krejčíková je po výhře nad Parksovou ve druhém kole turnaje v Cincinnati

Barbora Krejčíková porazila na tenisovém turnaji v Cincinnati Američanku Alycii Parksovou 6:4, 4:6, 6:0 a postoupila do druhého kola. Další soupeřkou dvojnásobné grandslamové šampionky, jež na...

9. srpna 2025  8:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.