Basketbalisté hledají podkošovou sílu, do přípravy na ME povolali Svobodu z Písku

Výběr kouče Diega Ocampa má za sebou dva týdny přípravy, přičemž ve druhém odehrál dva zápasy v Málaze. V úterý tam podlehl B-týmu Španělska 75:80 a ve čtvrtek domácímu áčku 73:87.
„Vyhodnotili jsme si, že potřebujeme dalšího pivota na tréninky a přípravné zápasy vzhledem k tomu, jak aktuálně probíhá příprava,“ uvedl Ocampo. „Nejedná se o náhlé rozhodnutí ze dne na den. O této variantě a možnosti jsme diskutovali už delší dobu. Do rozhovoru byl mimo jiné zapojen i Luboš Bartoň, který Martina vedl v Německu na univerziádě a velmi pozitivně mluvil o jeho roli a výkonech,“ prohlásil manažer národního týmu Jiří Welsch.
Čechy čekají další testy příští týden v pátek a v sobotu na turnaji v Mnichově. Nejdříve se utkají se Srbskem a poté s Německem, nebo Tureckem. Generálku na šampionát odehrají basketbalisté ve čtvrtek 21. srpna v Pardubicích proti Gruzii.
Pro Svobodu měla být po dohodě s národním týmem pro letošní léto priorita univerziáda, ale podle Welsche ani na okamžik nezaváhal, když dostal nabídku připojit se k A-týmu.
Porážka s favoritem, basketbalisté v přípravě na ME nestačili na Španělsko
„Určitě nám přinese energii, hraje s velkou intenzitou. Jsem si jistý, že přesně na to se bude soustředit. Musí se ale adaptovat na náš systém, který chceme hrát. Důležité je, aby tohle všechno předvedl nejprve na tréninku a pak to dokázal přenést do zápasů,“ konstatoval Ocampo.