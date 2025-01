V derby máme víc energie, těší ústeckého mladíka Švabíka

„Za každou šanci jsem hrozně vděčný, děkuju bohu, že můžu být v prostředí nejvyšší soutěže. Užívám si každou minutu,“ říká nadšeně ústecký talent.

Svůj premiérový bod v NBL zaznamenal ještě v základní části proti Slavii a přiznal, že tehdy se mu na čáře trestného hodu trochu rozklepala kolena.

„Ale teď napodruhé už to bylo mnohem lepší,“ věřil si už víc. Své úvodní zápisy do ligových statistik nemusí vykupovat drahým zápisným do společné pokladny, jak bývá zvykem. „V našem klubu to ještě před mým příchodem naštěstí zrušili. Ne kvůli nám mladým, nejspíš kvůli cizincům,“ potěšilo studenta sportovního marketingu.

K přesvědčivé výhře v nedělním derby Slunetě pomohla hlavně precizní obrana, jindy spíš rivalova chlouba. „A také naše nasazení, měli jsme mnohem větší energii, což mi přijde, že máme v derby pokaždé. “

Platí, že Válečníci jsou v letošních zápasech s úhlavními rivaly na své poměry trochu bez šťávy, jen v prvním zápase se docela drželi, další už na krev nebyly. Žádné těsné výsledky, natož prodloužení jako v předešlých sezonách.

„Máme nadstandardní týmovou chemii, která tady léta předtím nebyla. Hrajeme dobře a věřím, že naše výkony budou ještě stoupat,“ nepochybuje mladík, že Ústí může stejně jako loni dojít daleko.

Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín.

Atmosféra El Nordica Švabíka pohltila. „Odmalička chodím na basket a vždy jsem se těšil i jako divák na severočeská derby, být součástí toho přímo na hřišti je pro mě skvělé,“ užívá si.

Historický stříbrný úspěch Slunety ještě sledoval coby hráč sousedních Litoměřic či Pelhřimova, neboť si z Ústí na čtyři roky odskočil do akademie GBA. Letos už by se mohla houpat na krku ligová medaile i jemu. „Když vidím, jak makáme na trénincích, jak si tým sednul, tak si myslím, že končit brzy nebudeme!