Patnáct tisíc diváků? Životní zápas, zářil Peterka. Litoval hluchého úseku

Oficiální statistiky napočítaly 15 067 diváků, víc jich na utkání basketbalové reprezentace ještě nikdy nedorazilo. Vlajky, tleskátka, trumpety a především dlaně a hlasivky naplnily O2 arenu působivou kulisou, k níž přispěli rovněž temperamentní srbští příznivci.

„Chtěl bych všem fanouškům poděkovat, že přišli. Byl to fajn zážitek a doufám, že i na zbylé zápasy přijde hodně lidí,“ poznamenal Peterka.

Češi však navzdory bouřlivé podpoře domácího publika na EuroBasketu ještě nevyhráli. V pátek proti Polsku po špatném výkonu padli 84:99, nicméně z představení proti Srbsku se budou chtít odrazit.

„Doufám, že krize je zažehnána,“ věří Peterka, který odehrál povedený duel, v němž se zviditelnil jedenácti body a třemi doskoky.

Byl pro vás zápas se Srbskem největším v kariéře?

Kvůli atmosféře samozřejmě. Že nám fandilo tolik lidí, bylo neskutečné. Fanoušci byli skvělí.

Jak přesně vám diváci pomáhali?

Když jsme začali stahovat, tak bylo vidět, že jsou ve varu taky. Ale musím uznat, že Srbové jsou extratřída. V prvním poločase jsme hráli špatně, pak přišlo zlepšení a dělali jsme co jsme mohli. Ale zápas byl skvělý.

První čtvrtina byla relativně vyrovnaná.

Trefili jsme nějaké střely a obrana docela pracovala, ale pak jsme zase měli hluché místo (ve druhé čtvrtině), kdy nám odskočili o dvacet bodů. Je to škoda, těchto hluchých úseků se musíme vyvarovat.

V závěru jste dotahovali zhruba dvacetibodový náskok, cítili jste, že je to proti tak kvalitním soupeřům marný boj?

My jsme to nebrali jako marný boj. Prostě jsme hráli, co jsme mohli. Nakonec jsme vydrželi a povedlo se nám trošku stáhnout. Srbové jsou ale jedním z nejlepších týmů v Evropě.

EuroBasket 2022 Příloha iDNES.cz

V čem je jich největší síla?

Jsou strašně zkušení, mají samé hráče z Euroligy, z NBA. Ale my jsme taky ukázali, že umíme hrát naši hru, jak potřebujeme a jak chceme.

Takže máte hlavy nahoře?

Určitě! Byly tam chyby, kterých se musíme vyvarovat, ale myslím si, že můžeme odejít s hlavou nahoře.

Ve skupině vás čekají ještě tři zápasy: v pondělí s Nizozemskem, v úterý Finskem a ve čtvrtek Izraelem. Jak se na ně budete chystat?

Možná budeme mírní favorité a budeme muset vyhrát. Už není žádná jiná cesta. Takže teprve teď se ukáže, jestli je krize zažehnána. Já věřím, že ano. Máme den na to, abychom si odpočinuli, připravili se na další zápasy a já věřím, že teď už to budeme my, jak nás znáte.

Navíc by mohl víc pomoct Tomáš Satoranský, který proti Srbům vůbec nehrál a šetřil stále bolavý kotník.

Jestli to takhle cítil, aby byl ready na další zápasy, tak určitě udělal správně. A taky musím říct, že Ondra Sehnal, který místo něho hrál na rozehře, se toho chopil výborně a za sebe můžu říct, že jeho hra se mi v obou zápasech líbila. Snaží se dobře bránit a organizovat hru.

Co říkáte na jasné vítězství Finů nad Poláky 89:59 ve vaší skupině?

Skupina je hezky zamotaná, teď bude každá výhra důležitá. I v dalších skupinách to tak bývá, že někdo jeden den vyhraje, pak prohraje. Ukázalo to, jak je turnaj vyrovnaný a jak těžké a důležité zápasy nás teď čekají. Každá další prohra by byla kritická. Musíme prostě vyhrát. Nechceme jít do další fáze ze čtvrtého místa.