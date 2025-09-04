Český basket má na víc. Slabiny jsme celý turnaj nedokázali zakrýt, hodnotil Peterka

Daniel Czolko
  7:00
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - Během rozhovoru s českými novináři mluvil Martin Peterka podle svých zvyklostí otevřeně. Porážka 75:109 s Lotyši na závěr EuroBasketu ho štvala: „Myslím si, že český basket má na víc. Ale tohle prostě vypovídá o stavu, v jakém teď jsme.“
Martin Peterka zdraví Arturse Žagarse před zápasem s Lotyšskem na EuroBasketu.

Martin Peterka zdraví Arturse Žagarse před zápasem s Lotyšskem na EuroBasketu. | foto: Václav Mudra/CZ.BASKETBALL

Střela Víta Krejčího.
Vít Krejčí obchází Davise Bertana z Lotyšska.
Vít Krejčí zahrává trestný bod
Martin Svoboda (vlevo) se snaží sebrat míč lotyšskému Kristapsovi Porzingisovi.
15 fotografií

Na šampionát odjížděl s postupovými ambicemi. Jako jeden ze zkušenějších hráčů sestavy si pamatuje úspěšné roky, během kterých si reprezentace zahrála na mistrovství světa i olympijských hrách.

Letošní kontinentální šampionát ale přinesl tvrdou výpověď o současném českém basketbale.

„Nepodařil se nám první zápas, pak už se to s námi vezlo. Zjistili jsme, že máme nějaké slabiny, které jsme nedokázali celý turnaj zakrýt. Tak to je,“ říkal třicetiletý reprezentant, který byl s průměrem 11,8 bodu na zápas nejlepším českým střelcem na turnaji.

Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Ani jeho snaha ovšem nezabránila pravidelným výpadkům z tempa. Týmu se přestávalo dařit v útoku a pokles sebedůvěry pak zasahoval celou českou hru.

„Hrozně nás to mentálně dostane dolů. Nedokázali jsme najít akci, hráče, někoho, kdo by nás zvedl, když dostaneme čtyři body v řadě. Pak jsme ztráceli o šest, osm, deset bodů a šlo to do háje,“ komentoval.

A Lotyši nezastavovali, dále podávali sebevědomý výkon, kterému neuškodilo ani stažení Kristapse Porzingise ze hry. V zastupující roli se střídali bratři Bertansovi, Rolands Šmits či Arturs Kurucs. Úspěšnost střelby domácí výběr udržel na 59 procentech, dal 17 trojek z 36 pokusů.

Martin Svoboda (vlevo) se snaží sebrat míč lotyšskému Kristapsovi Porzingisovi.

Petr Křivánek marně brání lotyšského Rolandse Smitse

Peterka soupeřovu pohodu hodnotil: „Věděli jsme, že Lotyši jsou skvělí střelci. Těch trojek, co dali... Skóre pak naskakuje rychle. Většinou měli otevřené střely, pak už dali i nějaké těžké. Mají takovou hru. Hodně se hýbou, i na pozici pět jim nastupují hráči, kteří můžou střílet za tři. My jsme jim to ale usnadnili.“

Basketbalisté se pokoušeli o změnu hry bez míče, jenže Lotyši se úspěšnou kombinací opět dostávali do výhodných pozic. Další mezery v defenzivě pak vznikaly kvůli snaze o vzájemné vypomáhání.

„Kdybychom každý ubránili jedna na jedna, tak se nemusí pomáhat, ale je to v současným basketu běžné. Párkrát jsme z toho těžili. Zastavit v jednom Porzingise není zas tak lehké.“

Mistrovství zakončili debaklem. Utrápení Češi schytali 109 bodů od domácích Lotyšů

Dalším viditelným prvkem, který patří do stylu současné reprezentace, bylo časté střídání.

Peterka se při otevření tohoto tématu rozpovídal: „Vím, na co narážíte. Je to takový moderní styl, někde se tak hraje. A samozřejmě někomu rotace vyhovuje, někomu zase míň. Odehráli jsme tak skoro celou přípravu, snažili jsme se na časté střídání zvyknout. Trenér chtěl, abychom měli energii. Nakonec nám to nepomohlo.“

Na přelomu listopadu a prosince už české reprezentanty čeká kvalifikace o mistrovství světa. První zápas sehrají doma se Švédskem, pak poletí do Estonska.

„Všem přeju, aby byli zdraví, ať se jim daří v sezoně a ať přijedou v nejlepší formě. Budeme muset vyhrát, abychom ukázali, že Česko je lepší,“ uzavřel Peterka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Kdy se Vuelta uklidní? Pidcock hlesl: Občas děsivé. Nebezpečí není cesta vpřed

Chtěl vyhrát. Hodně. Ani ne tak pro sebe, ale spíš pro svého syna, který právě třetího září slaví narozeniny. Dánský cyklista Jonas Vingegaard pro úspěch skutečně dělal vše. V jedenácté etapě Vuelty...

4. září 2025

Český basket má na víc. Slabiny jsme celý turnaj nedokázali zakrýt, hodnotil Peterka

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Během rozhovoru s českými novináři mluvil Martin Peterka podle svých zvyklostí otevřeně. Porážka 75:109 s Lotyši na závěr EuroBasketu ho štvala: „Myslím si, že český basket má na víc. Ale tohle...

4. září 2025

Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul

Lákavá vidina tří účastí v semifinále tenisového US Open za sebou nedopadla, Karolína Muchová v atraktivním čtvrtfinále podlehla bývalé světové jedničce a čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi...

4. září 2025  3:37

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

Premium

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Kdo ho v devadesátkách sledoval zblízka, odpřisáhne vám, že s míčem u nohy to byl génius. Ale že se z něj po letech vyklube trenér? Roberta Prosinečkiho přece vždycky předcházela pověst rebela až...

4. září 2025

FIFA trestá šest zemí za rasismus, kapitán Mexika za urážku Rüdigera pykat nebude

Mezinárodní fotbalová federace FIFA udělila šesti zemím včetně mistrů světa Argentiny pokuty za rasismus během červnových zápasů kvalifikace o světový šampionát v roce 2026. Disciplinární komise FIFA...

3. září 2025  22:55

Portugalci poprvé slaví postup, historickou výhru na EuroBasketu zapisuje i Británie

Portugalští basketbalisté vybojovali na EuroBasketu historický postup do play off ze skupiny A v Rize, do které vstoupili výhrou nad českou reprezentací. I bez vyloučeného pivota Neemiase Quety z...

3. září 2025  16:27,  aktualizováno  22:33

Na třetí pokus úspěch. Volejbalisté v přípravě na MS porazili Finy

Po dvou porážkách ve zlaté Evropské lize se českým volejbalistům podařilo letos poprvé porazit Finsko. Přípravný zápas před mistrovstvím světa, které pro oba týmy na Filipínách začne v neděli 14....

3. září 2025  22:29

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

Posledních pár dnů mají hokejové týmy na dopilovaní detailů před startem nového ročníku extraligy. Některé mančafty ve středu absolvovali generálky před začátkem sezony. Jak si vedly? Liberec úspěšně...

3. září 2025  22:18

Překvapení na úvod interligy. Házenkářky Olomouce si vyšláply na mistrovský Most

Nový ročník interligy házenkářek začal překvapivou výhrou Olomouce 28:26 nad mistrovským Mostem. Zora nicméně potvrdila, že na Baník umí, porazila ho v minulé sezoně začátkem roku i v předchozím...

3. září 2025  21:48,  aktualizováno  21:52

Ocampo po ME: Kritiky se nebojím. Na vyhodnocení turnaje potřebujeme čas

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Ze svého premiérového seniorského EuroBasketu odjíždí kouč Diego Ocampo bez výhry. V posledním zápase na turnaji schytali jeho svěřenci výprask 75:109 od domácího výběru. „Pro tým to byly těžké...

3. září 2025  21:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kroměříž nadále bez bodu, výhru rezervy Baníku zajistili Sirotek a Bewene

Fotbalisté Kroměříže prohráli v dohrávce 2. kola na hřišti ostravského B-týmu 0:3. Všechny branky inkasovali po změně stran. Beznadějně poslední nováček soutěže nebodoval ani v osmém zápase...

3. září 2025  20:53

Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

Z US Open má sám silný zážitek, v roce 2017 tam postoupil z kvalifikace, načež na třetím největším kurtu Grandstand vyzval tehdejší světovou devítku Grigora Dimitrova. Neuspěl, ale v New Yorku prožil...

3. září 2025  20:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.