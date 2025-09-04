Český basket má na víc. Slabiny jsme celý turnaj nedokázali zakrýt, hodnotil Peterka

Na šampionát odjížděl s postupovými ambicemi. Jako jeden ze zkušenějších hráčů sestavy si pamatuje úspěšné roky, během kterých si reprezentace zahrála na mistrovství světa i olympijských hrách.
Letošní kontinentální šampionát ale přinesl tvrdou výpověď o současném českém basketbale.
„Nepodařil se nám první zápas, pak už se to s námi vezlo. Zjistili jsme, že máme nějaké slabiny, které jsme nedokázali celý turnaj zakrýt. Tak to je,“ říkal třicetiletý reprezentant, který byl s průměrem 11,8 bodu na zápas nejlepším českým střelcem na turnaji.
Ani jeho snaha ovšem nezabránila pravidelným výpadkům z tempa. Týmu se přestávalo dařit v útoku a pokles sebedůvěry pak zasahoval celou českou hru.
„Hrozně nás to mentálně dostane dolů. Nedokázali jsme najít akci, hráče, někoho, kdo by nás zvedl, když dostaneme čtyři body v řadě. Pak jsme ztráceli o šest, osm, deset bodů a šlo to do háje,“ komentoval.
A Lotyši nezastavovali, dále podávali sebevědomý výkon, kterému neuškodilo ani stažení Kristapse Porzingise ze hry. V zastupující roli se střídali bratři Bertansovi, Rolands Šmits či Arturs Kurucs. Úspěšnost střelby domácí výběr udržel na 59 procentech, dal 17 trojek z 36 pokusů.
Peterka soupeřovu pohodu hodnotil: „Věděli jsme, že Lotyši jsou skvělí střelci. Těch trojek, co dali... Skóre pak naskakuje rychle. Většinou měli otevřené střely, pak už dali i nějaké těžké. Mají takovou hru. Hodně se hýbou, i na pozici pět jim nastupují hráči, kteří můžou střílet za tři. My jsme jim to ale usnadnili.“
Basketbalisté se pokoušeli o změnu hry bez míče, jenže Lotyši se úspěšnou kombinací opět dostávali do výhodných pozic. Další mezery v defenzivě pak vznikaly kvůli snaze o vzájemné vypomáhání.
„Kdybychom každý ubránili jedna na jedna, tak se nemusí pomáhat, ale je to v současným basketu běžné. Párkrát jsme z toho těžili. Zastavit v jednom Porzingise není zas tak lehké.“
Dalším viditelným prvkem, který patří do stylu současné reprezentace, bylo časté střídání.
Peterka se při otevření tohoto tématu rozpovídal: „Vím, na co narážíte. Je to takový moderní styl, někde se tak hraje. A samozřejmě někomu rotace vyhovuje, někomu zase míň. Odehráli jsme tak skoro celou přípravu, snažili jsme se na časté střídání zvyknout. Trenér chtěl, abychom měli energii. Nakonec nám to nepomohlo.“
Na přelomu listopadu a prosince už české reprezentanty čeká kvalifikace o mistrovství světa. První zápas sehrají doma se Švédskem, pak poletí do Estonska.
„Všem přeju, aby byli zdraví, ať se jim daří v sezoně a ať přijedou v nejlepší formě. Budeme muset vyhrát, abychom ukázali, že Česko je lepší,“ uzavřel Peterka.