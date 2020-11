Nejlepší výkon kariéry, jenže výhru netrefil. Lidi vidí jen porážky, mrzí Peterku

Češi měli na poslední akci deset sekund, ale třetí prohru v kvalifikaci EuroBasketu, jehož jednu skupinu budou v září 2022 hostit, neodvrátili.

„Bylo naplánované, že Boči (Jaromír Bohačík) bude hrát jedna na jedna a uvidíme, co z toho vznikne. Boči najel a k němu se stáhlo víc hráčů, takže to vyhodil na mě a já jsem si prostě věřil na střelu, tak jsem ji vzal, ale bohužel jsem nedal. Ale myslím, že jsme to zahráli docela dobře,“ popsal Peterka závěr.

Sestřih zápasu Dánsko - Česko:

Při absenci zraněného Ondřeje Balvína dostal v utkání hodně prostoru. S 27 minutami a 42 vteřinami na palubovce byl třetím nejvytíženějším českým hráčem po křídelníku Bohačíkovi (35:27) a dalším pivotovi Martinu Křížovi (31:37). Přidal osm doskoků a dvě asistence.

„Už od rána jsem se cítil dobře, že by to mohl být podařený zápas. Akorát je škoda, že jsme nevyhráli jako tým, bylo by to ještě lepší, protože týmový výkon je vždycky nad tím osobním,“ doplnil Peterka, který považoval nedělní představení českého týmu za podařenější ve srovnání s pátečním soubojem s Belgií (62:90).

„Dneska to bylo lepší v našem přístupu, hráli jsme s větším nasazením a bojovností. V pátek jsme byli takoví bez duše, nebo nevím, jak to říct. Dneska jsme měli víc energie a bylo to vidět na našem výkonu,“ uvedl Peterka, který nechyběl při cestě za historickým šestým místem na loňském mistrovství světa v Číně.

Z Německa, kde se v poslední době hrálo pravidelně, se cítil rozehraný. „V Čechách nebyli kluci nějakou dobu puštěni do hal ani na tréninky. Já jsem rád, že když to nevyšlo osobně proti Belgii, kdy můj výkon nebyl úplně dobrý, že jsem dneska pomohl týmu a dařilo se mi,“ prohlásil.

Ze zápasů v litevské bublině se podle něj přes porážky dají odnést i pozitiva. „Myslím, že si lidi budou hlavně koukat na to, že jsme dvakrát prohráli, ale dostalo tady hodně šanci dost hráčů, kteří nehrají zase tak často v reprezentaci, a ti se ukázali v dobrém světle,“ řekl Peterka.

„Třeba Ondra Sehnal hrál výborně, Šimon (Puršl) zahrál dobře. Vyovi (Tomáši Vyoralovi) se dařilo, takže si můžeme donést hodně pozitivních věcí. Musíme pokračovat, máme ještě jedno okno, kde máme další dva zápasy, které budeme chtít vyhrát,“ dodal k únorovým duelům s Litvou a Belgií.