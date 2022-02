Jak Peterka proměnil nejdůležitější trojku kariéry: Role lídra se nebojím

„Měl jsem úplně otevřenou střelu, ale když jste unavení po devětatřiceti minutách náročného zápasu, tak nikdy nevíte. Střele jsem věřil a jsem rád, že tam spadla,“ radoval se Peterka.

Svým vítězným košem symbolicky podtrhl klíčovou roli, kterou v utkání plnil. Na důležité výhře národního týmu nad Bulhary, díky níž se Češi udrželi v boji o postup na mistrovství světa 2023, se 27letý pivot podílel 25 body a 10 doskoky.

„Vždycky se snažím co nejvíc pomoct týmu, abychom vyhráli. Dělal jsem, co se dalo,“ hodnotil.

Do boje se ponořil takovým způsobem, že ani neměl síly slavit svou vítěznou trojku. „Až teď si uvědomuju, jak skvělý to je pocit,“ pravil v mixzóně asi patnáct minut po zápase.

„V tu chvíli jsem ani neměl moc energie slavit. Navíc Bulhaři měli ještě poslední střelu, nebylo vyhráno. Ale teď si to užívám. Důležitější trojku jsem nejspíš nikdy nedal.“

Za asistenci děkoval Viktoru Půlpánovi, který odehrál přes dvacet minut a plnil spoustu nezištné práce. Třeba bránil největší hvězdu Bulharů, rozehrávače amerického původu Dee Bosta.

Viktor Půlpán a Vojtěch Hruban (vpravo) brání bulharského reprezentanta Bosta.

„Zahrál fantastický zápas, dobře organizoval útok, dávám mu velký kredit,“ chválil Peterka.

Největší slávu ale sklidil on.

Pokud by pod tlakem smírného skóre a ubíhající časomíry nezamířil přesně, nejspíš by zápas dospěl do prodloužení. Což by sice Čechům dalo příležitost zvítězit výraznějším rozdílem, který by se jim v kvalifikačních počtech šiknul, ale hlavní opory reprezentace taky mohly odpadnout.

Podpora Ukrajině Reprezentační družstvo při zápase s Bulhary vyjádřilo podporu Ukrajině, která čelí ruské agresi. Hráči při hymně před zápasem drželi ukrajinskou vlajku, ačkoli to protokol FIBA nedovoluje. „Shodli jsme se na tom jednomyslně. To, co se na Ukrajině děje, je hrozné,“ řekl Peterka. „My jsme jako tým ukázali, na jaké straně stojíme. Jen doufám, že bude brzy konec a že se nebude válčit, protože spousta životů je ztracená úplně pro nic.“

„Já se víc blížil k tomu druhému, ke konci už nám docházela energie a já to na sobě cítil,“ opakoval Peterka. „Proto jsem rád, že to dopadlo takhle. Výhra je to hodně cenná, i když nakonec nebyla o deset bodů.“

Tímto rozdílem by Češi v součtu obou zápasů Bulhary předehnali, neboť ve čtvrtek jim na jejich půdě podlehli 70:79.

„Bulharsko možná některé lidi překvapilo, ale oni jsou dobří, mají dobré hráče. Jsou hlavně extrémně fyzičtí a my jsme pod košem v téhle sestavě menší,“ přibližoval Peterka.

„Navíc se v obou zápasech ukázalo, že jsou Bulhaři skvělí střelci trojek. S tím jsme měli největší problém.“

Ve zbytku skupiny F se reprezentanti utkají doma s Bosnou a venku s Litvou. Hrát se bude v červenci, kdy už se národní tým nejspíše bude moct spolehnout na své tradiční opory. Což zvyšuje šance, že Češi se probijí na jedno ze tří postupových míst ze skupiny, byť zatím mají skóre 1:3.

Vylepšit se jej bude snažit i Peterka, který ukázal, že i v silnější konkurenci spoluhráčů bude platnou součástí rotace. V obou střetech s Bulhary zaznamenal double double, celkem zapsal 40 bodů a 25 doskoků.

„Cítím, že mám zodpovědnost, ale o to je to hezčí pocit, když se daří a tým ví, že se na mě může spolehnout. Nebojím se téhle role. Jeden z lídrů jsem i v klubu v Braunschweigu, takže jsem si sebevědomí trošku přenesl i do nároďáku. Cítil jsem se dobře a myslím, že to bylo vidět.“