Reprezentant Peterka dál kráčí Evropou, vyzkouší si polskou ligu

  17:47
Basketbalový reprezentant Martin Peterka si vyzkouší další evropskou soutěž, třicetiletý pivot bude hrát polskou ligu za Dabrowu Górniczu. Čtrnáctý tým uplynulého ročníku to uvedl na svém webu.
Český basketbalista Martin Peterka (vlevo) se snaží obejít Brita Noaha...

Český basketbalista Martin Peterka (vlevo) se snaží obejít Brita Noaha Horchlera v utkání kvalifikace o mistrovství Evropy 2025 v Pardubicích. | foto: fiba.com

Český pivot Martin Peterka se raduje v zápase s Řeckem.
Martin Peterka zakončuje během zápasu kvalifikace na EuroBasket s Nizozemskem.
Český pivotman Martin Peterka se rozcvičuje.
Martin Peterka v kvalifikaci o EuroBasket 2025 proti Řecku
Peterka, který se chystá s národním týmem na mistrovství Evropy, působil v minulé sezoně v Yalovasporu. Dříve hrál v turecké lize také za Merkezefendi. Ve francouzské nejvyšší soutěži nastupoval za Štrasburk a v německé bundeslize byl hráčem Braunschweigu a Würzburgu.

V české lize nastupoval účastník olympijských her 2021 v Tokiu a mistrovství světa v roce 2019 za Nymburk, s kterým získal pět titulů, USK Praha a rodné Pardubice.

Do polské ligy zamířil v létě i další reprezentační pivot Ondřej Husták, který po působení ve Španělsku podepsal smlouvu se Štětínem.

