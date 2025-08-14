Reprezentant Peterka dál kráčí Evropou, vyzkouší si polskou ligu

Peterka, který se chystá s národním týmem na mistrovství Evropy, působil v minulé sezoně v Yalovasporu. Dříve hrál v turecké lize také za Merkezefendi. Ve francouzské nejvyšší soutěži nastupoval za Štrasburk a v německé bundeslize byl hráčem Braunschweigu a Würzburgu.
V české lize nastupoval účastník olympijských her 2021 v Tokiu a mistrovství světa v roce 2019 za Nymburk, s kterým získal pět titulů, USK Praha a rodné Pardubice.
Do polské ligy zamířil v létě i další reprezentační pivot Ondřej Husták, který po působení ve Španělsku podepsal smlouvu se Štětínem.