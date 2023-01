Válečník Mach. Strašný výkon, stydíme se, říká děčínský basketbalista

„Dát v 1. půli vše, co normálně proměňujeme, vedli bychom o 20 bodů a nebylo co řešit. Ale my nebyli schopni skórovat z dvojtaktu, místo zakončení jsme všichni volili úplně stupidní přihrávky na nohy, a když už jsme přihrávku dostali, nechytili jsme míč,“ štvalo pivota Martina Macha.

„Pak už se to s námi vezlo, začali jsme i podklouzávat a padla na nás deka. Neměli jsme sílu se zvednout. Blbý zápas, ale to se někdy stane a musíme to hodit za hlavu. Co jsme předvedli, bylo strašné a stydíme se za to,“ sypal si popel na hlavu.

Aby toho nebylo málo, klíčový rozehrávač Armexu A. J. Walton dohrával s pochroumaným kolenem a bolestivou grimasou.

Ústí v neděli doma rozdrtilo Ostravu 104:70 a v tabulce poskočilo už na pátou pozici.