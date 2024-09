Máme větší kvalitu, chceme zpět do Ligy mistrů, hlásí nymburský kapitán Kříž

V uplynulé sezoně po roční odmlce znovu obsadili trůn českých šampionů. Před startem nového ročníku NBL basketbalisté Nymburka věří, že titul zvládnou obhájit, v případě úspěchu by slavili jubilejní 20. ligové prvenství. Ale ještě předtím, než pouť tuzemskou nejvyšší soutěží zahájí, je čeká kvalifikace o postup do Ligy mistrů. „Všichni bychom se do ní chtěli vrátit,“ ujišťuje kapitán a reprezentant Martin Kříž.