Tenhle tým má velký potenciál, velebí kapitán Kříž po postupu do Ligy mistrů

Kříž v nahrávce pro média řekl, že Nymburk má velký potenciál a může bojovat s kýmkoliv.

Středočeši hráli kvalifikaci poprvé, neboť jim na rozdíl od minulých let český koeficient nestačil pro přímou účast. „Museli jsme si to zasloužit. Zápas se nevyvíjel úplně podle našich představ, ale myslím, že jsme ukázali charakter. Dokázali jsme se dvakrát vrátit z minus devíti, deseti bodů a ten druhý comeback už šel přes ně. Jsme ohromně šťastní, že jsme zpět v Lize mistrů, a čeká nás dlouhá cesta,“ uvedl Kříž.

Devatenáctinásobný český mistr prohrával v první čtvrtině 8:21 a v poločase ztrácel devět bodů (34:43). Ve druhé půli už ale Nymburk zpevnil obranu, soupeřům povolil jen 23 bodů a vývoj otočil.

„Nechtěl bych to moc přeceňovat, nicméně tohle je identita, kterou bychom se chtěli prezentovat. Máme širokou lavičku. Můžeme spoléhat na to, že budeme agresivní celých 40 minut, budeme to soupeřům znepříjemňovat od začátku do konce a ti to pak nevydrží. Myslím, že tým má velký potenciál. Je tam ještě velký kus práce, ale můžeme jít stále nahoru a výkony se mohou stupňovat,“ podotkl Kříž.

Jedenatřicetiletý podkošový hráč viděl jednu z příčin úspěchu i v tom, že se podařilo Nymburku otupit soupeřův útok. „Věděli jsme, že 80 procent jejich týmu může vystřelit trojku a v první půli měli nějaké otevřené střely. To jsme do druhého poločasu změnili. Chtěli jsme se zaměřit hlavně na jejich ústředního rozehrávače. Kluci mu to hodně znepříjemnili, točili se na něm tři čtyři lidi. Nepustili jsme ho do hry a ve druhém poločase agresivita v obraně rozhodla. Pohlídali jsme si také útočný doskok,“ řekl Kříž.

Martin Kříž a Tylan Birts si pochvalují nymburskou souhru.

V Lize mistrů narazí Nymburk ve skupině D na německý celek Rasta Vechta, řecký Promitheas Patras a turecký Galatasaray Istanbul. „Věděli jsme, že když postoupíme, tak skupina nebude lehká. Letošní ročník Ligy mistrů bude hodně nabitý. Vrátily se tam nějaké týmy z Eurocupu a člověk si lehkého soupeře nevybere. Ukázali jsme si ale, že když budeme dělat to, co chceme, a vystupňujeme výkon, můžeme hrát s každým. To bude i naše motto do prvního zápasu,“ uvedl Kříž..

První duel sehrají Středočeši 2. října na hřišti klubu z Patrasu. Do té doby má Nymburk ještě dva zápasy v české lize. Nejprve se utká ve středu doma s Olomouckem a v sobotu sehraje duel na hřišti Opavy. „Máme nějakých deset dní se na to připravit. Čekají nás zápasy české ligy, můžeme si tam zkusit nějaké věci a jdeme do toho,“ doplnil Kříž.