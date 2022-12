Pohřbily nás zbytečné ztráty, smutnil po porážce nymburský kapitán Kříž

„Naše úspěšnost střelby byla dnes bídná, ale tím to nebylo. Spíše nás pohřbily zbytečné ztráty. Já tam také jednu měl. Místo toho, abychom šli do protiútoku, jsme ztratili míč a dostali koš. To zápas rozhodlo. I nějaké šestky nám tam chyběly. To se v tak vyrovnaném utkání načte. Rozhodují maličkosti,“ řekl Kříž v rozhovoru s novináři.

Nymburku se podařilo ubránit bývalého hráče Středočechů Kendricka Raye jen na pět bodů, ale hosty táhli Bryant Crawford (22) a Nikola Tanaskovič (18). „Chtěli jsme zastavit Raye s Crawfordem. U Kendricka se nám to celkem povedlo, ale jsou to tak zkušení hráči, že když na ně hrajeme dlouho předskok, tak to pak začnou dřív pouštět z ruky a hledat spoluhráče, což nám trochu dělalo problém, jelikož jsme si nepohlídali sběhy pivotů,“ prohlásil Kříž.

Nymburk se podle něj v zápasech potýká s výpadky. „Celou sezonu nás provází, že jsme schopni se vyhrabat ze ztráty, ale pak zase přijde výpadek, delší časový úsek nejsme schopni dát koš a to nás pak stojí zápas,“ prohlásil zkušený reprezentant.

Momentka z utkání Nymburk - Igokea

Český mistr se ještě představí ve středu 21. prosince v Bilbau bez šance na posun z posledního místa. „Nedá se nic dělat. Poslední zápas v Bilbau pro nás bude už jen o napravení reputace. Ani výhra o 50 bodů nám už nepomůže. Ale musíme tam jet to odehrát co nejlépe a užít si ještě jeden zápas v této skvělé soutěži,“ podotkl Kříž.

Nymburský tým, jehož kádr se v létě obměnil a odešel z něj i kapitán Vojtěch Hruban, prožívá slabší období. V lize prohrál z 13 zápasů už třikrát - s Děčínem, Slavií a Opavou. V Lize mistrů zaznamenal z pěti utkání jedinou výhru. Ke konci října nahradil lotyšského kouče Robertse Štelmaherse sportovní ředitel Ladislav Sokolovský, kterého ještě doplnil asistent Pavel Budínský.

„Ta sezona od začátku nebyla úplně obvyklá. Měnil se trenérský tým po dvou odehraných kolech Ligy mistrů. Minimálně zápas na Igokee nám hodně chyběl, protože si myslím, že jsme měli na to je u nich porazit. Tým jde ale postupným tempem nahoru a já věřím, že to půjde výš a výš a vrátíme se na vlnu domácího favorita,“ podotkl Kříž.

Plnit cíle už bude osmnáctinásobný český šampion právě už jen na domácí scéně. „První cíl v podobě postupu ze skupiny nevyšel, ale bylo by nerozumné říkat, že je to konec. Před námi jsou další dva cíle. A to vrátit k nám Český pohár a obhájit titul v české lize. Je stále o co hrát. I v lize máme prohry, tolik jich dlouho nebylo, takže nás čeká boj. Když ale budeme plnit to, co chceme, tak se určitě vrátíme do role dominantního týmu a favorita,“ dodal Kříž.