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Fůra černé práce i bleskové vyléčení před MS. Teď dal Kříž reprezentaci sbohem

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  21:42
Martin Kříž v kabině po zápase s Norskem.

Martin Kříž v kabině po zápase s Norskem. | foto: Václav Mudra / CZ.BASKETBALL

Martin Kříž se podepisuje po zápase s Norskem.
Martin Kříž s rodinou po zápase s Norskem.
Martin Kříž v kabině po zápase s Norskem.
Trenér Luboš Bartoň a Martin Kříž po zápase s Norskem.
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Před úspěšným mistrovstvím světa 2019 se stihl zázračně vykurýrovat, nechyběl ani v sestavě národního týmu na třech EuroBasketech. Poslední utkání v reprezentačním dresu odehrál pivot Martin Kříž proti Norsku v předkvalifikaci o kontinentální šampionát. „Těžké rozhodnutí, ale přemýšlel jsem o tom delší dobu,“ řekl po výhře 108:97 v prodloužení.

V kariéře bude třicetiletý hráč pokračovat už jen na klubové scéně, v nové sezoně obleče dres Slavie Praha NBK.

„Dnes to byl poslední zápas za reprezentaci. Rozhodnutí přišlo tak pět šest dní zpátky. Vlastně nevím, co říct. Nějakým způsobem jsem vycítil, že je čas se s reprezentací rozloučit a přenechat to mladší generaci,“ řekl novinářům.

„Pevně věřím, že za nějakou dobu se český basket zase dostane tam, co jsem mohl zažít já, ať už je to Čína či různá mistrovství Evropy,“ uvedl Kříž, který se podílel na MS v roce 2019 na historickém šestém místu.

„Beru jako největší zážitek v té jedenáctileté kariéře. Bylo to okořeněné tím, že jsem si tři a půl měsíce předtím utrhl achilovku a dokázal jsem si, že když člověk opravdu něco chce, je možné všechno. Tři a půl měsíce po operaci jsem nastoupil na mistrovství světa. Bylo z toho krásné šesté místo, nezapomenutelné zážitky.“

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„Mluvil jsem v šatně, jak mi to přišlo od srdce. Za poslední dekádu plus jeden z nejlepších role playerů,“ prohlásil kouč Luboš Bartoň. „Byla to nejlepší generace, kterou samostatné Česko mělo. Byla šestá na mistrovství světa a dostala se na olympiádu, k tomu i EuroBasket. Martin byl vždycky ten, na koho se dalo spolehnout. MVP na své pozici - černá práce, doskok, obrana. A vždycky byl připravený nastoupit.“

Ocenil také jeho vůli dostat se po zranění na MS v Číně. „Necelé čtyři měsíce předtím si udělal achilovku, vrátil se a hrál. To není normální. O tom by se měla najít napsat nějaká knížka,“ konstatoval Bartoň, který si musí škrtnout dalšího z lídrů po loňském nástupu k týmu.

Trenér Luboš Bartoň a Martin Kříž po zápase s Norskem.

„Od té doby, co jsem vzal tuhle pozici, tak každý hráč z téhle ‚zlaté‘ generace, která teď odstupuje, tak hledá ten nejlepší čas, kdy odejít. Martin je specifický v tom, že jeho role v tomhle týmu asi nebyla úplně adekvátní jeho kvalitě. On byl vždycky dobrý s těmi hráči, kteří tým nesli, a on byl jenom ta správná částka do toho puzzle. A to si myslím, že se trošku vytratilo,“ uvedl Bartoň.

„Jsem hrozně rád, že se to dnes povedlo a vyhrálo se při jeho posledním zápase. Že tam byl v dost důležitých momentech, dal důležité koše a důležité trestné hody. Měl tam doskoky. V těch předchozích zápasech si nemyslím, že jsem našel adekvátní roli. Takže dobrý konec,“ dodal Bartoň.

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