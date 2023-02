Jako bych se vracel po zranění. Gniadek je zpět, Opavu nechtěl nechat ve štychu

Opava i Ostrava pokračují mezi elitou Nadstavbová část národní ligy basketbalistů startuje už ve středu, kdy Opava od 18.00 hostí Nymburk. Účast Opavanů ve skupině A1 je pravidlem, leč po letech strádání se k nim přidala NH Ostrava. Ta další část ligy rozjede v sobotu – od 17.30 přivítá právě Opavu. Ostravský trenér Adam Choleva nynější osmou příčku za velký úspěch nepovažuje. „Tím by byl postup do play off,“ upozornil. „Každopádně je lepší hrát dvoukolově s týmy v horní osmičce než čtyřkolově s mužstvy na deváté až dvanácté příčce.“ Choleva si je vědom, že Ostravští mohou dopadnout jako loni, kdy v předkole play off, do něhož šli z 10. místa, vypadli se sedmým USK Praha. A na ten mohou narazit znovu, pokud se neposunou výše. „Odstupy mezi družstvy nejsou tak veliké jako v minulých letech. Pořád je o co hrát,“ upozornil Choleva, že třetí Děčín má jen o dvě výhry více. A mužstva čeká 14 kol. Ostravský generální manažer Tomáš Ostarek vzestup týmu přičítá doplnění základní osy výbornými zahraničními posilami. „Mužstvo se stmelilo. Postup do skupiny A1 je zásluhou skvělých výkonu hráčů, ale rovněž parádní podpory fanoušků,“ uvedl Ostarek. Zatímco Ostravští si polepšili, šestí Opavští zaostávají za pozicemi z minulých let. „Byli jsme zvyklí mít dvanáct hráčů a s nimi pracovat. Teď se složení kádru mění. Pořád je ale dost zápasů. Musíme zdokonalit obranu i útok, abychom byli silnější a schopni atakovat třeba horní čtyřku,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Věří, že týmu pomůže návrat pivota Martina Gniadka. „Ukázal, že je velký bojovník, a my potřebujeme tu bojovnost a víru ve vítězství.“ Křídelník Jakub Slavík upozornil, že liga je extrémně vyrovnaná. „Víme, že naše prozatímní místo není ideální, ale věřím, že to bude lepší,“ podotkl. „Pro nás je důležité vyhnout se předkolu.“